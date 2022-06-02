Мамма миа, чемпион Европы развалился. Италию подвели Манчини, старость и завышенные ожидания

1654152754

вчера, 09:52

Разбираем причины падения Скуадры, ведь дна пока не видно.

Роберто Манчини – тренер уровня «Зенита»

Но не чемпионского, а петербуржцев с пятого места. Когда помещаешь среднего наставника в сплоченный идеей (Италия) или просто заправленный трансферами состав («Манчестер Сити», «Интер»), то получишь в итоге трофеи. Некоторые на 93-й минуте и 20-й секунде, как было с чемпионским голом Агуэро, после которого британским букмекерам пришлось выплатить двадцать миллионов фунтов всем, кто верил в «горожан» по ходу неудачного матча. Манчини везло с командами, но когда надо было перестраивать коллектив, тактику, искать связи с футболистами, то получался чаще «Зенит». С Италией проделал прекрасную работу накануне Евро, но манекеном для шарфа Роберто назван неслучайно. Это заносчивый бывший форвард, штаб которого и его самого заслуженно хвалили за работу год назад, особенно в начале турнира. Одновременно подмечали, что Италия выиграла вопреки классу главного тренера. Сейчас очевидно, что решения Манчини тянут команду вниз. Зря не ушел после невыхода на ЧМ -2022.

«Скуадра адзурра» прошла свой пик год назад

Из состава, который красиво вынес команду Турции почти год назад, против Аргентины в основе сыграло пять футболистов. Немало, но помним про важность на старте Евро Спинаццолы до его травмы. По ходу турнира зажег Кьеза, а теперь Федерико в лазарете. Бонуччи и Кьеллини были на год моложе, а Доннарумма не испил из горького колодца, который стоит в золотой клетке в Париже. Джанлуиджи считал, что идет за мечтой и сыграет с Рамосом, Месси, Неймаром, Мбаппе и Ди Марией в финале Лиги чемпионов. Не сложилось, и теперь молодой одаренный голкипер не может направить великих ветеранов в нужном направлении. А легенды «Ювентуса» попросту не успевают за соперниками. Когда Бонуччи не смог выиграть силовую борьбу у Лаутаро, то стало понятно – сборную Италии нужно перестраивать, прежде всего, защиту. Хотя про атаку тоже вспомним чуть ниже.

Для сборной Италии нормально нырять на дно

Бывают команды-кометы. И когда пролетают через трофейную атмосферу, то сгорают, хотя весь мир ценит сам полет. Исторически для Италии в таком сценарии ничего нового. В тридцатых годах были великие футболисты, но обе победы на чемпионатах мира в фашиствующей Европе оказались с душком. Потом была длиннющая пауза, Италия вернулась на большую арену лишь в 1968-м, когда после финальной ничьей с Югославией в переигровке одолели Джаича. А всего за два года до этого в Англии итальянцы умудрились не выйти из группы с командой Северной Кореи. До сих пор рассказывают байку, что в перерыве тренер азиатов поменял часть игроков, ведь европейцы их между собой не различали. Триумф 1982 года, который тоже олицетворяет великий Дзофф – выиграл Евро и ЧМ с разницей в 14 лет, случился после Тотонеро-80. Грандиозный скандал, связанный с организацией договорных матчей. Затем был скандальный полет в Азию, невыход из группы в Португалии, а потом выиграли ЧМ -2006.

Проигрывают очень достойным соперникам

Оказалось, нужно было назначить тренером Лионеля, чтобы Аргентина не проигрывала в 32 матчах подряд. Только не Месси, а Скалони. Наставник в стиле «старший умный брат» не мешает тезке Месси всех обводить, Ди Марии напоминать, насколько это великолепный и недооцененный мастер, а Дибале, Лаутаро и остальным творить, пока разрушители из состава делают свое дело под присмотром Эмилиано Мартинеса. Аргентина была хороша, но про сборную Швейцарии не забывайте. Выбили на Евро-2020 фаворита Францию с Бензема, и хотя теперь там вместо Петковича работает бывший тренер «Спартака» Мурат Якин, отчаянный интернационал из детей иммигрантов остается в списке сильнейших сборных мира. Италия была близка к поездке в Катар – бедному Жоржиньо будут сниться те пенальти, но Зоммер и компания не лыком шиты. Как и Аргентина – королева Кубка Америки.

У сборной Италии мало суперзвезд футбола

Только время покажет, будет ли карьера Доннаруммы великой. У него есть эта роскошь – минуты на поле в будущем, чтобы личные встречи с Бензема забыли, а запомнили новые великие сэйвы. Только время покажет, какое карьерное решение примет Жоржиньо. В «Челси» ему не всегда уютно, играл на уколах. Плюс бразилец без элитной школы – прошел в футбол с самых низов, варится на уровне финалов ЛЧ и Евро недолго, морально не готов проигрывать. Месси, как видели вчера, научился. И Жоржиньо точно нельзя назвать легендой на все времена. Барелла, Локателли, Пессина, Пеллегрини не в списках самых дорогих футболистов мира. Иммобиле и Белотти немало лет, да и не умеет Манчини ладить с форвардами. Уже на Евро-2020 ближе к финалу увидели нестыковку между стилем Чиро и тем, какой план на доставку мяча вперед выбрал тренер.

Команда сильная, нужен тренер и реформация

По одному поражению от Аргентины или даже по исторической неудаче в отборе на ЧМ – Италия впервые в истории пропустит два турнира подряд, нельзя сделать окончательные выводы о будущем «Скуадры адзурры». Они столько раз возвращались, перебирали состав, меняли наставников и находили правильных, что лучше запастись терпением и смотреть. Не факт, что Манчини надолго. Итальянцы эмоциональные, а впереди у команды матчи Лиги Наций против немцев, венгров и англичан. Затянется серия неудач – после ничьих со швейцарцами и северными ирландцами было поражение в стыках от Северной Македонии, и в Федерации футбола примут решение. А пока нужно искать защитников. Ачерби уже 34 года, Бонуччи 35, а 37-летний Кьеллини вчера завершил карьеру в сборной Италии. Бастони непросто найти напарника, однако Скуадра проигрывает, но не сдается. Есть Жоржиньо, Барелла и Верратти в центре полузащиты. Будут Инсинье и Кьеза в атаке. Иммобиле при новом тренере может играть иначе, хотя парни из «Сассуоло» интересные, просто Манчини пока не сумел раскрыть их потенциал.

Все уперлось в естественные причины – итальянцы ждали вечеринку в Катаре после праздника-сюрприза, а оказались на уроке истории. Перед Евро-2020 итальянцы котировались примерно седьмыми среди фаворитов. В итоге выиграли в серии пенальти против талантливой Англии, но переоценили силы в будущем отборе. Надо начинать сначала. Для них даже хорошо, что в Лиге Наций за полторы недели четыре сложнейших матча. Манчини покажет себя, а итальянцы сделают выводы. Пусть у последних поражений не один отец, Роберто может оказаться причиной, почему не играют мощно. Швейцария и Аргентина — крутые команды, но в Палермо не переиграли Северную Македонию. Счастье на голову не упадет, Анчелотти моложе своих лет, не готов повторить опыт Липпи и работать на сборную Италии, но пора думать о смене наставника. Хотя даже Роберто правильно подметил — начинается новый этап.