«Стрёмсгодсет» — «Лиллестрём»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 18:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Стрёмсгодсет» — «Лиллестрём», который состоится 26 июня 2022 года.

«Стрёмсгодсет»

«Синие» находятся на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Норвегии. На данный момент команда набрала семнадцать очков после одиннадцати матчей. «Стрёмгодсет» отстаёт на десять очков от первого места. С начала сезона «синие» пропустили двадцать голов, а забили семнадцать. В восьмом туре на выезде «Стрёмгодсет» раскатал ничью с командой «Будё-Глимт». В позапрошлом туре на своём поле с разницей в один гол обыграл «Викинга». В десятом туре «синие» в гостях проиграли с разгромным счётом «Сарпсборгу».

В кубковой игре «Стрёмгодсет» проиграл со счётом 2:3 «Гьовик-Лину».

«Лиллестрём»

«Канарейки» возглавляют турнирную таблицу Высшей лиги чемпионата Норвегии. После одиннадцати игр команда набрала двадцать семь очков, забила двадцать четыре мяча и пропустила восемь. С начала сезона «Лиллестрём» ещё не проигрывал. В матче восьмого тура дома «канарейки» обыграли «Волеренгу». На выезде в матче следующего тура разошлись миром с «Тромсё». В товарищеской игре с минимальным счётом проиграли «Хам-Каму». В прошлом туре «Лиллестрём», проигрывая по ходу матча, выиграл «Русенборг».

В 1/32 Кубка Норвегии «канарейки», выиграв со счётом 2:1, прошли «Юнкерен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Стрёмгодсет» – 2.70

Ничья – 3.50

Победит «Лиллестрём» – 2.47

Победит «Лиллестрём» с форой -1.5 – 4.30

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.15

Статистика

«Стрёмгодсет» девять из десяти последних игр завершил исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Только в одном матче из десяти последних «Лиллестрём» уступил своим соперникам.

Пять последних очных встреч завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

В гостевых поединках «Лиллестрём» не проигрывает более трёх месяцев. В марте месяце «канарейки» уступили «Будё-Глимту». «Стрёмгодсет» на своём поле в трёх последних матчах обыгрывал достойных соперников. Определить, кто победит в поединке, не так уж и просто. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.68 на тотал больше 2.5 мячей за игру. Голы не заставят себя ждать в этом матче.