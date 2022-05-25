Символическая сборная сезона РПЛ. Три футболиста «Зенита», созидатели «Динамо» и «Сочи»

1653476603

25 мая 2022, 14:03

Агаларова тоже отмечаем – создал двадцать голов в составе «Уфы».

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – сэйвы сезона

У тройки голкиперов в этом сезоне были по-настоящему феноменальные выступления. Выделим Помазуна, хотя его подвиги реже отмечали в силу не такой большой аудитории матчей «Урала». Еще хорош Ломаев, хотя опыта для стабильной игры Ивану пока не хватает. А вот Сафонов повзрослел. Матвей не полагался на оборону, как Шунин (в первой части сезона) и Акинфеев (во всех удачных матчах), а тащил мертвые мячи. У Сафонова зашкаливает процент сэйвов – 80.3. Становится вратарем мирового уровня.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

В первой части Марио ругали. Сам признал, что выгорел, берет паузу в карьере, уезжает греться на бразильских пляжах с молодой женой. Но Фернандес, если сравнивать с коллегами по позиции, оставался главным правым латералем РПЛ . Кулаков до отъезда был хорош, Маргасов разыгрался, Козлов был на уровне в «Нижнем Новгороде». Но Алексей во второй части сезона потерялся, а Марио прибавил. Не самая чистая из побед Фернандеса, но победа.

Дмитрий Чистяков («Зенит») – прорыв сезона

Сезон атакующий, стабильных подвигов центральных защитников было немного. Дивеев умеет играть в футбол, Бальбуэна в отдельных матчах радовал. Бегич мог претендовать на персональные комплименты, но вернулся в Казань и скатился. А вот Чистяков провел великолепную работу над собой. Воспользовался моментом, сыграл в 27 турах. «Зенит» пропустил меньше всех, Дмитрий в этом сильно помог.

Родригао («Сочи»)

Родригао – самый стабильный центральный защитник сезона. Не все смотрят рядовые матчи лидеров РПЛ , но кто следил за «Сочи», тот знает, как бразилец хорошо играл против середняков, а не только мешал Дзюбе и Азмуну. Защитник соединяет в себе умение сыграть наверху с приличной работой один на один. Не рискует, как некоторые коллеги, но и не вредит защите. «Сочи» пропустил всего на 2 гола больше, чем «Зенит».

Дуглас Сантос («Зенит»)

Дуглас менял позиции, но это не отменяет его лидерскую роль на фланге. И пас отдаст, и навесит мяч, и сместится в центр поля, когда нужно. В тройке центральных защитников Сантос тоже может сыграть. Это аккуратный, не грубый – всего одна желтая карточка за сезон, тактически грамотный футболист, который снова принес «Зениту» много пользы.

Полузащитники

Себастьян Шиманьски («Динамо»)

Почему не Малком? Дискуссионный вопрос, но Шиманьски более разносторонний игрок, тоньше и сложнее. У Малкома качественные моменты, поскольку «Зенит» катком проходился по соперникам. А вот Шиманьски нужно было по крупице собирать голевые пазлы. Себастьян отдал 74 паса под удар, забил 6 мячей, сделал 8 голевых передач. Весну немного смазал, но по сумме всего сезона – герой.

Кристиан Нобоа («Сочи») – ветеран сезона

Знаем о Венделе, не переживайте. Но бразилец играл за команду, которая на голову превосходила всех, что позволяло немного шалить, особенно в защите, а технарям, вроде Малкома, ярко играть против Тулы и Нижнего Новгорода. Тогда как ветеран Нобоа является первой причиной, почему «Сочи» финишировал на второй строчке. Кристиан в 37 лет забил 7 мячей, сделал 5 ассистов, а еще постоянно страховал опорную зону, где всегда был Цаллагов, которого невозможно назвать прирожденным опорником.

Клаудиньо («Зенит») – класс сезона

Возможно, даже игрок года, хотя четвертое подряд чемпионство «Зенита» — самое коллективное, если можно так сказать. Азмун и Дзюба прощались, Сергеев и Альберто лишь приехали. Барриос привычно все подчищал, Вендел был важен в первой части сезона, вратари отошли на второй план, а вот замену пасам Ракицкого искали через Малкома с его классическими проходами, и через Клаудиньо с более сложным подходом. Этот бразилец порадовал тем, что без мяча почти так же хорош, как в атаке. Его недооценили скауты из топ-5, Семаку повезло.

Арсен Захарян («Динамо») – надежда сезона

Есть ли у российского футбола будущее? Актуальный вопрос, а ответом может стать Захарян. Изначально выделили Зиньковского, но затем сравнили показатели Арсена, Антона и еще парочки атакующих хавбеков. Оказалось, что 18-летний хавбек «Динамо» круче таких ярких коллег, как вингер «Крыльев Советов». Захарян это голы – 7 мячей (и много ударов), и ассисты – 6 штук (и много последних передач). А еще Арсен лучше, чем любой атакующий хавбек вроде Жемалетдинова, работает в отборе, цепкий молодой человек.

Нападающие

Матео Касьерра («Сочи»)

Достаточно крутой, чтобы даже Бикфалви – ударного маньяка, оставить в запасе. И слишком яркий, чтобы добавлять пятого хавбека, игнорируя колумбийца. Касьерра зашел в незнакомый ему чемпионат, в отличие от Эрика, и весь сезоны был хорош. Матео теперь найдет приличный зарубежный клуб, планирует уехать. А после себя оставил 14 голов, 4 ассиста и массу сильных матчей, где Касьерра был примером современного форварда. Против ЦСКА и «Динамо» сыграл блестяще.

Гамид Агаларов («Уфа») – снайпер сезона

Нельзя не отметить Полоза, но сложно игнорировать вклад Агаларова в результаты «Уфы». Его стиль своеобразный, возможно, немножко устаревший, но голевое чутье такого уровня – дар от природы. Гамид не похож на профессионала с сильной школой, но ему мало лет, может учиться и ждет новый вызов. Повторить нынешний результат – 20 созданных мячей (19 голов, 1 ассист) будет практически нереально. Но дайте ему более сильных напарников – карьера может сложиться успешнее, чем у многих более искушенных снайперов.

Главный тренер

Владимир Федотов («Сочи»)