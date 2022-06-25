«Сан-Лоренсо» – «Тигре»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июня 2022, 15:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионат Беларуси «Сан-Лоренсо» – «Тигре», который состоится 26 июня 2022 года

«Сан-Лоренсо»

После серии ничейных поединков коллектив смог добиться такой желанной победы и сразу подняться на несколько позиций. Сейчас «Сан-Лоренсо» расположился на девятом месте с шестью очками, и команда предельно мотивирована продолжать двигаться вверх по турнирной таблице. В предстоящей встрече с нестабильным «Тигре» у хозяев будет хорошая возможность добиться еще одной победы.

22 июня «Сан-Лоренсо» одержал выездную победу над «Сентраль Кордоба» (2:0), а 14 числа разошелся миром с «Арсенал» Саранди (3:3).

«Тигре»

«Тигре» победил только в первом туре, а дальше неизменно терял очки. После четырех матчей в активе клуба четыре очка и 21 текущее место, что не может радовать болельщиков и руководство клуба. Предстоящая встреча с «Сан-Лоренсо» будет очень непростой для гостей, однако положительный результат может дать дополнительную уверенность в своих силах футболистам, поэтому они обязаны цепляться за очки.

19 июня «Тигре» проиграл на своем поле «Банфилду» (0:1), а 16 числа на выезде уступил «Бока Хуниорс» (3:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Лоренсо» – 3.25

Ничья – 3.15

Победит «Тигре» – 2.35

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Сан-Лоренсо» завершились ничейным результатом

«Тигре» выиграл только три выездных матча из десяти последних

Четыре последних встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Сан-Лоренсо» не может выиграть у «Тигре» уже три матча на своем стадионе

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Между клубами разрыв всего два пункта, поэтому каждый захочет минимизировать риски на футбольном поле. Прогнозируем малорезультативную ничью в этом противостоянии.