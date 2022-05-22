«Арсенал» — «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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22 мая 2022, 10:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Эвертон», который состоится 22 мая 2022 года

«Арсенал»

Еще пару туров назад канониры имели преимущество в борьбе за четвертое место, которое позволяет в следующем сезоне выступать в Лиге Чемпионов. Сейчас ситуация изменилась и «Арсенал» перед заключительным туром идет только пятым с 66 баллами, отставая от принципиального соперника «Тоттенхэма» на два балла. Теперь от подопечных Артеты необходимо победа и остается только надеяться, что «шпоры» потеряют очки.

16 мая «Арсенал» проиграл на выезде «Ньюкасл Юнайтед» (0:2), а 12 числа крупно проиграл «Тоттенхэму» (0:3).

«Эвертон»

«Ириски» выполнили свою главную задачу сохранения места в АПЛ , но в целом итог для клуба из Ливерпуля остается совсем неутешительным. На данный момент «Эвертон» занимает 16 место с 39 баллами и в случае победы может максимум продвинуться на одну позицию вверх, что в текущей ситуации не так важно. Матч с «Арсеналом» является заключительным в сезоне, а после перерыва коллективу необходимо более удачно начать следующий футбольный год.

19 мая «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» (3:2), а 15 мая на своем поле проиграл «Брентфорду» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.35

Ничья – 5.3

Победит «Эвертон» – 9

Статистика

«Арсенал» выиграл и проиграл по пять матчей из десяти последних в чемпионате Англии

«Эвертон» забивал в восьми из десяти последних поединках

«Арсенал» проиграл три последних встречи «Эвертону»

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.95. Гости выполнили главную задачу, и не будут яростно сопротивляться, как в предыдущих турах, а «канонирам» нужна победа, чтоб надеяться на четвертое место по итогам сезона. Прогнозируем уверенную победу хозяев.