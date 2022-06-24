«Колон» – «Уракан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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24 июня 2022, 18:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Колон» – «Уракан», который состоится 26 июня 2022 года

«Колон»

Команда не смогла показать хороших результатов на новом этапе чемпионата и вынуждена располагаться в нижней части турнирной таблицы. «Колон» занимает 15 место с набранными 5 очками, и чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо побеждать в следующих поединках и поработать над реализацией моментов у чужих ворот, которая оставляет желать лучшего (4 забитых мяча).

23 июня «Колон» лишь в серии пенальти уступил «Патронато» в кубке страны (1:2), а 19 числа на выезде минимально проиграл «Ланусу» (0:1) в чемпионате.

«Уракан»

«Уракан» после поражения в первом туре регулярно набирал очки, однако смог одержать лишь одну победу. Таким образом, клуб смог набрать 5 баллов, что не может полностью удовлетворить болельщиков и руководство. В предстоящей встрече коллектив встречается с примерно равным соперником, и победитель этого противостояния сможет сделать существенный шаг вверх по турнирной таблице.

19 июня «Уракан» разошелся миром с «Атлетико Тукуман» (0:0), а 15 числа команда сыграла вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Колон» – 3.25

Ничья – 3.35

Победит «Уракан» – 2.25

Статистика

«Колон» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Колон» забивал в девяти последних встречах на своем стадионе

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Колон» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе команды не показывают результатов и предстоящий матч вероятнее всего они начнут очень осторожно. Прогнозируем, что клубы поделят очки.