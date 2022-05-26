Моуриньо — снова Особенный. Привёл «Рому» к трофею и вошёл в историю

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26 мая 2022, 00:58

«Рома» выиграла первую в истории Лигу конференций. «Соккер.ру» — о триумфе Жозе Моуриньо.

Часть первая. Напряженная

Второй еврокубковый финал в этом сезоне чем-то напомнил первый – финальный матч между «Рейнджерс» и «Айнтрахтом» в Лиге Европы. Как минимум в первой части, то есть в первом тайме. Там было довольно много борьбы, футбол в целом смотрелся напряженно и динамично, но остроты катастрофически не хватало.

Обе команды держали в голове важность редкого для них трофея и высокую стоимость ошибки. Поэтому выглядело все не слишком зрелищно. Кто-то может уже испугаться за финал Лиги чемпионов. Вдруг тенденция продолжится? Причем в первом тайме раскрытию игры в данном случае не поспособствовал даже гол, забитый Дзаньоло. Римляне использовали свой редкий шанс благодаря мастерству Николо. И пришлось дожидаться второго тайма, чтобы увидеть обострение.

Часть вторая. В одни ворота

Второй тайм с самого начала получился достаточно огненным и ярким. «Фейеноорд» отбросил все сомнения и стал накатывать на ворота «Ромы» атаку за атакой. Надо отметить, что римляне решили, будто одного мяча вполне достаточно, а потом можно просто полагаться на свою внимательность и реакцию Патрисиу. Именно она спасла римлян несколько раз от быстрых голов роттердамцев в начале второго тайма.

Потом в дело еще вмешалась плохая реализация голландцев, которые слишком суетились и не сохраняли хладнокровия в ответственные моменты. Ну и самоотверженность защитников «Ромы», которые отважно бросались под удары и блокировали, пожалуй, большую их часть. При этом от контригры римляне почти отказались, направив все силы на убийство потенциальной остроты у своих ворот и максимальное убийство времени. «Фейеноорду» не хватило опыта и мастерства, чтобы наказать «Рому» за такой оборонительный подход.

Хотя иногда нехватку опыта показывали и римляне. Взять пример с попыткой Абрахама убежать один на один. Сенеси его откровенно прихватывал за руку, но Тэмми вырвался и побежал к воротам, хотя за мячом уже не успевал. А упал бы, и защитника «Фейеноорда» наверняка удалили бы. Эпизод лишь подчеркивает, что на эмоциях были все, и решения принимали не самые взвешенные. Но все-таки «Роме» удалось выстоять за счет чуть большего уровня мастерства и класса. И получилось в целом собраться психологически – ведь по ходу сезона римляне не раз срывались и устраивали какое-то безумие, выводившее Моуриньо из себя. В самый ответственный момент они не дрогнули.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 8 (3) – 12 (5)

Разницу по атакующему профилю команд можно объяснить тем, что «Рома» большую часть матча действовала по счету. «Фейеноорд» просто вынужден был больше атаковать. Роттердамцы провели 56 атак за матч, а «Рома» — всего 30. При этом голландский клуб и чаще бил по воротам, имел больше точных ударов. Однако все эти старания «Фейеноорда» оказались тщетными и происходили, когда «Рома» уже имела преимущество. Вероятно, тактика удержания минимального перевеса выглядела опасной, но она сработала.

Владение мячом (точность передач): 38% (78%) — 62% (90%)

Эти цифры тоже определяются тем, как команды выстраивали свою игру, исходя из результата на табло. Но стоит отметить, что небольшой перевес по контролю мяча у «Фейеноорда» был и до гола «Ромы», так что пропущенный роттердамцами мяч только усилил этот эффект, доведя на последних минутах показатели до подавляющих. Особенно впечатляет работа с передачами, поскольку «Рома» не задерживала у себя мяч вообще и старалась отдавать его вперед при первой же возможности. Даже гол пришел после длинного заброса вперед. Римляне минимизировали возню с мячом и подготовительную работу.

А вот «Фейеноорд» делал слишком много передач, порой перебарщивая с этим и позволяя сопернику группироваться в зоне потенциального удара, что помогало блокировать. Один только Смоллинг провел массу блокировок. А на передачи «Рома» внимания не обращала. Она сделала всего 227 пасов против 527 у «Фейеноорда» — на триста меньше. При этом без мяча римлянам приходилось чуть больше двигаться, прессингуя и закрывая пространство. «Рома» набегала 117 километров против 115,7 км у «Фейеноорда». Это на четыре-пять километров больше, чем в стандартном матче Лиги чемпионов, например.

Моуриньо-коллекционер

Первый в истории розыгрыш Лиги конференций, вероятно, станет историческим не только по самому своему дебютному статусу. Жозе Моуриньо, которого уже многие списали со счетов, над которым больше насмехались, считая, что его величие осталось в прошлом, и он может только ссориться с судьями и журналистами, взял и вошел в историю. Он сразу стал первым, кто выиграл все существующие еврокубки.

Особенный начал свой триумфальный еврокубковый поход с «Порту» в 2003 году, когда взял Кубок УЕФА , победив в финале «Селтик» со счетом 3:2. Через год с «драконами» он взял Лигу чемпионов, обыграв в финале «Монако» (3:0). В 2010 году Моуриньо выиграл уже с «Интером» Лигу чемпионов. Тогда в финале пала «Бавария». Интересно, кстати, что то был последний еврокубковый трофей итальянского клуба до настоящего времени. Получается, Моуриньо итальянцам принес последние две победы в еврокубках.

После этого португалец успел выиграть Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед» в 2017 году. Для МЮ это был первый успех в данном турнире. Из интересного можно отметить наличие в том «Юнайтед» Генриха Мхитаряна, который теперь с Моуриньо выиграл и Лигу конференций. Хотя в финальном матче он получил травму и был заменен уже в начале игры.