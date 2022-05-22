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«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

22 мая 2022, 10:41
«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон», который состоится 22 мая 2022 года

«Арсенал»

Еще пару туров назад канониры имели преимущество в борьбе за четвертое место, которое позволяет в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов. Сейчас ситуация изменилась и «Арсенал» перед заключительным туром идет только пятым с 66 баллами, отставая от принципиального соперника «Тоттенхэма» на два балла. Теперь от подопечных Артеты необходимо победа и остается только надеяться, что «шпоры» потеряют очки.

16 мая «Арсенал» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:2), а 12 числа крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3).

«Эвертон»

«Ириски» выполнили свою главную задачу сохранения места в АПЛ, но в целом итог для клуба из Ливерпуля остается совсем неутешительным. На данный момент «Эвертон» занимает 16 место с 39 баллами и в случае победы может максимум продвинуться на одну позицию вверх, что в текущей ситуации не так важно. Матч с «Арсеналом» является заключительным в сезоне, а после перерыва коллективу необходимо более удачно начать следующий футбольный год.

19 мая «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:2), а 15 мая на своем поле проиграл «Брентфорду» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Арсенал» – 1.35
  • Ничья – 5.3
  • Победит «Эвертон» – 9

Статистика

  • «Арсенал» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних в чемпионате Англии
  • «Эвертон» забивал в восьми из десяти последних поединках
  • «Арсенал» проиграл три последних встречи «Эвертону»
  • Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости выполнили главную задачу, и не будут яростно сопротивляться, как в предыдущих турах, а «канонирам» нужна победа, чтоб надеяться на четвертое место по итогам сезона. Прогнозируем уверенную победу хозяев.

Все комментарии
gt54fdb7zp8c
gt54fdb7zp8c
22 мая в 13:27
Футбольный клуб «Арсенал» одержит победу.
p6dzbhc7skya
p6dzbhc7skya
22 мая в 13:25
Футбольный клуб «Арсенал» выиграет матч.
shlomo
shlomo
22 мая в 10:59
Арсенал в двух последних матчах выглядел ужасно. Переходная фаза страдает, ударов по воротам мало, владение мячом на плохом уровне. У гостей не так много атакующей мощи, чтобы напихать много хозяевам, однако с созиданием у команды улучшились дела в недавних встречах. И такие "ириски" могут доставить проблем любому коллективу. А если учитывать что у "канониров" в большинстве баталий против Эвертона идёт игра не самым лучшим образом, то можно смело ставить на то, что матч будет весьма скудным на голы.
Гость
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