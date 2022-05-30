Безумный Бензема, крылатый Куртуа и крепкий Каземиро в сборной сезона Лиги чемпионов 2021/22

Киллеры фаворитов и чемпионы в одном составе.
Вратарь
Тибо Куртуа («Реал»)
Бельгиец хотел кубок много лет, и вот получилось. Пролил много пота, потратил энергию и силы. Тяжело было отбиться от ПСЖ (взял пенальти от Месси, не забывайте), от «Челси» (в ответном поединке сделал четыре сэйва) и от «Манчестер Сити» (9 сэйвов Тибо в ответном поединке). Лучший игрок финала ЛЧ Куртуа установил рекорд ЛЧ нового статистического времени по количеству спасений за сезон.
Защитники
Дани Карвахаль («Реал»)
В Париже его унизили, есть такое дело. Но чемпионы это те, кто умеет вернуться. До финала Дани играл сильно, а накануне матча против Мане и Луиса Диаса еще и потроллил Салаха – надеялся, что Мохамеду будет легче пережить второе поражение от «Реала» в финале, чем первое. Дерзкий, конечно, но опытный. Даже в центре защиты готов страховать, если нужно, и по флангу своему работает круто. Мазрауи и Александер-Арнольд хороши, но по итогам сезона в ЛЧ выберем Карвахаля.
Пау Торрес («Вильярреал»)
Пусть вылетели от «Ливерпуля», не хватило сил на идеальные матчи в защите, но ведь прошли «Ювентус» и «Баварию». Игрокам группы атаки проще было выделиться, но если подумать, то успех Эмери строился на действиях защиты. Вратарю не повезло в решающий момент, но оборона, которую ведет за собой Пау Торрес, старалась. Молодой испанец еще и «Ювентусу» забил в Турине – мелочь, а приятно. Интересно, останется в родном клубе или теперь Пау ждут новые приключения в составе одного из грандов?
Ибраима Конате («Ливерпуль»)
А что же ван Дейк? Пожалуй, в этом сезоне выделим парня, который из уровня «Лейпцига» перешел на уровень «Ливерпуля». Алиссон, если сравнивать с Куртуа, почти весь турнир скучал – по его воротам редко попадали. Заслуга в этом разделяется между Ибраима и Вирджилом, хотя про Матипа не забудем – тоже провел ряд матчей. Но Конате забивал в плей-офф, работал над собой и заслужил комплименты.
Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)
Канселу умело издевался над «Брюгге», но у него примерно такая же проблема, как у Александер-Арнольда. Оба латераля круче сыграли в АПЛ, чем в Лиге чемпионов. А вот Робертсон, которого принято ставить на второй план, и в чемпионате был крут, и в ЛЧ сделал три ассиста, как и его молодой английский коллега. Шотландец не сумел победить в финале, но это не его вина. По количеству созданных моментов выше защитника только один игрок в ЛЧ – Винисиус.
Полузащитники
Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)
У бельгийца столько же последних передач, как у Робертсона. И если Салах оставил хороший футбол там, где и Бруну Фернандеш – на групповом этапе, где Мохамед забил семь мячей, то Де Брюйне старался помогать своими действиями «горожанам» на протяжении всего пути, вплоть до полуфинала. Салаху достались «Интер», «Бенфика» и «Вильярреал», а Де Брюйне хорошо дрался против «Атлетико» и «Реала». Не его вина, что не все в команде Гвардиолы готовы играть так тонко, как он сам.
Каземиро («Реал»)
Красавец, один из героев финала. Каземиро следит за своей формой, питанием и сном, он настоящий профессионал. На поле видим, как бразилец идеально читает игру, и хотя оборона у Куртуа веселая – у Эдера и Алабы были отрезки, когда их откровенно «возили», благодаря тройке Каземиро, Крооса и Модрича удалось минимизировать ущерб. Опытный хавбек помог пройти ПСЖ, «Челси» и «Ман Сити» — фаворитов ЛЧ. Представители его позиции не всегда на первом плане, но в прошлый раз в плей-офф выручал Канте, в этот раз в финале спасал Каземиро.
Этьенн Капу («Вильярреал»)
В этой ЛЧ хватало крутых андердогов – например, Аллер, Нкунку и Данджума круто сыграли в атаке. Есть еще Вальверде, остроту тонкой футбольной натуры которого ощутили на себе многие соперники «Реала». Но отметим хавбека «Вильярреала», который и разрушал, и создавал. Капу в важный момент помог голевыми действиями в группе. Позже отдал голевой пас против «Ювентуса», пытался огорчить «Ливерпуль». Не только супервездам можно в символические сборные, но и 33-летним ветеранам.
Лука Модрич («Реал»)
Без тривелы Модрича не было бы никакого финала против «Ливерпуля». «Реал» рисковал вылететь в четвертьфинале. Но Лука не сдается, поэтому против ПСЖ и «Челси» отдавал голевые передачи, а во всех остальных поединках направлял игру команды, руководил высотой прессинга и делал все, чтобы «сливочные» оставались королями. В финале возрастной хорват тоже не подвел, трио хавбеков «Реала» сыграло лучше, чем трио из «Ливерпуля».
Нападающие
Винисиус Жуниор («Реал»)
Вини забил победный мяч турнира, уже этого достаточно, чтобы Жуниора выделить и похвалить. Но до этого напарник Бензема отдал 6 голевых передач (лучший результат сезона, больше нет ни у кого, столько же – у Бруну Фернандеша и Сане), а еще трижды забил, причем его гол в ворота «Манчестер Сити» оказался очень важным для победы по сумме двух матчей. Жуниор только растет, но уже выиграл ЛЧ.
Карим Бензема («Реал»)
Лучший футболист мира прямо сейчас. Пятикратный победить Лиги чемпионов возьмет «Золотой мяч». Заслуженная награда после безумно крутого сезона в Ла Лиге и ЛЧ. В еврокубках у Бензема целых 15 голов – был близок к повторению рекорда турнира, но мяч в финале судьи отменили, еще 2 ассиста. Без хет-триков в ворота ПСЖ и «Челси», а также без дубля в гостевом матче против «Манчестер Сити» ни о каком триумфе Анчелотти речь бы не шла. Бензема затащил «Реал» в финал, дальше дело техники и реакции Куртуа.
Главный тренер
Карло Анчелотти («Реал»)
Не знали бы вы его в лицо, на улице бы даже не заметили. Но этот дедушка оказался не таким простым! Четыре кубка чемпионов до выходных не выигрывал ни один наставник. Анчелотти стал первым. У него также есть победы, как у футболиста. Карло хладнокровно подходил ко всем сложным матчам «Реала». Были поражения, плохие отрезки, но не было лишних нервов. Даже после исторической победы Анчелотти был спокоен – итальянец знает, как выигрывать в большом турнире, сам он уже второй раз обыграл в финале «Ливерпуль». Спокойствие, с которым Карло перестраивает команду, добавляет молодых игроков – Вальверде, Родриго, Камавингу и Винисиуса, всегда впечатляет. С опытными он тоже на одной волне, «Реал» в 14-й раз выиграл кубок чемпионов.
Странно весь матч трио из Ливерпуля бомбардировало Куртуа, А что делало трио Реала - 5 раз перешли середину поля.
Умение играть в футбол и кол-во забитых мячей - разные вещи.
Странно весь матч трио из Ливерпуля бомбардировало Куртуа, А что делало трио Реала - 5 раз перешли середину поля.
Умение играть в футбол и кол-во забитых мячей - разные вещи.