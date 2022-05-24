Недоверие к Рангнику и раскол внутри команды. Как МЮ развалился на глазах

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24 мая 2022, 23:11

«Манчестер Юнайтед» провел ужасающий сезон.

Сезон для «Манчестер Юнайтед» начинался обнадеживающе. Чего стоит воодушевляющее возвращение Криштиану Роналду, которое оказалось для многих приятным сюрпризом. На старте сезона были и яркие отрезки без поражений – надежды переполняли фанатов МЮ . Но девять месяцев спустя «Юнайтед» завершил свой самый плохой сезон в Премьер-Лиге, заняв шестое место с 58 очками, что на 35 очков меньше, чем у чемпионского «Манчестер Сити».

И у этого падения, как водится, не один «отец». Большое количество инсайдов от источников внутри клуба опубликовал ESPN, и мы попробуем в них разобраться, что, возможно, приблизит нас к пониманию причин еще большего падения манкунианцев.

Состояние дел внутри клуба может вполне характеризовать небольшой эпизод. В нем агент одного из ведущих игроков МЮ выражал недовольство тем, что Роналду клуб уделяет больше внимания в рекламных кампаниях, чем его клиенту. То есть в момент, когда все рушится и горит, люди там больше думали о пиаре, чем о спортивном положении команды. И таким был мир МЮ в этом сезоне.

Очарование прошло

Фигура Оле-Гуннара Сульшера в качестве тренера МЮ выглядела долгое время выигрышно. Однако очарование норвежцем, которое распространялось не только на болельщиков, но и на игроков, со временем прошло. А предложить что-то, кроме имени и флага, Сульшер не смог. Громкие поражения и вылеты «Юнайтед» из турниров, множество антирекордов, включая максимум пропущенных мячей, серию поражений и минимум набранных очков – все это далеко не только и не столько вина Сульшера. Но началось все с него.

Источник ESPN рассказывает, что в клубе персонал и игроки со временем стали считать норвежца слишком мягким и нерешительным, а также лишенным тактической проницательности. Он обещал в предсезонке игрокам яркий атакующий футбол с формацией 4-3-3, но быстро в начале сезона вернулся к 4-2-3-1 и не мог грамотно встроить в команду Роналду так, чтобы от этого не пострадала атмосфера в клубе и схема. Во многом он принимал полумеры, включая то же самое внедрение Криштиану и отношения с игроками. А полумеры не вызывают доверия и уважения.

Многим не понравилось, что Сульшер позволил Кавани остаться в Уругвае на две недели дольше. Просто потому что Эдинсон попросил этого после сложного предыдущего сезона. И уже сам Кавани был в ярости, когда его интересами легко пожертвовали после прихода Роналду. Причем уругваец пытался переметнуться в «Барселону», поняв, что шансов на «Олд Траффорд» у него теперь не будет. Но ему отказали. И что в итоге? Восемь матчей в сезоне и два забитых мяча. Плюс еще один гвоздь в гроб командной атмосферы.

С приходом Роналду испортились и отношения с Марсьялем, который нашел выход в виде аренды в «Севилью». Обращение с Кавани и Марсьялем многих удивило еще и потому, что большие проблемы с формой возникли у Рэшфорда. Он долго восстанавливался после травмы, а потом не смог сконцентрироваться на игре и завершил сезон с пятью голами в 32 матчах.

Рангник не впечатлил

Но если Сульшер хотя бы может похвастаться первой частью своего пребывания на «Олд Траффорд», то пришедший ему на смену Ральф Рангник влетел туда совершенно провально. Между ними, правда, был еще Майкл Кэррик, который возглавлял команду в трех матчах после увольнения Сульшера в ноябре. И, кстати, источники в клубе говорят, что на этом коротком отрезке в команде воцарилось спокойствие и умиротворение. С Кэрриком МЮ выиграл два матча, один сыграл вничью.

Тогда наиболее вероятным кандидатом на пост главного тренера «Юнайтед» считался Антонио Конте. Однако боссы МЮ опасались слишком жесткого стиля итальянца, а пока они мешкали, тот принял предложение «Тоттенхэма», который в итоге опередил МЮ на 13 очков и попал в Лигу чемпионов. И рабочих вариантов у «Манчестера» не осталось. Там это обставили достаточно экстравагантно, заявив, что берут большую паузу на выбор идеально подходящей кандидатуры. А на время пока пригласят Рангника. Идея казалась с самого начала странной. И впоследствии она переросла в восприятии в бредовую.

Говорят, что некоторым игрокам МЮ пришлось гуглить, кто такой Рангник. И самого Ральфа предупреждали, что он столкнется с небывалым давлением и вниманием. На что тот якобы, смеясь, отвечал, что переживал подобное, переходя из «Хоффенхайма» в «Шальке». Вряд ли таким ответом он убедил тех, кто его предупреждал. Все же оценка масштаба сразу выглядит неверной. Фигура 63-летнего специалиста настраивала персонал и команду на скептический лад сразу. Чисто ментально они уже не оставляли ему шансов. Да и сам невнятный статус временщика накладывал свой отпечаток. Сомнительными внутри команды выглядели назначения Рангника, который привел в тренерский штаб таких же не воспринимаемых окружающими специалистов из числа своих приближенных.

ESPN, ссылаясь на несколько источников в клубе, рассказывает, что уже к январю Роналду дал понять боссам, что уйдет, если Рангника оставят на постоянной основе. Криштиану все понял и отразил общекомандный скепсис. Учитывая такое восприятие с порога, сложно представить, что футболисты преобразят свою игру и сразу начнут отдаваться ей за тренера, в которого не верят, которого не знают, и чье назначение не несет для них смысла.

Поведение Рангника тоже вызывало недоумение. Его публичные комментарии об игроках, даже если они не были напрямую оскорбительными или уничижительными, все равно не нравились футболистам и раздражали их. Как минимум это касается Роналду, Магуайра, Рэшфорда и Кавани.

Внутренний раскол

Тогда же примерно наметился и еще один внутренний разлом – раскол среди футболистов. Кризис управления и доверия ударил и по команде. Источники в клубе рассказывают о том, что разделение произошло на две большие группировки. В одной из них господствовали британские футболисты, а в другой – иностранцы, чьим предводителем стал Роналду. Некоторые игроки откровенно были недовольны Магуайром в роли капитана.

Более того, эти разногласия эхом отдавались и на агентов, на персонал, на людей, которые так или иначе оказывались ближе к одной из группировок. Перед некоторыми матчами, например, перед встречей с «Атлетико» в Лиге чемпионов конфликт перерастал даже в горячую фазу. Возникали подозрения и обвинения в утечке информации и другие сопутствующие внутренним конфликтам некрасивые вещи. Уже к концу февраля на базе «Юнайтед» царила гнетущая атмосфера на тренировках и в столовой.

Отдельным эпизодом упоминается разборка в перерыве матча с «Ливерпулем» в апреле, когда Рангник решил сыграть в три защитника и вытащил из своего пыльного шкафа Джонса, которого не замечал три месяца. А в перерыве заменил его. Бессмысленные метания, разгром, непонятные решения и кадровые перестановки тренера еще больше запутывали команду и разрушали и без того далеко не идеальные отношения.

Кстати, завершил Рангник в своем теперь уже знакомом стиле. Он заявил, что возглавит сборную Австрии после ухода с поста тренера МЮ , хотя имел договоренность о двухлетнем соглашении в качестве консультанта «Юнайтед». Правда, вряд ли кто-то в «Манчестере» сильно расстроен этим решением Ральфа.

Что дальше?

Тем самым глубоко продуманным и идеальным вариантом для МЮ стал Эрик тен Хаг из «Аякса». Ему не позавидуешь. Но все же в клубе пройдет некоторая кадровая чистка, а голландец все же на виду, имеет выраженный стиль и положение в футбольном обществе. Погба, Кавани, Лингард, Мата уйдут свободными агентами, Матич тоже заявил о своем желании уйти. Состав как-то стабилизируется. А тен Хаг, понимая, с чем столкнется, принял решение начать работу даже раньше, чем подразумевает его контракт.

Уже три месяца в МЮ новый исполнительный директор. Ричард Арнольд сменил на этом посту Эда Вудворда. Источники в клубе заметили некоторые позитивные сдвиги и попытки Арнольда что-то исправить. В частности, он намерен посещать общую столовую, быть ближе к персоналу, тогда как Вудворда многие и не видели вообще.