Шотландия – Украина : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации на чемпионат мира 2022 Шотландия – Украина, который состоится 01 июня 2022 года

Шотландия

Сборная Шотландии хорошо провела основную сетку квалификации на чемпионат Мира в Катаре 2022, однако для выхода на самый престижный футбольный турнир, коллективу необходимо сделать еще два шага. Первый из них – предстоящий матч с Украиной, который был перенесен на два месяца. Преимущество команды это в первую очередь свой стадион и сумасшедшая поддержка своих болельщиков.

29 марта Шотландия сыграла товарищеский матч с Австрией (2:2), а 24 числа разошлась миром со сборной Польши (1:1).

Украина

Для сборной Украины вся квалификация проходила очень сложно и в ее середине сменился главный тренер. Коллектив играл преимущественно в ничьи, поэтому в последних турах пришлось приложить много усилий, чтобы финишировать следом за командой Франции. Подопечных Петракова ждет очень сложный выездной поединок, но шансы на проход у команды определенно будут в этом противостоянии.

18 мая сборная Украины сыграла товарищеский матч с хорватской «Риекой» (1:1), а 17 числа обыграла итальянский «Эмполи» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит Шотландия – 2.25

Ничья – 3.05

Победит Украина – 3.5

Статистика

Шотландия не проигрывает уже восемь матчей подряд во всех турнирах

Девять из десяти матчей сборной Украины завершились исходом «обе забьют»

В двух личных встречах между собой, сборные обменялись домашними победами

Четыре из пяти последних матчей Шотландии на своем поле завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Матч очень важен для обеих сборных, поэтому открытого футбола болельщика ждать не стоит. Предполагаем, что судьбу прохода в финал квалификации решит всего один забитый мяч.