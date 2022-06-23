«Росарио Сентраль» – «Химнасия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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23 июня 2022, 14:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» – «Химнасия», который состоится 25 июня 2022 года

«Росарио Сентраль»

Коллектив не радует своих болельщиков на старте нового сезона и добился лишь одной победы. Такие неутешительные результаты позволяют «Росарио Сентраль» занимать лишь 23 место в турнирной таблице с 4 набранными очками. В матче с командой, которая гораздо успешнее начала сезон, футболистам придется показать свои максимальные способности чтобы добиться положительного результата.

21 июня «Росарио Сентраль» проиграл на выезде «Велес Сарфилд» (0:2), а 17 числа на своем стадионе одолел «Годой-Крус» (1:0).

«Химнасия»

«Химнасия» уверенно стартовала и не зря занимает место вверху турнирной таблицы, а именно третью позицию. В активе клуба восемь баллов, что на два пункта меньше, чем у лидера, поэтому ему есть куда стремиться. Предстоящий поединок обещает быть очень сложным, ведь на выезде забрать очки у соперника, который в них очень нуждается не так просто. Тем более, что фаворитом в этом противостоянии все таки считают хозяев.

21 июня «Химнасия» обыграла на своем стадионе «Расинг» (3:1), а 17 числа разошлась миром с «Платенсе» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Росарио Сентраль» – 2.4

Ничья – 3.2

Победит «Химнасия» – 3.05

Статистика

«Химнасия» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах

«Росарио Сентраль» не знает поражений на своем стадионе в шести встречах подряд

В семи последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру

«Росарио Сентраль» выиграл семь из восьми последних домашних матчей с «Химнасией»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. «Росарио Сентраль» имеет хорошую статистику домашних матчей с соперником, однако в данный момент показывает не лучшие результаты. Предполагаем, что клубы поделят очки в этой встрече.