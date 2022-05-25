Гасперини исчерпал себя. Вместо Миранчука Скудетто выиграл бывший грузчик

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25 мая 2022, 21:21

Алексей зря остался в Бергамо, «Аталанта» развалилась.

Миранчук потерял большой титул

Когда Бобан интересовался трансфером Миранчука, будучи спортивный директором «россонери», то пару лет назад на переговорах услышал такие запросы, на которые не мог согласиться. Уже после перехода атакующего хавбека «Локомотива» в «Аталанту» — ее выбрали не в последнюю очередь из-за желания заплатить москвичам солидные отступные, «Милан» снова вернулся к кандидатуре Миранчука.

Пиоли знал возможности хавбека, понимал, что по выходам на замену Алексей – один из главных джокеров в топ-5 (статистика нового сезона это в итоге подтвердила). Но тут включилось упрямство Гасперини и сработала скромность футболиста. Миранчук не форсировал трансфер в «Милан». Хотя если посмотреть на человека, которого взяли вместо него, то можем смело констатировать: Алексей потерял Скудетто.

Мотивационную речь Ибрагимовича в раздевалке на днях слушал Жуниор Мессиас. Тридцатиоднолетний бразилец прибыл в Милан в аренду из «Кротоне». Свой путь в Италии начал с непрофессиональных лиг, а четыре года назад в его карьере случился прорыв – выход в Серию С. Парень работал на стройке, был грузчиком, его давно нельзя назвать молодым и перспективным. При этом не Миранчук забивал победный мяч в ЛЧ «Атлетико», а Жуниор.

Мессиас провел за «Милан» 1430 минут только в Серии А, забил 5 мячей, отдал 2 голевые передачи. Атакующим хавбекам и форвардам было место в списке скаутов, когда искали игрока в аренду, значился бразилец и Миранчук. Но как в «Локомотиве» не думали о будущем футболиста – отправили в ад конкуренции под присмотром авторитарного Гасперини, так в самой «Аталанте» не заботились, чтобы у Алексея хватало игровой практики.

Миранчук сыграл всего 769 минут в Серии А за клуб из Бергамо, а его место в заявке «Милана» занял бывший грузчик, которому тридцать один год. Причем контракт бразильца вряд ли выкупят, а вот успешная игра Алексея в Милане могла привести к полноценному трансферу. Речь о полузащитнике, который умеет отдавать передачи и забивать. В окружении Леау, Ибрагимовича, Жиру и Диаса вырисовывались отличные перспективы.

Тем более, после чемпионства некоторыми игроками «Милана» заинтересовались серьезные клубы, что тоже было бы выгодно Миранчуку. Но шанс упустили, о чем нужно говорить с большим сожалением. Даже в «Дженоа» героем Алексей бы не стал – и эта аренда зимой сорвалась.

Гасперини закрылся и проиграл

Прошлый год начался для «Аталанты» развязкой конфликта лидера Гомеса с тренером. Футболист отказался перейти на другой фланг в матче ЛЧ , Гасперини его заменил в перерыве. В раздевалке тренер-ветеран набросился на Алехандро с кулаками. Человек, который семь лет защищал интересы футбольного Бергамо – капитан Гомес, потребовал через президента клуба извинений. Джан Пьеро отказался.

В результате лидер отправился в «Севилью», а Гасперини окончательно понял, что любая его прихоть – закон. Полнота власти бывает разрушительной силой, и именно ее действие наблюдаем. Поскольку «Аталанта» не выиграла Кубок Италии в прошлом году – гола Малиновского не хватило, Кулусевски и Кьеза ответили своими, то коллектив потерял веру в трофей, о котором все так мечтали. Особенно после сокрушительного для Бергамо коронавируса, когда умерло много жителей города.

Футбол был одной из причин резкого распространения эпидемии, футбол мог стать отдушиной. Но Гасперини потерял чувство меры. Когда требуешь от футболистов переживать запредельные нагрузки, то для средних игроков это хорошо, но если зрелый мастер не хочет выполнять приказы до запятой, то начинаются конфликты. «Аталанта» — тренерская атакующая команда, которая страдала, в том числе, из-за потери лидеров. Их продавали, чтобы выжить. Но на финальном отрезке этого сезона проблема была в Гасперини.

«Аталанта» одержала всего две победы в последних девяти турах чемпионата. В пяти случаях проигрывали. Причем уступали не только «Милану» и «Наполи», но и «Вероне» с «Эмполи». «Фиорентина» ради седьмой строчки даже «Ювентус» сумела обыграть, а клуб из Бергамо может тягаться с командой Аллегри лишь в рейтинге разочарований сезона.

«Аталанта» на грани распада

Финансовую стабильность клубу из Бергамо гарантировали удачные трансферы и премиальные от УЕФА . В следующем сезоне «Аталанты» не будет в еврокубках. В этом сезоне уступили «Лейпцигу» в плей-офф Лиги Европы, а могли сыграть удачнее, пройти дальше и претендовать не только на финал, но и на трофей. В таком случае неудачи в Серии А не имели бы значения, победа над «Айнтрахтом» гарантировала бы путевку в Лигу чемпионов.

Но сложилось иначе. В «Аталанте» невероятно много классных игроков. Но даже лучшим в сезоне – Муриэлю, Сапате, Паломино и Малиновскому, немало лет. Молодой крови нет, Демирала могут выкупить у «Ювентуса» за 23 млн евро, но вряд ли турецкий защитник существенно изменит ход истории для Гасперини и команды. Возможно, внутри уже столько мелких и не очень конфликтов, что Джан Пьеро в итоге будет уволен. А это значит, что рушится команда, созданная под конкретного тренера с его плюсами и минусами.

Клуб из Бергамо ходил в лидерах по голам в топ-5, а теперь забили столько же, как «Верона». Конечно, аналогичный показатель по голам у «Атлетико». Вроде бы неплохо, 65 мячей это не 57, как у «Манчестер Юнайтед». Но снова приходим к сравнению с теми, кому сезон не удался. «Аталанта» разочарована, и обиднее всего для Миранчука, что даже в этой команде, которая нуждалась в новых лидерах в ключевой момент, ему нет места на поле. Алексей в 2022 году провел лишь два полных матча, но единственную игру в Серии А проиграл «Роме».

В остальных случаях получал от тринадцати минут до тайма. В итоге в 13 играх у него 1 гол и 4 ассиста в новом году. Вроде бы неплохо, учитывая проведенное время. Но у Миранчука позиция примерно такая, как у Кокорина. Стоило еще зимой менять команду, искать аренду в Серии А, а к этому времени уже понимать, будет ли летний трансфер. Сейчас «Аталанта» может устроить распродажу, но Гасперини на этот раз не обязательно останется. А если останется, то может наигрывать Бога – один из конкурентов стартовал бледно, а Алексея оставит на скамейке.

У «Аталанты» слабый сезон, остались без еврокубков. У Миранчука нет игрового времени, чтобы можно было четко сформулировать, деградирует он или стоит на месте. В первой части сезона выступал не лучше, а голевые передачи в Серии А не делают его игроком основы. И время плывет – хавбеку к осени стукнет 27 лет. В таком возрасте нужно играть в основе, а Гасперини Алексея в оптимальном старте не видит.