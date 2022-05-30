16 лучших футболистов каждой из команд в РПЛ. Выбирайте персонального героя среди своих любимцев

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вчера, 22:08

Время называть лучших, не забыв все клубы прошлого сезона.

16. «Арсенал» — Кингс Кангва

4 гола и 5 результативных передач – пропуск для 23-летнего футболиста из Замбии в другой клуб РПЛ в новом сезоне. Младший брат Эванса сыграл по-королевски, если сравнивать с другими футболистами «Арсенала». Даниил Хлусевич отправился в «Спартак», а его коллега занял место единственного героя.

15. «Рубин» — Андерс Дрейер

Некого назвать. Лисакович пришел зимой, забил 4 гола, но промахнулся в решающий момент. Кварацхелия был нестабилен, как и Самошников. Отметим датчанина, у которого восемь забитых мячей. Еще бы партнеров замечал – Слуцкий получил бы лидера. А так никто у «Рубина» не сможет похвастаться игрой в сезоне, когда казанцы впервые в истории вылетели из РПЛ .

14. «Уфа» — Гамид Агаларов

А вот здесь все просто, хотя результат тот же – клуб Газизова покинул высшую лигу. Но с 19 голами и 1 ассистом Агаларов по праву отправляется в сборную сезона. На счету Гамида 66% голов команды в РПЛ , и это фантастическая доля. Даже у Бикфалви речь о 37% голов «Урала». Агаларов активно ищет себе новый клуб.

13. «Химки» — Денис Глушаков

В 35 лет мечтает о большем – переходе в один из клубов, которые не ведут борьбу за выживание. «Химки» спаслись, а Глушаков забил 10 мячей и сделал 2 ассиста. Класс есть класс. Денису разрешили не отрабатывать в защите, не был Нобоа в полной мере, зато с «точек» забивал, игру «Химок» направлял. Лидер, который может уйти, если получит заманчивое предложение.

12. «Урал» — Эрик Бикфалви

Помазун заслужил всяческих комплиментов – один из недооцененных героев сезона, но Эрик в 34 года перешел в атаку и повторил результат Глушакова – 10 голов и 2 передачи. Правда, румын ни одного мяча не забил с пенальти. В его послужном списке есть важные победные удары, благодаря которым «Урал» защитил право остаться в РПЛ .

11. «Нижний Новгород» — Николай Калинский

После завершения сезона появились странные слухи об уходе Кержакова, но эту информацию пока не подтвердили. А вот что подтверждено, так это умение Козлова ходить в атаку – Алексей провел крутой первый круг, и голевое чутье на семь лет младшего Калинского. Не можем игнорировать работу 28-летнего хавбека. Николай забил 8 мячей, отдал 4 голевые передачи, сыграл в 29 турах из 30. Персональный прорыв, сохранить Калинского в составе будет непросто.

10. «Спартак» — Александр Соболев

Говорим о чемпионате, а не о Кубке России, где много героев из «Спартака». И не о Лиге Европы. Делаем ремарку, что абсолютного героя у «красно-белых» в чемпионате не было. Но если вспоминать, кто успел и раздавать передачи, и забивать мячи, и менял позицию, то на первом плане оказывается Соболев. Промес не всегда был хорош, как и Мозес. Молодежь лишь учится, Бакаев созидательный, но непостоянный. А Соболев выныривал со дна.

9. «Ростов» — Дмитрий Полоз

Девять мячей с игры, еще пять с пенальти. Три ассиста, крутая работа на фланге, правильные смещения в центр. Полоз был немножко в отрыве от команды, где и Осипенко старался, и у Глебова многое получалось, но остановим свой выбор на человеке, который напомнил о своем классе. Весной Полоз спас «Ростов» от нервотрепки. Его голевые действия приносили очки, который позволили Карпину избежать переходных матчей или вылета.

8. «Крылья Советов» — Антон Зиньковский

Сергеев ушел в «Зенит», оставив по себе участие в десяти голах. Бегич вернулся в «Рубин», о чем пожалел. Сарвели провел крутой сезон, но на первом плане лидер и двигатель команды – Зиньковский. За шанс в «Зените» с первой попытки не зацепился, но может быть вторая? Посмотрим, а пока констатируем крутость технаря с фланга в РПЛ – стал лучшим ассистентом сезона, отдав 9 голевых передач.

7. «Ахмат» — Даниил Уткин

Талалаев финишировал на высоком седьмом месте. Сначала игра его команды была лучше, чем результаты, но потом и очки пришли. Выделить можно Тимофеева, Богосаваца, а еще главного специалиста РПЛ по штрафным ударам. Уткин забил целых 9 мячей, отдал 3 голевые передачи. Отработал на атаку, и это тренд сезона – многие наставники разрешали центральным хавбекам играть высоко. Идея сработала.

6. «Локомотив» — Рифат Жемалетдинов

Сезон критических оценок «Локомотива», в котором можно похвалить Худякова за старания, Изидора за ударный дебют – 7 голов в 11 матчах. А главным героем стал Рифат Жемалетдинов. Один из самых результативных игроков лиги по системе «гол + пас» (выше только Сергеев, Полоз, Дзюба, Касьерра и Агаларов). Организовал 15 голов, а вот за ошибки Рангника или тренеров отвечать не может.

5. ЦСКА – Игорь Акинфеев

Одного героя не было, давайте рассуждать. Марио скис и только на прощание напомнил о своей крутости. Языджи забил 8 мячей, но не во всех 10 матчах его было видно на поле. Эджуке техничный парень, но пропадал по ходу сезона. Обляков собирает дикое количество пасов под удар, но не играет на позиции плеймейкера. Можно назвать лучшим Бийола, учитывая смену позиции, но с Дивеевым полагались на надежность Акинфеева. Игорь среди лидеров РПЛ по разнице между ожидаемыми голами соперников и пропущенными мячами.

4. «Краснодар» — Матвей Сафонов

Сафонов заслужил комплименты, у него лучший процент сэйвов (80.3), спас целых 117 раз, ведь у ворот «Краснодара» творилось нечто дикое. В итоге пропустили всего на два гола больше, чем лидер по этому параметру – «Зенит». Сафонов после ухода Кабелла и Крыховяка стал еще важнее. Конечно, Сперцян тоже хорош, но не согласимся с голосованием фанатов, Матвей сыграл еще лучше.

3. «Динамо» — Себастьян Шиманьски

Весной у Себастьяна не пошла игра? И да, и нет. Выдал минимум четыре приличных поединка, много работал в отборе. Пока юный Захарян собирал голы, пасы и ассисты, его старший польский коллега занимался тем же самым. В принципе, это равные кандидаты. Просто у Арсена есть привычка выныривать в эпизодах, а поляк — системный игрок. Старался управлять игрой «Динамо», хотя не всегда получалось. Правда, ляпы обороны не его вина.

2. «Сочи» — Матео Касьерра

Начнем с комплиментов Нобоа, заслужил. Продолжим комплиментами Родригао – один из лучших защитников сезона, как и Чистяков из «Зенита». Юсупова тоже нужно отметить, но это у Касьерры 14 голов, 4 ассиста и легкий футбол, который включает работу на команду, на партнеров и классическое голевое чутье для центрального форварда. Колумбиец сыграл с запасом, но его усилий уже хватило для второго места «Сочи». Чемпиону, кстати, оба раза не проиграли.

1. «Зенит» — Клаудиньо