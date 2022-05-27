Парочка «шпор» и весь состав МЮ. Взгляд на лучших и худших в АПЛ из-за границы

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вчера, 00:59

Они превзошли ожидания или не оправдали надежд. "Соккер.ру” — о лучших и худших в Англии.

Символические сборные. Это неизменный атрибут любого завершившегося крупного и достаточно протяженного турнира. Они позволяют сверить свои ощущения от наблюдаемого на полях с ощущениями других людей. Особенно если составляются такие сборные авторитетными изданиями или персонами. Особенно если это делают зарубежные источники. Ведь взгляд на футбол, на взлеты и провалы, отличается в разных футбольных культурах. Давайте проверим свои ощущения, изучив символическую сборную лучших и худших игроков чемпионата Англии, которую составили в ESPN.

Сборная лучших игроков АПЛ -2021/22

Вратарь

Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед”)

Выбор может оказаться для кого-то спорным, потому что есть же великолепные бразильцы Алиссон и Эдерсон из "Ливерпуля” и "Манчестер Сити” соответственно. Да и пропустил МЮ очень много. Но если оценивать именно игру и статистические показатели, то "Юнайтед” еще молиться и благодарить должен испанца, что хотя бы пробился в Лигу Европы. Де Хеа совершал блестящие сэйвы и не раз сохранял для своей команды очки. Жаль, что остальные его не поддержали. Но это будет видно по антисборной.

Защитники

Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль”)

Здесь никто не стал оригинальничать. Есть некоторые вопросы по оборонительным способностям Трента, но в структуре "Ливерпуля” он выглядит убийственно опасным. Его способность создавать голы признается всеми. Это плеймейкер на позиции крайнего защитника. Уникальный талант, который в "Ливерпуле” научились использовать.

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль”)

И эта кандидатура вряд ли кого-то удивит. Без голландца "красным” приходилось страдать и переживать непростые времена. Когда же ван Дейк в строю, надежность "Ливерпуля” возрастает в разы. Это в том числе и позволило команде Юргена Клоппа проводить такой потрясающий сезон. Ван Дейк блестяще читает игру, умеет тушить пожары до их возникновения. А ведь в "Ливерпуле” к центральным защитникам предъявляются особые требования, поскольку крайние игроки обороны привыкли больше проводить времени в атаке и нуждаются в подстраховке.

Антонио Рюдигер ("Челси”)

Суровый и бескомпромиссный центральный защитник "Челси” самим своим видом отпугивает соперников и внушает уверенность партнерам по команде. Его точно будет не хватать лондонцам, когда он покинет "Стэмфорд Бридж”. Трудно заменить такого непроходимого защитника. Его уход непременно скажется на качестве игры "Челси”.

Жоау Канселу ("Манчестер Сити”)

Манера игры Канселу у некоторых любителей футбола вызывает вопросы. Иногда она даже раздражает. Но нельзя не отметить, что Жоау неспроста очень ценит Гвардиола. Он обладает теми же самыми качествами плеймейкера, находясь на позиции крайнего защитника. И может смещаться, свободно передвигаться, создавая дополнительные возможности для замысловатой игры "горожан”.

Полузащитники

Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити”)

Де Брюйне мог бы оказаться в любой символической сборной лучших игроков. Бельгиец шикарен в своих возможностях и умении управлять игрой сильнейшей команды чемпионата Англии. Этот ходячий компьютер решает массу задач на поле, делая все быстро и точно.

Деклан Райс ("Вест Хэм”)

Райсу давно выписывают авансы. Снова он попадает в некую символическую сборную. Постепенно вырисовывается звездный статус хавбека, который проявил свои лидерские способности, поучаствовав в выходе "Вест Хэма” в полуфинал Лиги Европы и подъеме на седьмое место в АПЛ . Последовательный рост и солидность Райса делают его привлекательной мишенью для топ-клубов.

Кристиан Эриксен ("Брентфорд”)

А тут стоит признать немного эмоциональный и даже романтичный выбор авторов ESPN. Но история Эриксена тянет на главную трогательную историю сезона. Еще недавно были опасения за его жизнь. Но он не просто вернулся в футбол, а пришел в скромный "Брентфорд” в кризисный момент и заставил команду играть по-другому. С Эриксеном в стартовом составе "Брентфорд” выиграл семь матчей из десяти. Поэтому выбор психологически сильный. Но вряд ли кто-то стал бы спорить, если бы на его месте в символической сборной оказался Алькантара из "Ливерпуля” или Бернарду Силва из "Манчестер Сити”.

Нападающие

Мохамед Салах ("Ливерпуль”)

Человек-опасность. Пусть в этом сезоне его достижения почему-то не так ярко впечатляли, а форма порой казалась не идеальной, это не помешало ему стать лучшим бомбардиром АПЛ вместе с Соном, а также возглавить таблицу ассистентов. Просто египтянин приучил, что великолепный сезон для него — это норма. Когда мяч у Салаха, это несет угрозу само по себе.

Харри Кейн ("Тоттенхэм”)

В начале сезона казалось, что Кейн совершенно раскис. Он не смог уйти в "Манчестер Сити” и в "шпорах” играл крайне бледно. Но затем Харри не только вернулся к бомбардирской работе, а еще и раскрыл себя как шикарного игрока из глубины. Попадание "Тоттенхэма” в Лигу чемпионов может означать, что разговоры об уходе Кейна вряд ли скоро возобновятся.

Хын-Мин Сон ("Тоттенхэм”)

Где есть Кейн, там не может не быть Сона. Эта пара стала самой смертоносной для чужих ворот в истории Премьер-Лиги. Если Кейн раскрылся в подыгрыше, то кореец — в качестве хладнокровного бомбардира. Его лихие прорывы и блестящие голы стали украшением всего английского сезона.

Сборная худших игроков АПЛ -2021/22

Вратарь

Кепа Аррисабалага ("Челси”)

Один из самых дорогих вратарей в истории откровенно разочаровал. Он с треском проиграл конкуренцию Эдуару Менди в "Челси”. А самым запоминающимся эпизодом в сезоне для Кепы станет его выход на серию пенальти в финале Кубка Лиги, когда он не совершил ни одного сэйва и провалил свой удар, позволив "Ливерпулю” выиграть.

Защитники

Аарон Ван-Биссака ("Манчестер Юнайтед”)

Правый защитник стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов уступил место на поле Диогу Далоту. Что тут еще сказать? Да и сезон для МЮ выдался провальным. Кажется, логика в определении худших становится ясной: это те, кто максимально не оправдал ожиданий.

Харри Магуайр ("Манчестер Юнайтед”)

А среди не оправдавших ожиданий много игроков МЮ не бывает в этом сезоне. Магуайр иногда неплохо смотрелся в сборной Англии. Но в "Юнайтед” на него вешали почти всех собак. Его высокая цена только усугубляет положение, а ошибки и повальная критика подрывают уверенность.

Рафаэль Варан ("Манчестер Юнайтед”)

Вот уж на Варана возлагали много надежд. Однако француз их не оправдал. Тут дело не только в огромном количестве пропущенных "Юнайтед” мячей — больше, чем у "Бернли”, который вылетел из АПЛ — но и в том, что Варан не смог стабильно заиграть и часто страдал от травм.

Джуниор Фирпо ("Лидс”)

Приобретение Фирпо у "Барселоны” выглядело удачей для "Лидса”, но обернулось проблемами. Джуниор явно не вытаскивал уровень АПЛ и не завоевал симпатий у болельщиков. Да и больше "Лидса” в минувшем сезоне пропустила только одна команда — так себе характеристика для любого из защитников команды.

Полузащитники

Поль Погба ("Манчестер Юнайтед”)

Человек-парадокс, который умудряется одновременно привлекать к себе массу внимания и быть незаметным на поле. Очевидный талант Погба почему-то регулярно прятал на "Олд Траффорд”. Теперь, вероятно, придется показывать его в другом месте.

Н’Голо Канте ("Челси”)

Нельзя сказать, что Канте внезапно стал очень плохим игроком. Француз по-прежнему крайне ценен для "Челси”, но именно поэтому он здесь. В минувшем сезоне Канте редко помогал "синим”, то травмируясь, то восстанавливаясь после травм. Тухель не зря признал, что во многом из-за этого "Челси” потерял динамику в сезоне.

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед”)

Еще один топовый игрок, который так задрал планку в прошлом году, что теперь не оправдывает ожиданий. Возможно, появление в "Юнайтед” Роналду задвинуло Фернандеша на второй план, но он явно не был тем игроком, который много забивал и отдавал голевые передачи, как годом ранее.

Нападающие

Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед”)

Да, антисборная превращается в состав МЮ . Но это последний игрок в ее составе. Рэшфорд растерял все: форму, уверенность в себе, резкость, свежесть. Угнетенный во всех смыслах футболист напоминает лишь тень самого себя былого.

Ромелу Лукаку ("Челси”)

От бельгийца ждали многого после звездной игры в "Интере”. Но Лукаку растворился в "Челси” и больше запомнится по скандальному интервью, из-за которого его на время отстраняли от работы с командой. Слишком уж скучал по Италии. Вероятно, туда ему и придется вернуться.

Александр Ляказетт ("Арсенал”)

"Канониры” снова оказались ниже "Тоттенхэма” и снова не попали в Лигу чемпионов. Тут вина целого комплекса проблем. Но не включить в эту антисборную никого из "Арсенала” нельзя. Ляказетт очень подходит со своим одним-единственным голом в Премьер-Лиге и проигранной конкуренцией Нкетиа.