«Бока Хуниорс» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1655985573

23 июня 2022, 14:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Бока Хуниорс» – «Унион», который состоится 25 июня 2022 года

«Бока Хуниорс»

Команда на данном этапе чемпионата показывает хорошие результаты и оступилась лишь один раз. В такой ситуации «Бока Хуниорс» имеет в своем активе девять баллов после четырех туров, что позволяет ей занимать второе место в турнирной таблице, отставая всего на один балл. В предстоящем матче с «Унион», который выступает не лучшим образом, от легендарного аргентинского клуба ждут только победы на своем стадионе.

20 июня «Бока Хуниорс» обыграла на выезде «Барракас Сентраль» (3:1), а 16 числа в результативном матче оказалась сильнее «Тигре» (5:3).

«Унион»

«Унион» начал нынешний этап чемпионата Аргентины далеко не так, как видел это тренерский штаб и болельщики. В активе команды всего одна победа и четыре набранных очка, что сейчас не позволяет ей занимать место выше, чем текущее 24-е. Настоящим испытанием станет и выездной матч с «Бока Хуниорс», поэтому даже ничья станет приемлемым результатом для гостей, так как они очень далеко от оптимальных физических кондиций.

20 июня «Унион» разгромно проиграл на своем поле «Ривер Плейт» (1:5), а 15 числа обыграл на выезде «Барракас Сентраль» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бока Хуниорс» – 1.8

Ничья – 3.4

Победит «Унион» – 4.8

Статистика

«Бока Хуниорс» проиграл лишь один матч из последних десяти во всех турнирахз

«Унион» забивал только в шести поединках на выезде из десяти

Четыре из пяти последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бока Хуниорс» выиграл четыре из пяти последних матчей на своем поле у «Унион»

Прогноз

Поставить на победу «Бока Хуниорс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Хозяева показывают уверенную игру и вероятнее всего смогут забрать важные три очка в этой встречи. Прогнозируем победу «Бока Хуниорс».