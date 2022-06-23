Почему Жезус не спасет «Арсенал»: бразилец никогда не был забивным в «Манчестер Сити» и не стал преемником Агуэро

1655966119

23 июня 2022, 09:35

Микелю Артете, возможно, придется купить еще одного форварда, иначе «Арсенал» снова не попадёт в Лигу чемпионов.

Жезус не оправдал статус наследника Агуэро

Габриэл Жезус близок к «Арсеналу». Но сможет ли бразильский нападающий воскресить команду Микеля Артеты?

За пять с половиной сезонов, проведенных в «Манчестер Сити», он показал достаточно, чтобы предположить, что он принесет что-то особенное в игру «канониров».

Общий аргумент его сторонников заключается в том, что он бы расцвел в «Манчестер Сити», если бы только Пеп Гвардиола не был тем менеджером, который любит ротировать свою команду каждую неделю. Больше игрового времени означало бы больше голов.

«Арсенал» готов выложить 50 миллионов фунтов стерлингов за нападающего, но сможет ли бразилец обеспечить ту мощь, в которой так нуждается Микель Артета?

Остаются серьезные сомнения в способности Жезуса забивать часто, его лучший результат в Премьер-Лиге — всего 14 голов, и если бы он играл лучше, не было бы необходимости покупать Эрлинга Холланда.

Реальность такова, что Жезус так и не стал той силой, которую он него ждали. Он не забивал по 30 голов за сезон и так и не смог должным образом проявить себя в качестве преемника Серхио Агуэро. Действительно ли на «Эмирейтс» он будет смотреться лучше?

«Арсеналу» нужен ещё один форвард

Отсутствие у «Арсенала» огневой мощи в конечном итоге привело к тому, что в прошлом сезоне «канониры» не попали в Лигу чемпионов. Букайо Сака стал главным бомбардиром с 12 голами во всех соревнованиях, а центральный нападающий Эдди Нкетия забил всего 10.

После ухода Пьера-Эмерика Обамеянга и Александра Лаказетта возникла необходимость в больших тратах на нового нападающего, и выбор «Арсенала» пал на Жезуса.

Как сообщил Sportsmail в понедельник, агенты игрока отправились в Лондон, чтобы заключить сделку, и «Арсенал» потратит еще один огромный кусок своего бюджета спустя несколько дней после покупки Фабио Виейры у «Порту» за 34 млн фунтов стерлингов.

Голы «Арсенала» в сезоне 2021-22 во всех соревнованиях:

12 — Букайо Сака; 11 — Эмиль Смит Роу; 10 — Эдди Нкетия; 7 — Мартин Эдегор, Пьер-Эмерик Обамеянг; 6 — Александр Лаказетт, Габриэль Мартинелли; 5 — Габриэль.

Голы «Манчестер Сити» в сезоне 2021-22 во всех соревнованиях:

24 — Рияд Марез; 19 — Кевин Де Брюйне; 17 — Рахим Стерлинг; 14 — Фил Фоден; 13 — Габриэл Жезус, Бернарду Силва; 10 — Илкай Гюндоган; 7 — Родри.

Остаются сомнения — достаточно ли этого? Учитывая, что в следующем сезоне Артете предстоит играть как в Лиге Европы, так и во внутренних соревнованиях, ему не помешал бы третий вариант на острие атаки, помимо Жезуса и Нкетии.

Этот игрок, вероятно, также должен предложить ему другие качества, которыми не обладает Жезус: мастерство в воздухе, способность цепляться за мячи при подачах, физическую мощь для удержания мяча. В противном случае «Арсенал» не сможет двигаться вперед. В прошлом сезоне подопечные Артеты забили всего 61 гол в Премьер-Лиге, что является улучшением по сравнению с двумя предыдущими сезонами, но этого недостаточно, если сравнивать с 99 голами «Сити», 94 голами «Ливерпуля», 76 голами «Челси» и даже 69 голами «Тоттенхэма», который обошел их и занял четвёртое место.

Жезус был очень перспективен, но не реализовал свой талант в течение шести лет в «Сити»

Прошлый сезон зафиксировал несомненный прогресс «Арсенала», Артета создал свою команду вокруг захватывающего молодого ядра, и его идеи часто воплощались в жизнь, но «канониры» все еще далеки от того, чтобы бороться за титулы.

Жезус не сможет преодолеть этот разрыв в одиночку. Показательно, что с тех пор, как Жезус пришел в «Сити», только Кристиан Бентеке имеет худшую разницу между фактически забитыми и ожидаемыми голами в Премьер-Лиге.

Его процент реализации составил ничтожные 21,74 и 29,41 в сезонах 2018-19 и 2019-20 соответственно, а показатели минут на гол резко ухудшились за последние два сезона.

Забив семь раз в 10 матчах после прибытия в Манчестер в январе 2017 года, что породило оптимизм по поводу того, что он станет следующим бразильским чудо-мальчиком, Жезус за прошедшие сезоны забил 13, 7, 14, 9 и 8 голов в Премьер-Лиге. Вряд ли это умопомрачительно.

В прошлом сезоне он забил 13 голов во всех турнирах, уступая в списке лучших бомбардиров «Сити» Рияду Марезу, Кевину Де Брюйне, Рахиму Стерлингу и Филу Фодену.

Все это указывает на то, что Жезус не может предложить инстинкт убийцы перед воротами, в котором так нуждается «Арсенал», и не стоит забывать, что он не получит того конвейера голевых моментов, который у него был в «Сити».

Возможно, поможет увеличение игрового времени под руководством Артеты. В прошлом сезоне Жезус редко использовался в Лиге чемпионов, выйдя на поле лишь в трех из девяти матчей «Сити», но он вышел на поле в 21 из 34 матчей Премьер-Лиги, в которых был доступен, и еще в семи выходил на замену.

Он забивал гораздо чаще, когда начинал в старте, чем когда выходил на замену — 152 минуты на гол против 248 — так что, возможно, Артета сможет раскрыть его лучшие качества, выпуская бразильца в старте каждую неделю.

Мы еще не знаем, как Жезус отреагирует на то, что он станет основным нападающим в топ-клубе и возьмет на себя ответственность решать сложные задачи. У «Сити» всегда были альтернативы, от него не зависела команда.

Также очевидно, что Жезус умеет оказываться в выгодной позиции перед воротами, даже если ему не всегда удается реализовать свой шанс, и Гвардиола всегда восхищался его готовностью прессинговать соперника с высокой интенсивностью.

«Арсенал» не стал бы тратить эти 50 миллионов фунтов стерлингов без тщательного изучения Жезуса и сравнения его послужного списка с другими доступными нападающими.

Сам Артета, конечно, хорошо знает, что может принести в игру Жезус, так как работал с ним в Манчестере. Но в отношении 25-летнего игрока остается много сомнений и ощущение нереализованного потенциала.