Безумный Бензема, крылатый Куртуа и крепкий Каземиро в сборной сезона Лиги чемпионов 2021/22

1653907138

вчера, 13:38

Киллеры фаворитов и чемпионы в одном составе.

Вратарь

Тибо Куртуа («Реал»)

Бельгиец хотел кубок много лет, и вот получилось. Пролил много пота, потратил энергию и силы. Тяжело было отбиться от ПСЖ (взял пенальти от Месси, не забывайте), от «Челси» (в ответном поединке сделал четыре сэйва) и от «Манчестер Сити» (9 сэйвов Тибо в ответном поединке). Лучший игрок финала ЛЧ Куртуа установил рекорд ЛЧ нового статистического времени по количеству спасений за сезон.

Защитники

Дани Карвахаль («Реал»)

В Париже его унизили, есть такое дело. Но чемпионы это те, кто умеет вернуться. До финала Дани играл сильно, а накануне матча против Мане и Луиса Диаса еще и потроллил Салаха – надеялся, что Мохамеду будет легче пережить второе поражение от «Реала» в финале, чем первое. Дерзкий, конечно, но опытный. Даже в центре защиты готов страховать, если нужно, и по флангу своему работает круто. Мазрауи и Александер-Арнольд хороши, но по итогам сезона в ЛЧ выберем Карвахаля.

Пау Торрес («Вильярреал»)

Пусть вылетели от «Ливерпуля», не хватило сил на идеальные матчи в защите, но ведь прошли «Ювентус» и «Баварию». Игрокам группы атаки проще было выделиться, но если подумать, то успех Эмери строился на действиях защиты. Вратарю не повезло в решающий момент, но оборона, которую ведет за собой Пау Торрес, старалась. Молодой испанец еще и «Ювентусу» забил в Турине – мелочь, а приятно. Интересно, останется в родном клубе или теперь Пау ждут новые приключения в составе одного из грандов?

Ибраима Конате («Ливерпуль»)

А что же ван Дейк? Пожалуй, в этом сезоне выделим парня, который из уровня «Лейпцига» перешел на уровень «Ливерпуля». Алиссон, если сравнивать с Куртуа, почти весь турнир скучал – по его воротам редко попадали. Заслуга в этом разделяется между Ибраима и Вирджилом, хотя про Матипа не забудем – тоже провел ряд матчей. Но Конате забивал в плей-офф, работал над собой и заслужил комплименты.

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Канселу умело издевался над «Брюгге», но у него примерно такая же проблема, как у Александер-Арнольда. Оба латераля круче сыграли в АПЛ , чем в Лиге чемпионов. А вот Робертсон, которого принято ставить на второй план, и в чемпионате был крут, и в ЛЧ сделал три ассиста, как и его молодой английский коллега. Шотландец не сумел победить в финале, но это не его вина. По количеству созданных моментов выше защитника только один игрок в ЛЧ – Винисиус.

Полузащитники

Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»)

У бельгийца столько же последних передач, как у Робертсона. И если Салах оставил хороший футбол там, где и Бруну Фернандеш – на групповом этапе, где Мохамед забил семь мячей, то Де Брюйне старался помогать своими действиями «горожанам» на протяжении всего пути, вплоть до полуфинала. Салаху достались «Интер», «Бенфика» и «Вильярреал», а Де Брюйне хорошо дрался против «Атлетико» и «Реала». Не его вина, что не все в команде Гвардиолы готовы играть так тонко, как он сам.

Каземиро («Реал»)

Красавец, один из героев финала. Каземиро следит за своей формой, питанием и сном, он настоящий профессионал. На поле видим, как бразилец идеально читает игру, и хотя оборона у Куртуа веселая – у Эдера и Алабы были отрезки, когда их откровенно «возили», благодаря тройке Каземиро, Крооса и Модрича удалось минимизировать ущерб. Опытный хавбек помог пройти ПСЖ , «Челси» и «Ман Сити» — фаворитов ЛЧ . Представители его позиции не всегда на первом плане, но в прошлый раз в плей-офф выручал Канте, в этот раз в финале спасал Каземиро.

Этьенн Капу («Вильярреал»)

В этой ЛЧ хватало крутых андердогов – например, Аллер, Нкунку и Данджума круто сыграли в атаке. Есть еще Вальверде, остроту тонкой футбольной натуры которого ощутили на себе многие соперники «Реала». Но отметим хавбека «Вильярреала», который и разрушал, и создавал. Капу в важный момент помог голевыми действиями в группе. Позже отдал голевой пас против «Ювентуса», пытался огорчить «Ливерпуль». Не только супервездам можно в символические сборные, но и 33-летним ветеранам.

Лука Модрич («Реал»)

Без тривелы Модрича не было бы никакого финала против «Ливерпуля». «Реал» рисковал вылететь в четвертьфинале. Но Лука не сдается, поэтому против ПСЖ и «Челси» отдавал голевые передачи, а во всех остальных поединках направлял игру команды, руководил высотой прессинга и делал все, чтобы «сливочные» оставались королями. В финале возрастной хорват тоже не подвел, трио хавбеков «Реала» сыграло лучше, чем трио из «Ливерпуля».

Нападающие

Винисиус Жуниор («Реал»)

Вини забил победный мяч турнира, уже этого достаточно, чтобы Жуниора выделить и похвалить. Но до этого напарник Бензема отдал 6 голевых передач (лучший результат сезона, больше нет ни у кого, столько же – у Бруну Фернандеша и Сане), а еще трижды забил, причем его гол в ворота «Манчестер Сити» оказался очень важным для победы по сумме двух матчей. Жуниор только растет, но уже выиграл ЛЧ .

Карим Бензема («Реал»)

Лучший футболист мира прямо сейчас. Пятикратный победить Лиги чемпионов возьмет «Золотой мяч». Заслуженная награда после безумно крутого сезона в Ла Лиге и ЛЧ . В еврокубках у Бензема целых 15 голов – был близок к повторению рекорда турнира, но мяч в финале судьи отменили, еще 2 ассиста. Без хет-триков в ворота ПСЖ и «Челси», а также без дубля в гостевом матче против «Манчестер Сити» ни о каком триумфе Анчелотти речь бы не шла. Бензема затащил «Реал» в финал, дальше дело техники и реакции Куртуа.

Главный тренер

Карло Анчелотти («Реал»)

Не знали бы вы его в лицо, на улице бы даже не заметили. Но этот дедушка оказался не таким простым! Четыре кубка чемпионов до выходных не выигрывал ни один наставник. Анчелотти стал первым. У него также есть победы, как у футболиста. Карло хладнокровно подходил ко всем сложным матчам «Реала». Были поражения, плохие отрезки, но не было лишних нервов. Даже после исторической победы Анчелотти был спокоен – итальянец знает, как выигрывать в большом турнире, сам он уже второй раз обыграл в финале «Ливерпуль». Спокойствие, с которым Карло перестраивает команду, добавляет молодых игроков – Вальверде, Родриго, Камавингу и Винисиуса, всегда впечатляет. С опытными он тоже на одной волне, «Реал» в 14-й раз выиграл кубок чемпионов.