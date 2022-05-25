Символическая сборная сезона РПЛ. Три футболиста «Зенита», созидатели «Динамо» и «Сочи»

Агаларова тоже отмечаем – создал двадцать голов в составе «Уфы».
Вратарь
Матвей Сафонов («Краснодар») – сэйвы сезона
У тройки голкиперов в этом сезоне были по-настоящему феноменальные выступления. Выделим Помазуна, хотя его подвиги реже отмечали в силу не такой большой аудитории матчей «Урала». Еще хорош Ломаев, хотя опыта для стабильной игры Ивану пока не хватает. А вот Сафонов повзрослел. Матвей не полагался на оборону, как Шунин (в первой части сезона) и Акинфеев (во всех удачных матчах), а тащил мертвые мячи. У Сафонова зашкаливает процент сэйвов – 80.3. Становится вратарем мирового уровня.
Защитники
Марио Фернандес (ЦСКА)
В первой части Марио ругали. Сам признал, что выгорел, берет паузу в карьере, уезжает греться на бразильских пляжах с молодой женой. Но Фернандес, если сравнивать с коллегами по позиции, оставался главным правым латералем РПЛ. Кулаков до отъезда был хорош, Маргасов разыгрался, Козлов был на уровне в «Нижнем Новгороде». Но Алексей во второй части сезона потерялся, а Марио прибавил. Не самая чистая из побед Фернандеса, но победа.
Дмитрий Чистяков («Зенит») – прорыв сезона
Сезон атакующий, стабильных подвигов центральных защитников было немного. Дивеев умеет играть в футбол, Бальбуэна в отдельных матчах радовал. Бегич мог претендовать на персональные комплименты, но вернулся в Казань и скатился. А вот Чистяков провел великолепную работу над собой. Воспользовался моментом, сыграл в 27 турах. «Зенит» пропустил меньше всех, Дмитрий в этом сильно помог.
Родригао («Сочи»)
Родригао – самый стабильный центральный защитник сезона. Не все смотрят рядовые матчи лидеров РПЛ, но кто следил за «Сочи», тот знает, как бразилец хорошо играл против середняков, а не только мешал Дзюбе и Азмуну. Защитник соединяет в себе умение сыграть наверху с приличной работой один на один. Не рискует, как некоторые коллеги, но и не вредит защите. «Сочи» пропустил всего на 2 гола больше, чем «Зенит».
Дуглас Сантос («Зенит»)
Дуглас менял позиции, но это не отменяет его лидерскую роль на фланге. И пас отдаст, и навесит мяч, и сместится в центр поля, когда нужно. В тройке центральных защитников Сантос тоже может сыграть. Это аккуратный, не грубый – всего одна желтая карточка за сезон, тактически грамотный футболист, который снова принес «Зениту» много пользы.
Полузащитники
Себастьян Шиманьски («Динамо»)
Почему не Малком? Дискуссионный вопрос, но Шиманьски более разносторонний игрок, тоньше и сложнее. У Малкома качественные моменты, поскольку «Зенит» катком проходился по соперникам. А вот Шиманьски нужно было по крупице собирать голевые пазлы. Себастьян отдал 74 паса под удар, забил 6 мячей, сделал 8 голевых передач. Весну немного смазал, но по сумме всего сезона – герой.
Кристиан Нобоа («Сочи») – ветеран сезона
Знаем о Венделе, не переживайте. Но бразилец играл за команду, которая на голову превосходила всех, что позволяло немного шалить, особенно в защите, а технарям, вроде Малкома, ярко играть против Тулы и Нижнего Новгорода. Тогда как ветеран Нобоа является первой причиной, почему «Сочи» финишировал на второй строчке. Кристиан в 37 лет забил 7 мячей, сделал 5 ассистов, а еще постоянно страховал опорную зону, где всегда был Цаллагов, которого невозможно назвать прирожденным опорником.
Клаудиньо («Зенит») – класс сезона
Возможно, даже игрок года, хотя четвертое подряд чемпионство «Зенита» — самое коллективное, если можно так сказать. Азмун и Дзюба прощались, Сергеев и Альберто лишь приехали. Барриос привычно все подчищал, Вендел был важен в первой части сезона, вратари отошли на второй план, а вот замену пасам Ракицкого искали через Малкома с его классическими проходами, и через Клаудиньо с более сложным подходом. Этот бразилец порадовал тем, что без мяча почти так же хорош, как в атаке. Его недооценили скауты из топ-5, Семаку повезло.
Арсен Захарян («Динамо») – надежда сезона
Есть ли у российского футбола будущее? Актуальный вопрос, а ответом может стать Захарян. Изначально выделили Зиньковского, но затем сравнили показатели Арсена, Антона и еще парочки атакующих хавбеков. Оказалось, что 18-летний хавбек «Динамо» круче таких ярких коллег, как вингер «Крыльев Советов». Захарян это голы – 7 мячей (и много ударов), и ассисты – 6 штук (и много последних передач). А еще Арсен лучше, чем любой атакующий хавбек вроде Жемалетдинова, работает в отборе, цепкий молодой человек.
Нападающие
Матео Касьерра («Сочи»)
Достаточно крутой, чтобы даже Бикфалви – ударного маньяка, оставить в запасе. И слишком яркий, чтобы добавлять пятого хавбека, игнорируя колумбийца. Касьерра зашел в незнакомый ему чемпионат, в отличие от Эрика, и весь сезоны был хорош. Матео теперь найдет приличный зарубежный клуб, планирует уехать. А после себя оставил 14 голов, 4 ассиста и массу сильных матчей, где Касьерра был примером современного форварда. Против ЦСКА и «Динамо» сыграл блестяще.
Гамид Агаларов («Уфа») – снайпер сезона
Нельзя не отметить Полоза, но сложно игнорировать вклад Агаларова в результаты «Уфы». Его стиль своеобразный, возможно, немножко устаревший, но голевое чутье такого уровня – дар от природы. Гамид не похож на профессионала с сильной школой, но ему мало лет, может учиться и ждет новый вызов. Повторить нынешний результат – 20 созданных мячей (19 голов, 1 ассист) будет практически нереально. Но дайте ему более сильных напарников – карьера может сложиться успешнее, чем у многих более искушенных снайперов.
Главный тренер
Владимир Федотов («Сочи»)
В Англии лучшим тренером коллеги назвали не Гвардиолу. В РПЛ ситуация похожая – Семак успешно менял «Зенит», не развалив фаворита, и стал чемпионом. Но Федотову сложнее. Создал «Сочи», который не стыдно было бы показать в еврокубках со второй попытки. Конечно, если представить, что не потеряют лидеров этого состава, как в прошлом. Владимир Валентинович выжал максимум из средних игроков, воодушевил сильных ветеранов, объяснил азы тактики универсальным мастерам. «Сочи» поставил яркий финальный аккорд, обыграв «Динамо» в матче за второе место.
А теперь предлагайте свои составы в комментариях, ведь это символическая команда. Не бывает правильных и неправильных, бывают разные подходы, основанные на количестве просмотренных матчей, статистике и опыте сравнения представителей похожих амплуа. Некоторым достойным футболистам привычно не хватило места, возможно, они найдут себя в ваших составах.
Жиго сюда, он лучший и турка армейского.
Жиго сюда, он лучший и турка армейского.