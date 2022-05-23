Конте сделает «Тоттенхэм» чемпионом. Вдохновил Сона и Кейна, вырвал путевку в Лигу чемпионов

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23 мая 2022, 13:30

Главное, чтобы Леви не рассорился с Антонио.

«Интер» не был чемпионом одиннадцать лет

В прошлом году Конте спросили, кому он посвящает долгожданное Скудетто миланского клуба. От скромности Антонио точно не умрет:

Я посвящаю Скудетто себе. Прекрасно знаю, что за два года мы все преодолели непростой путь. Мне пришлось извлекать личный максимум. Были моменты, когда я сомневался в покорении вершины, но мы были достаточно сильны. Мы все были хороши, даже я.

Видна ирония, ведь у Конте странное чувство юмора. Похоже, юристы «Тоттенхэма» даже запретили ему рассказывать шутки о жене на пресс-конференциях, чтобы спонсоры не отвернулись. А без Антонио от «Интера» отвернулся главный трофей в Италии, хотя Индзаги проделал прекрасную работу. Но год назад «Милан» отстал от соседа на двенадцать пунктов, а вчера опередил на два.

Конте делает разницу. Чалханоглу надеялся, что в «Интере» сможет выиграть Скудетто, в отличие от «Милана», но снова промахнулся – турецкий плеймейкер дважды подряд пришел в Серии А вторым. Тренер Антонио приходил первым в Италии четырежды, не считая пяти чемпионских званий в качестве футболиста «Ювентуса». Но в АПЛ тоже успел стать королем – в 2017 году его «Челси» пришел к финишу первым, опередив как раз «Тоттенхэм». Запомним один факт: «шпоры» пять раз за последние семь сезонов были в топ-4. Явно не слабейший кандидат на роль сенсации.

Конте собирался уволиться из «Тоттенхэма»

Трудно быть футбольным богом в аду для перфекционистов. Непросто работать с командой, которая ничего не выигрывала со времен Хуанде Рамоса и успеха в Кубке Лиги в далеком 2008 году. Непросто справляться с коллективом, где трудились Моуриньо и Эшпириту Санту, ведь у них свои порядки. Конте в какой-то момент даже рассуждал об уходе, поскольку ему казалось, что он зажат в угол новыми глупыми поражениями в стиле «шпор».

Антонио ведь ждал, что после увольнения Сульшера его позовут в «Манчестер Юнайтед». Но руководство «дьяволов» испугалось авторитарного тренера, в чьем арсенале есть кнут. У Конте были глупые поражения с «Тоттенхэмом», которые он сам не может объяснить. Но также помнит, как в ноябре 2020 года фанаты «Интера» призывали его уволить. Миланский клуб занимал шестое место, набрав жалкие 15 пунктов в 8 матчах, а в ЛЧ проиграли «Реалу». Конте допускал, что не продержится на посту до Рождества.

Спустя полгода Антонио вместе с фанатами, требовавшими его отставки, праздновал Скудетто с «Интером». И хотя «Тоттенхэм» не такая упрямая команда, как миланская, у них тоже лишь одно поражение в одиннадцати последних турах АПЛ . Лишь две мировые, но одна против «Ливерпуля» — Конте уже повлиял на английский титул. Мог обыграть «Манчестер Сити» в феврале, а затем отдать три очка Клоппу. Тогда вчерашняя эпичная развязка сезона привела бы к слезам фанатов «горожан», а не «Ливерпуля».

Сыграют в ЛЧ после подарков «Арсенала»

Шансы Конте попасть в ЛЧ совсем недавно оценивались аналитическими программами в менее чем 14 %. Артете достаточно было набрать три пункта в одном из проигранных матчей. Тогда даже успешная серия «шпор» с тремя-пятью забитыми мячами за вечер ни на что не влияла. Шли в Лигу Европы, где сыграет Роналду с «Манчестер Юнайтед». Вместо этого «канониры» начали проигрывать, а «шпоры» отказались от пагубной практики, оступились лишь раз против «Брайтона».

У Конте еще много работы. Против названного середняка команда Кейна и Сона отдала мяч, не сумела нанести ни одного точного удара по чужим воротам и смотрелась в обороне так, как порой при Почеттино – «чайки» создавали моменты и пользовались яркими ошибками сильного соперника. Тренер понимает, что впереди большие вызовы, а пока учит «Тоттенхэм» работать по схеме «3-4-3», ставит на желание Кулусевски и Бентанкура показать себя в АПЛ , а в центре композиции привычные герои – Сон и Кейн.

Харри понял, что вряд ли уйдет в другой клуб, поскольку «Манчестер Сити» выбрал Холанда. Хави ждет Левандовски, который активно сжигает мосты с менеджерами в Мюнхене. А у «Баварии» нет желания переплачивать за англичанина. Контракт у Кейна с «Тоттенхэмом» еще на два года, Леви запросит минимум 100 млн евро. Разве что «Манчестер Юнайтед» клюнет. Но там никаких гарантий, а в Лондоне рядом крутой Сон – забил 23 гола в АПЛ , причем ни разу не отличался с пенальти, появилась путевка в ЛЧ .

Идея чемпионства может оживить «шпор»

Нужно что-то безумно храброе, чтобы невезучая команда почувствовала вкус жизни. Понятно, что «шпоры» будут аутсайдерами в чемпионской борьбе, даже если в нее вклинятся. Даже «Челси» ближе к прорыву и чемпионству, если новый босс не наделает глупостей, а Тухель останется главным тренером. Да и «Манчестер Юнайтед» тен Хага не списываем, хотя там морально все еще хуже, чем в Северном Лондоне.

Конте умеет делать неудачников чемпионами. «Челси» финишировал на десятом месте перед титулом. «Интер» был близко за год до триумфа, но потратил десять сезонов, прежде чем Конте заставил их поверить в успех. «Тоттенхэм» не был первым в АПЛ никогда, а чемпионат Англии в последний раз выиграл в 1961 году. Но Конте может поставить себе задачу, с которой справился Раньери с составом «Лестера».

«Шпоры» явно мощнее по финансам и футболу, поэтому все зависит от Паратичи и Леви. В случае удачной летней трансферной кампании у Конте будут футболисты, готовые к рывку, который в АПЛ время от времени случается. Тот же «Ливерпуль» был сначала четвертым – отстали от «Тоттенхэма» на два очка, позже поднялся на второе место (двух баллов не хватило для титула), а затем выиграл чемпионат.

Гвардиола и Клопп остаются, а это значит, что будут проводить тонкую наладку. Конте же может рисковать, его за смелые и неудачные решения не осудят. Как не осудят за достойную попытку с финишем, например, на втором месте. В Лиге чемпионов тоже не ждали их в финале, но добрались до решающего матча. Теперь по принципу «Атлетико» нужно найти свой сказочный сезон во внутреннем турнире.

Конте точно выслушает предложение из Парижа

Разговоры о чемпионском «Тоттенхэме» всегда сохраняют в себе нотку футбольного юмора. Как и разговоры о победе «Арсенала». Но в футболе всякое случается, и Конте это прекрасно знает. Если разбитый десятым местом «Челси» склеил в первую команду АПЛ , то с «Тоттенхэмом» тоже попробует. Это самая сложная задача в карьере Конте, но одновременно самая интересная.

Два из трех поражений чемпионам из «Манчестер Сити» нанесли именно «шпоры», и второй раз при участии Конте. Или Антонио уйдет летом и все мечты рухнут? Логичный вопрос. Победный отрезок «Тоттенхэма» приводит Конте к размышлениям, которые допускал даже вслух. Антонио считает себя наставником мирового класса. Следовательно, ставит перед собой большие задачи.