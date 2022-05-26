Слуцкий, разочарования из «Спартака» и «Рубина». Антисборная РПЛ сезона-2021/22

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26 мая 2022, 10:39

Много сильных футболистов, сыгравших ниже своего уровня.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Представьте, что здесь человек с именем и фамилией Вратарь Спартака. Но все-таки в основе Максименко, хотя во второй части сезона потерял место в основе. Зато что он творил в первой! Шунин провел неудачный сезон, если смотреть внимательно. Но даже у Антона с горем-пополам можно найти более или менее удачные матчи, не говоря о «сухарях» — «Динамо» по ним среди лидеров. А Максименко чудил, отразил всего 55.8% из 43 ударов, пропустил 22 мяча. Ужасный сезон для молодого и талантливого голкипера. Александра будто подменили. И эта подмена огорчила, ведь у «Спартака» был 24-летний приличный вратарь. Конечно, есть и Селихов, который тоже умеет ошибаться, да и невезучий – в 1 из 14 случаев ушел с поля без пропущенного мяча.

Защитники

Максимилиано Кофрие («Спартак»)

Куда без мистера Пенальти? Поставил рекорд РПЛ , четырежды Кофрие нарушал правила в штрафной «красно-белых» так, что судьи находили повод указать на «точку». В этом месте может прибежать мачеха футболистов «Спартака» Зарема, рассказать о плохих арбитрах. Но давайте без эмоций. Когда в «Спартак» приглашали парня из недавнего аутсайдера чемпионата Бельгии, то сразу задавали прямой вопрос: кто заинтересован в такой сделке? Кофрие оказался аналогом Макеева. С таким же переменным успехом, как легионер, в центре обороны или справа мог появиться Рассказов. Николаю не подвезли солидную замену.

Монтассар Тальби («Рубин»)

Оборона двух команд — «Рубина» и «Арсенала» — была как проходной двор. Но если у туляков все «размазано» — средне сыграли все и каждый, то у казанцев были яркие личности в каждой полевой линии, достойные негативной оценки. Тальби, когда прятался за широкой спиной Уремовича, еще мог что-то показать. А когда тунисский защитник, рожденный в Париже, остался один на один с форвардами соперников, то стал праздником, который всегда с оппонентами. Вылет в ФНЛ – заслуга, в том числе, Тальби.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Собираем не худших игроков дивизиона, а футболистов, от которых явно ждали большего. Сначала Евгеньев сидел за спиной у Ордеца. А когда защитник уехал, то Роман доказал, почему Шварц ему изначально не доверял. Причем у Евгеньева были плохие матчи и на отрезках, когда само «Динамо» смотрелось круто, и жуткие персональные ошибки, когда претендент на титул окончательно расклеился, понимая, что путевка в Лигу чемпионов уплыла. Впрочем, пройти квалификацию с Евгеньевым в обороне было бы сложно. Помимо заглохшей атаки, навредила весенняя оборона. На этом отрезке изменилась одна фамилия в линии, Евгеньев вернулся в основу.

Георгий Зотов («Рубин»)

Смольникову ставим «кол» по системе Бубнова, но он хотя бы изредка дергался. А вот Зотов — автор серии невероятных персональных ошибок. Он почти весь сезон играл на правом фланге защиты «Рубина». Результат видите – неожиданный вылет команды, которая прошлым летом мечтала попасть в групповой раунд нового еврокубка. Теперь Зотов может год выступать в ФНЛ , если Слуцкий (или кто там будет тренером в Казани) доверит ему место в основе.

Полузащитники

Франсуа Камано («Локомотив»)

Хвича, конечно, провалился, но грузин мыслями был в топ-5, игра за «Рубин» его вообще не возбуждала. А у Камано изначально был настрой играть в основе «Локомотиве», но он провел настолько слабую осень, что дальше решил уйти. И тут вмешалась травма бедра, сорвавшая трансфер в «Труа». Франсуа остался, сыграл пару слабых минут в сложных для команды матчах, и за весь чемпионат выдал один крутой поединок – против «Крыльев Советов» в прошлом году. Учитывая класс, смело входит в число разочарований.

Оливер Абильдгор («Рубин»)

Один из лучших центральных полузащитников РПЛ последних лет решил сыграть в фильме ужасов. Сам стал соавтором сценария, сам задал темп и добавил много кровавых слез из глаз фанатов «Рубина». Оливер сыграл ужасно. Датчанин зря оставался, с таким настроем и качеством футбола, как у него был в решающих матчах, честнее было улететь вместе с другими легионерами команды. В ФНЛ его не будет, уедет из РПЛ разочарованным.

Аяз Гулиев («Арсенал»)

Мухина видели, не одобряем его игру за ЦСКА , но игра Аяза — олицетворение «усредненности» туляков. Если Смольников плясал вокруг понимания, что ему уже ничего не нужно и явно хочется на пенсию, то Гулиев моложе, с самомнением у него полный порядок, но если сравнить его в созидательной фазе с младшим Кангва, а в обороне даже с Чаушичем, хватавшим красные карточки, то Гулиев оказывается далеко позади. Не умеет читать игру, плох в защите, оказался бесполезен в нападении. Идеальный футболист, чтобы описать вылет «Арсенала» в ФНЛ с последнего места.

Джордан Ларссон («Спартак»)

Вероятно, главное разочарование всей лиги, поскольку Ларссон был большой звездой чемпионата, одним из лучших футболистов. Молодой, задорный, разносторонний. В результате скатился на дно, не подошел Рую Витории, не захотел оставаться в новом году при Ваноли. Бакаев наработал на контракт с «Зенитом» — при прямом вопросе не заявил, что никогда не перейдет в этот клуб, а вот Джордан уехал домой и не хочет возвращаться. Без Ларссона «Спартак» потерял голы и передачи, зато без него нашлись новые лидеры. В составе Ваноли шведу нет места.

Нападающие

Джордже Деспотович («Рубин»/«Арсенал»)

Вылетел дважды – нехваткой голов приговорил «Рубин», которому хватало одного пункта для спасения, а затем в весенней части средней игрой за «Арсенал» не помог тулякам спастись. Конечно, Джордже время от времени забивал мячи – это не бездарный нападающий. Но тут как с Али Соу из «Ростова», явно ждали большего. Понятно, что целый ряд форвардов разочаровал, но Деспотович скандалил, поэтому уехал из Казани, где влиял на структуру игры. А затем провел полтора сильных матча за «Арсенал», но вылетел в ФНЛ .

Антон Заболотный ( ЦСКА )

В «Сочи» у Федотова заиграл, а без поддержки Нобоа и опытного тренера в составе родных «армейцев» увидели того самого Заболотного. Уже и Чалова в аренду отправили – еще один форвард-разочарование, как и Иван Игнатьев, и плеймейкеров у Березуцкого полно. Но Заболотный или отдавал место в основе хавбеку Языджи, или случайно забивал единственным ударом за матч, как против «Спартака». Но на дистанции разочаровал, ЦСКА нужен нападающий.

Главный тренер

Леонид Слуцкий («Рубин»)