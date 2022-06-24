«Колон» – «Уракан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Аргентины «Колон» – «Уракан», который состоится 26 июня 2022 года
«Колон»
Команда не смогла показать хороших результатов на новом этапе чемпионата и вынуждена располагаться в нижней части турнирной таблицы. «Колон» занимает 15 место с набранными 5 очками, и чтобы исправить ситуацию, коллективу необходимо побеждать в следующих поединках и поработать над реализацией моментов у чужих ворот, которая оставляет желать лучшего (4 забитых мяча).
23 июня «Колон» лишь в серии пенальти уступил «Патронато» в кубке страны (1:2), а 19 числа на выезде минимально проиграл «Ланусу» (0:1) в чемпионате.
«Уракан»
«Уракан» после поражения в первом туре регулярно набирал очки, однако смог одержать лишь одну победу. Таким образом, клуб смог набрать 5 баллов, что не может полностью удовлетворить болельщиков и руководство. В предстоящей встрече коллектив встречается с примерно равным соперником, и победитель этого противостояния сможет сделать существенный шаг вверх по турнирной таблице.
19 июня «Уракан» разошелся миром с «Атлетико Тукуман» (0:0), а 15 числа команда сыграла вничью с «Дефенса и Хустисия» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Колон» – 3.25
- Ничья – 3.35
- Победит «Уракан» – 2.25
Статистика
- «Колон» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Колон» забивал в девяти последних встречах на своем стадионе
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Колон» завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Обе команды не показывают результатов и предстоящий матч вероятнее всего они начнут очень осторожно. Прогнозируем, что клубы поделят очки.