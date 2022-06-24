«Интернасьональ» – «Коритиба» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 10:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «Интернасьональ» – «Коритиба», который состоится 25 июня 2022 года

«Интернасьональ»

Команда только в прошлом туре прервала серию без поражений в чемпионате и немного опустилась по турнирной таблице. «Интернасьональ» на данный момент занимает пятое место с 21 баллом и проигрывает ближайшим конкурентам только по дополнительным показателям. Чтобы вернуть свое прежнее место, коллективу необходимо набирать максимальное количество очков в предстоящем домашнем поединке.

20 июня «Интернасьональ» проиграл на своем поле «Ботафого» (2:3), а 16 числа оказался сильнее «Гояс» на выезде (2:1).

«Коритиба»

В последних встречах бразильской Серии А, «Коритибе» похвастаться абсолютно нечем, ведь команда не выигрывает уже несколько матчей подряд, что скоро может стать большой проблемой. Перед стартом очередного тура команда располагается на низком 15 месте, и чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения. В игре с «Интернасьональ» даже ничья станет хорошим для гостей достижением.

19 июня «Коритиба» на своем поле уступила «Атлетико Паранаэнсе» (0:1), а 16 числа на выезде проиграла «Брагантино» (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интернасьональ» – 1.7

Ничья – 3.6

Победит «Коритиба» – 5.3

Статистика

«Коритиба» одержала победы только в двух поединках из десяти последних

«Интернасьональ» выиграл лишь четыре домашних матча из последних десяти

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Коритиба» не выиграла ни одного матча из десяти последних на поле «Интернасьоналя»

Прогноз

Поставить на победу «Интернасьоналя», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. В пользу хозяев говорит статистика личных встреч и места в турнирной таблице. Предполагаем, что проблем у «Интернасьоналя» в этом матче не возникнет.