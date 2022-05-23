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«Может только петь и танцевать». Слуцкий не жертва, «Рубин» ждёт мораторий на вылет и расширения РПЛ

23 мая 2022, 16:25
Слуцкий Леонид
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Попытка переворота накануне исполкома РФС.

«Краснодар» собрался, а «Рубин» не сумел

Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов рассказал, что «горожане» планировали сняться с РПЛ. Закрыли аэропорт, легионеры уехали, а финансовая подушка Галицкого оказалась замороженной. Но у «Краснодара» есть академия, которая выручила. А в Казани за двадцать лет не создали свою школу. Также не заполнили новый стадион, построенный под ЧМ. Ремарка Карадениза, что город спортивный – правда, но есть нюанс – не совсем футбольный.

Казанцы не полюбили «Рубин» массово, как краснодарцы клуб Галицкого. Фанаты в Казани есть, они верные, но знают о дефиците «кузьмичей». И до пандемии, и сейчас не было народной поддержки. Даже рациональный коллектив Бердыева любили за победы. А когда успехов стало меньше, то пустые места бросались в глаза. Казань не могла собрать полную арену на матчи против «Зенита» и «Спартака», всегда показатель просчетов в коммуникации и рекламе клуба.

В социальных сетях «Рубин» работал красиво, а достучаться до жителей Казани не сумел. Легенда чемпионского состава Карадениз резко прокомментировал вылет. Так и нужно делать, должны пропустить год в РПЛ по большой общей глупости. Нынешний состав мог спастись, хватало или реализовать пенальти с «Уфой», или забить несчастный гол в любом из матчей, проигранных минимально. Слуцкий увлекся песнями и плясками, а вот футбольная составляющая захромала.

Слуцкий должен уйти? Нет. Пусть остается и вытаскивает клуб из ФНЛ. А потом – пусть куда хочет, туда и идет. Он сам заварил эту кашу, и теперь ему ее расхлебывать.

Не стану говорить, что Слуцкий плохой тренер. Но Казань – это особый и очень спортивный город, в котором люди привыкли к успеху. Слуцкий не смог этого понять. Он не понял, в каком городе и в какой республике работает. Не смог объединить команду.

Всё, что он нам показал – что может петь песни, танцевать и вести соцсети. Но это не стиль «Рубина».

Причем важно отметить, что проблемы начались за много месяцев до отъезда легионеров. «Краснодар» потерял интересного главного тренера Фарке зимой, ключевых исполнителей в разных полевых линиях, но резервисты проявили характер и набирали очки под контролем тренера без опыта. Параллельно «Рубин», хотя на поле были Бакаев, Лисакович, Ломовицкий, Абильдгор, Кучаев, Самошников, Тальби и Дюпин, умудрился проиграть девять из двенадцати весенних матчей.

Слуцкому стоит провести один год в ФНЛ

Невозможно найти в нынешней ситуации более сильного тренера под задачу вернуться в РПЛ за один сезон. Кто заваривал кашу – должен ее хлебать. Попытки сделать Слуцкого жертвой и оправдать массовым оттоком легионеров не работают, ведь прошлый год команда завершила тремя поражениями от «Крыльев Советов», «Нижнего Новгорода» и «Динамо». До этого влетали 5:1 ростовчанам, а на поле были и Кварацхелия, и все остальные.

«Рубин» плохо играл в футбол с августа, когда уступил «Ракуву» в Лиге Конференций. Разгром «Урала» не исправил положение дел, а когда собирали много ничьих, то дарили другим аутсайдерам шанс не отстать к финишу сезона. Слуцкий виноват, что не думал о резерве. Конечно, молодые футболисты оказались полностью не готовыми к РПЛ. Разумеется, легионеры разбежались не по вину руководства клуба. Но сейчас жаловаться поздно.

Сайманов заявил, что 10 клубов за мораторий на вылет из РПЛ, 5 клубов – против. Но различные инсайдеры сообщают, что ситуация другая. Но сторонники расширение РПЛ переходят на сторону «Рубина» в этом вопросе. Билялетдинов договорился до того, что высшую лигу расширят до 20 клубов. Но все эти глобальные перемены выпрашивают. А по факту Слуцкий, который рассказывал в интервью, что футбол для него – и жена, и семья, задев этой правдой бывшую супругу, плохо выполнил свою работу.

Аутсайдеры мечтают о 18 командах в РПЛ

Сайманов и Газизов точно хотят, чтобы лигу расширили, а их клубы гарантировали не только участие в следующем сезоне, но и повысили шансы на выживание через год за счет увеличения количества участников. В случае расширения никто не вылетает напрямую. «Рубин» и «Арсенал» максимум сыграют в стыковом раунде со «СКА-Хабаровском» и «Оренбургом». Подобное решение точно будет скандальным, ведь команды из ФНЛ готовятся к матчам против других представителей высшей лиги на этой неделе.

Тренеры изучают одного оппонента, а им завтра подсунут другого? Во вторник состоится историческое заседание исполкома РФС, на котором примут ключевые решения на будущий сезон. Проблема в том, что обладатель телевизионных прав не понимает, как реагировать на идею с Кубком лиги. Если создадут параллельный турнир, где будет больше матчей между сильными командами РПЛ, то теряется интерес к чемпионату, где и так количество интриг сократилось без гарантии еврокубковых мест.

«Матч-ТВ» не даст больше денег, если расширят РПЛ. Параллельно есть клубы, которые привыкли получать государственное финансирование. Или же миллиарды от частных компаний, чье положение на рынке изменилось. Менеджеры таких клубов мечтают о расширении, даже если по ходу следующего сезона увидим новый «Тосно» с расформированием. Каждый думает о себе, а по ходу дела многие перессорятся. Количество споров увеличится, причем на всех уровнях – от семей до бизнеса.

«Кабинетное» спасение не улучшит репутацию

Драку футбольных клубов видим в прямом эфире. Есть заявление Сайманова, что лишь пять клубов против моратория на вылет. Они как раз понимают, что навешать на раненую лигу новых небогатых участников – гарантировать проблемы с финансами на дистанции. У экономики есть законы, и один из них гласит, что иллюзорное временное укрепление на волне значительного сокращения импорта всегда ведет к катастрофе.

Расширение РПЛ визуально станет знаком, что все под контролем и всех накормят. А в реальность видим сокращение «импорта» – легионеры уезжают, а новые будут ниже классом, если вообще на них хватит денег. Еще «импортом» в этой аналогии можно назвать также премиальные УЕФА. Вот заработал «Спартак» 4.5 млн евро и передал их «Крыльям Советов» при трансфере Соболева. В итоге у Осинькина сытая команда, а не дырка от бублика.

Желание «Рубина» и «Арсенала» спастись от вылета через реформу РПЛ может навредить задаче пройти ближайшие годы без массового закрытия профессиональных клубов. В ФНЛ ведь тоже будут мертвые с косами, как «Спартак-2». Если москвичи затягивают пояса, что ждать провинции? «Рубину» не хочется оказаться в ФНЛ без привычного финансирования. Но где они раньше были? Видели странные трансферы, да и стиль в угоду фанатам не меняли.

Команда Слуцкого ужасно защищалась – беднягу Дюпина обстреливали со всех сторон, и слабо атаковала, даже имея сильных исполнителей впереди. «Рубин» заслужил вылет, пусть частично и стал жертвой обстоятельств. Попытки остаться через удавку на шее РПЛ в виде необоснованного финансово расширения не кажутся честными и выгодными всему российскому футболу. «Рубин» через год вернется, зато в ФНЛ может сделать полезные для клуба выводы.

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Пепс
Пепс
24 мая в 11:23
Второй гол Уфы - такая защита у Рубина всего сезона. Сайман, кто воще взял этого Тальби в команду? Таких типа игроков в метро спустись много найдёшь
Barcelona For Life
Barcelona For Life
23 мая в 21:42
Наверное не стоит упомянать Курбана Бердыева при обсуждении Рубина. Этот Рубин не достоин такой чести!!!
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
23 мая в 20:53
Пусть один (?) сезон в ФНЛ поиграют.
DXTK
DXTK
23 мая в 20:36
Рубин вылетел официально и ни какое расширение их не должно коснутся это все будет со следующего сезона, если расширять до 18 команд тогда все проще....

*Уфа и Химки остаются, Торпедо и Факел занимают 15-16 места ( вместо рубина и арсенала) а Ска и Оренбург увеличивают количество мест участников 17-18 места.,....вот и все.

Только тут опять же это Российский футбол......щас скажут что кто то из участников ФНЛ не смогут найти на след год финансирование для выступления в РПЛ...... ска или оренбург а может и факел.....и их место займет Рубин у которых деньги будут.

скажем краснодар не разу не поднялся в лигу выше по спортивному принцыпу все решалась через кабинет....... кто то не мог собрать деньги......и предепочтительнее выглядел тот у кого они есть..... так что может Рубин еще и не вылетит щас умники покумекают и скажут.

PS Рубин вылетел и точка)))) нужно быть мужиками и принять это. Динамо вылетело из РПЛ а они титулование казанцев и клуб с богатой истории никто не говорил тогда за них, что нужно расширять лигу чтобы сохранить прописку так и для Рубина никаких превилегей не должно быть...... вылетели возвращайтесь на след год, как делают все а расширять лигу я предложил как*
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 мая в 20:18
Ну и весёлый чемпионат у нас!
от себя добавлю
от себя добавлю
23 мая в 19:46
Два брата из ларца должны покинуть клуб "Рубин" , эти двое на С и есть причина падения "Олимпа"...
shlomo2
shlomo2
23 мая в 18:54, ред.
В прошлом сезоне когда Рубин дважды обыграл Зенит и ЦСКА за год и вышел в Лигу Конференций в итоге, все было норм, а теперь физрук))) Когда мертвейшую сборную России за кэф 17, выводил на Евро был норм тренер, а теперь физрук))) Тут на чемпе подружки Дзюбы сидят походу, для которых и Эмери был тренеришкой, а в Европе топ тренер теперь. Меньше года назад тут Черчесова только слепой или безрукий деревом не называл, а он в Европе так то выигрывает чемпионат, ну и ладно что не АПЛ но ведь выполнил все задачи. Так что эксперты может вам стоит встать с диванов пойти к себе на заводы и написать заявление об уходе, а завтра с утра в главный офис РФС или РПЛ получать тренерские лицензии и наконец то показать всем класс и уровень достойный критиков.
1 984
1 984
23 мая в 18:04
Нельзя менять регламент по ходу игры. Если хотят расширить - то после следующего сезона согласно заранее принятым правилам.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 мая в 16:39
Слуцкий конечно сделал все чтобы вылететь, но.......
rubin kazzzan
rubin kazzzan
23 мая в 16:38
Рубин не отдадут в фнл!)))
Птица Феникс
Птица Феникс
23 мая в 16:26
Ну что это.
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