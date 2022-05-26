Слуцкий, разочарования из «Спартака» и «Рубина». Антисборная РПЛ сезона-2021/22

Много сильных футболистов, сыгравших ниже своего уровня.
Вратарь
Александр Максименко («Спартак»)
Представьте, что здесь человек с именем и фамилией Вратарь Спартака. Но все-таки в основе Максименко, хотя во второй части сезона потерял место в основе. Зато что он творил в первой! Шунин провел неудачный сезон, если смотреть внимательно. Но даже у Антона с горем-пополам можно найти более или менее удачные матчи, не говоря о «сухарях» — «Динамо» по ним среди лидеров. А Максименко чудил, отразил всего 55.8% из 43 ударов, пропустил 22 мяча. Ужасный сезон для молодого и талантливого голкипера. Александра будто подменили. И эта подмена огорчила, ведь у «Спартака» был 24-летний приличный вратарь. Конечно, есть и Селихов, который тоже умеет ошибаться, да и невезучий – в 1 из 14 случаев ушел с поля без пропущенного мяча.
Защитники
Максимилиано Кофрие («Спартак»)
Куда без мистера Пенальти? Поставил рекорд РПЛ, четырежды Кофрие нарушал правила в штрафной «красно-белых» так, что судьи находили повод указать на «точку». В этом месте может прибежать мачеха футболистов «Спартака» Зарема, рассказать о плохих арбитрах. Но давайте без эмоций. Когда в «Спартак» приглашали парня из недавнего аутсайдера чемпионата Бельгии, то сразу задавали прямой вопрос: кто заинтересован в такой сделке? Кофрие оказался аналогом Макеева. С таким же переменным успехом, как легионер, в центре обороны или справа мог появиться Рассказов. Николаю не подвезли солидную замену.
Монтассар Тальби («Рубин»)
Оборона двух команд — «Рубина» и «Арсенала» — была как проходной двор. Но если у туляков все «размазано» — средне сыграли все и каждый, то у казанцев были яркие личности в каждой полевой линии, достойные негативной оценки. Тальби, когда прятался за широкой спиной Уремовича, еще мог что-то показать. А когда тунисский защитник, рожденный в Париже, остался один на один с форвардами соперников, то стал праздником, который всегда с оппонентами. Вылет в ФНЛ – заслуга, в том числе, Тальби.
Роман Евгеньев («Динамо»)
Собираем не худших игроков дивизиона, а футболистов, от которых явно ждали большего. Сначала Евгеньев сидел за спиной у Ордеца. А когда защитник уехал, то Роман доказал, почему Шварц ему изначально не доверял. Причем у Евгеньева были плохие матчи и на отрезках, когда само «Динамо» смотрелось круто, и жуткие персональные ошибки, когда претендент на титул окончательно расклеился, понимая, что путевка в Лигу чемпионов уплыла. Впрочем, пройти квалификацию с Евгеньевым в обороне было бы сложно. Помимо заглохшей атаки, навредила весенняя оборона. На этом отрезке изменилась одна фамилия в линии, Евгеньев вернулся в основу.
Георгий Зотов («Рубин»)
Смольникову ставим «кол» по системе Бубнова, но он хотя бы изредка дергался. А вот Зотов — автор серии невероятных персональных ошибок. Он почти весь сезон играл на правом фланге защиты «Рубина». Результат видите – неожиданный вылет команды, которая прошлым летом мечтала попасть в групповой раунд нового еврокубка. Теперь Зотов может год выступать в ФНЛ, если Слуцкий (или кто там будет тренером в Казани) доверит ему место в основе.
Полузащитники
Франсуа Камано («Локомотив»)
Хвича, конечно, провалился, но грузин мыслями был в топ-5, игра за «Рубин» его вообще не возбуждала. А у Камано изначально был настрой играть в основе «Локомотиве», но он провел настолько слабую осень, что дальше решил уйти. И тут вмешалась травма бедра, сорвавшая трансфер в «Труа». Франсуа остался, сыграл пару слабых минут в сложных для команды матчах, и за весь чемпионат выдал один крутой поединок – против «Крыльев Советов» в прошлом году. Учитывая класс, смело входит в число разочарований.
Оливер Абильдгор («Рубин»)
Один из лучших центральных полузащитников РПЛ последних лет решил сыграть в фильме ужасов. Сам стал соавтором сценария, сам задал темп и добавил много кровавых слез из глаз фанатов «Рубина». Оливер сыграл ужасно. Датчанин зря оставался, с таким настроем и качеством футбола, как у него был в решающих матчах, честнее было улететь вместе с другими легионерами команды. В ФНЛ его не будет, уедет из РПЛ разочарованным.
Аяз Гулиев («Арсенал»)
Мухина видели, не одобряем его игру за ЦСКА, но игра Аяза — олицетворение «усредненности» туляков. Если Смольников плясал вокруг понимания, что ему уже ничего не нужно и явно хочется на пенсию, то Гулиев моложе, с самомнением у него полный порядок, но если сравнить его в созидательной фазе с младшим Кангва, а в обороне даже с Чаушичем, хватавшим красные карточки, то Гулиев оказывается далеко позади. Не умеет читать игру, плох в защите, оказался бесполезен в нападении. Идеальный футболист, чтобы описать вылет «Арсенала» в ФНЛ с последнего места.
Джордан Ларссон («Спартак»)
Вероятно, главное разочарование всей лиги, поскольку Ларссон был большой звездой чемпионата, одним из лучших футболистов. Молодой, задорный, разносторонний. В результате скатился на дно, не подошел Рую Витории, не захотел оставаться в новом году при Ваноли. Бакаев наработал на контракт с «Зенитом» — при прямом вопросе не заявил, что никогда не перейдет в этот клуб, а вот Джордан уехал домой и не хочет возвращаться. Без Ларссона «Спартак» потерял голы и передачи, зато без него нашлись новые лидеры. В составе Ваноли шведу нет места.
Нападающие
Джордже Деспотович («Рубин»/«Арсенал»)
Вылетел дважды – нехваткой голов приговорил «Рубин», которому хватало одного пункта для спасения, а затем в весенней части средней игрой за «Арсенал» не помог тулякам спастись. Конечно, Джордже время от времени забивал мячи – это не бездарный нападающий. Но тут как с Али Соу из «Ростова», явно ждали большего. Понятно, что целый ряд форвардов разочаровал, но Деспотович скандалил, поэтому уехал из Казани, где влиял на структуру игры. А затем провел полтора сильных матча за «Арсенал», но вылетел в ФНЛ.
Антон Заболотный (ЦСКА)
В «Сочи» у Федотова заиграл, а без поддержки Нобоа и опытного тренера в составе родных «армейцев» увидели того самого Заболотного. Уже и Чалова в аренду отправили – еще один форвард-разочарование, как и Иван Игнатьев, и плеймейкеров у Березуцкого полно. Но Заболотный или отдавал место в основе хавбеку Языджи, или случайно забивал единственным ударом за матч, как против «Спартака». Но на дистанции разочаровал, ЦСКА нужен нападающий.
Главный тренер
Леонид Слуцкий («Рубин»)
Без вопросов, куда уж хуже? Слуцкий может долго и нудно объяснять, насколько слабый состав у него остался после отъезда легионеров, но есть одна загвоздка. Леонид Викторович был в составе антисборной первой части сезона, то есть еще в прошлом году. Слуцкий ссорился с арбитрами, тренер получил полную власть в «Рубине» — никто ему палки в колеса не вставлял, состав был перспективным. В результате вылетел из РПЛ в последнем матче, где устраивала ничья. Хотя как забыть о трех поражениях до этого, причем двух разгромных? Слуцкий заслужил отправку в ФНЛ, тут нет никаких сомнений. Это не значит, что не вернется сильнее, но «Рубин» переплюнул «Спартак» в номинации «разочарование сезона», нужно было постараться.
Это кажется нам что это был перспективный состав, но он может не отвечал критериям тренера. Плюс Слуцкий никогда не вел борьбу за выживание, как и Рубин был далек от этого. Поэтому они оказавшись в такой ситуации были не готовы к такому повороту событий.
Это кажется нам что это был перспективный состав, но он может не отвечал критериям тренера. Плюс Слуцкий никогда не вел борьбу за выживание, как и Рубин был далек от этого. Поэтому они оказавшись в такой ситуации были не готовы к такому повороту событий.