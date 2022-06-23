«Росарио Сентраль» – «Химнасия»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» – «Химнасия», который состоится 25 июня 2022 года
«Росарио Сентраль»
Коллектив не радует своих болельщиков на старте нового сезона и добился лишь одной победы. Такие неутешительные результаты позволяют «Росарио Сентраль» занимать лишь 23 место в турнирной таблице с 4 набранными очками. В матче с командой, которая гораздо успешнее начала сезон, футболистам придется показать свои максимальные способности чтобы добиться положительного результата.
21 июня «Росарио Сентраль» проиграл на выезде «Велес Сарфилд» (0:2), а 17 числа на своем стадионе одолел «Годой-Крус» (1:0).
«Химнасия»
«Химнасия» уверенно стартовала и не зря занимает место вверху турнирной таблицы, а именно третью позицию. В активе клуба восемь баллов, что на два пункта меньше, чем у лидера, поэтому ему есть куда стремиться. Предстоящий поединок обещает быть очень сложным, ведь на выезде забрать очки у соперника, который в них очень нуждается не так просто. Тем более, что фаворитом в этом противостоянии все таки считают хозяев.
21 июня «Химнасия» обыграла на своем стадионе «Расинг» (3:1), а 17 числа разошлась миром с «Платенсе» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Росарио Сентраль» – 2.4
- Ничья – 3.2
- Победит «Химнасия» – 3.05
Статистика
- «Химнасия» не проигрывает уже девять матчей подряд во всех турнирах
- «Росарио Сентраль» не знает поражений на своем стадионе в шести встречах подряд
- В семи последних матчах между клубами не было забито больше трех мячей за игру
- «Росарио Сентраль» выиграл семь из восьми последних домашних матчей с «Химнасией»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. «Росарио Сентраль» имеет хорошую статистику домашних матчей с соперником, однако в данный момент показывает не лучшие результаты. Предполагаем, что клубы поделят очки в этой встрече.