«Волеренга» — «Одд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1656167206

25 июня 2022, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Одд», который состоится 26 июня 2022 года.

«Волеренга»

«Богема» опустилась с одиннадцатой строчки на тринадцатую в турнирной таблице чемпионата Норвегии. С начала сезона команда набрала одиннадцать очков и от зоны вылета её отделяет всего лишь пару очков. «Волеренга» за одиннадцать матчей забила двенадцать голов и пропустила двадцать один. В игре восьмого тура в гостях «Богема» уступила «Лиллестрёму». В позапрошлом туре «Богема» на своём поле с разгромным счётом проиграла «Русенборгу». В гостях в игре десятого тура, проигрывая по ходу матча, под конец поединка «Волеренга» свела результат к ничейному.

Уступая со счётом 0:2 по ходу игры, «Богема» сумела не только сравнять счёт в матче с «Брумунддалом», но и выиграть. «Волеренга» прошла в 1/16 Кубка Норвегии.

«Одд»

«Чёрно-белые» занимают двенадцатую строчку в турнирной таблице Высшей лиги чемпионата Норвегии. «Одд» набрал двенадцать очков в одиннадцати играх. На данный момент команда забила десять голов, пропустила семнадцать. В восьмом туре «чёрно-белые» дома с минимальным счётом проиграли «Сандефьорду». В гостях с разницей в один гол «Одд» взял верх над «Хам-Камом» в матче позапрошлого тура. В товарищеской игре «чёрно-белые» разошлись миром с командой «Осло». В десятом туре на своём поле «Одд» проиграл «Мольде».

В 1/32 Кубка Норвегии «чёрно-белые» прошли «Флекрой» из Второго дивизиона, обыграв их со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 1.71

Ничья – 4.00

Победит «Одд» – 4.70

Победит «Волеренга» с форой -1.5 – 2.69

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.66

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.18

Статистика

«Волеренга» четыре матча из десяти последних завершила исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Из десяти матчей за последнее время «Одд» выиграл в четырёх.

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «обе забьют – да».

Прогноз

«Одд» на данный момент выигрывает в гостях в четырёх поединках подряд. Прошлой осенью на выезде «чёрно-белые» уже обыгрывали «Волеренгу» и могут вполне это повторить. Компания Pinnacle на победу «Одда» предлагает коэффициент 4.70.