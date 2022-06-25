Минус Кухта и Жемалетдинов. У «Локомотива» большие проблемы в атаке

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25 июня 2022, 18:03

Нужны новички на ключевые позиции.

Потеряли перспективного форварда

Кухта не успел проявить себя, но и не разочаровал. Сыграл в десяти матчах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Чех, оказавшись в новой лиге и незнакомой команде, в среднем получал столько же качественных моментов, как Федор Смолов. Сыграв значительно меньше времени, Ян поучаствовал в четырех голах. У опытного и адаптированного Смолова было семь мячей. Но раз новая концепция подразумевает прощание с возрастными игроками (исключение только для Гильерме), то Федор теперь в «Динамо».

Ян мог провести следующий сезон в основе у Комппера, ведь его стиль – умение уйти в тень, не мешая Керку и Изидору, позволял выстроить хорошие связки впереди. Но Кухта вернулся домой, в аренду в «Спарту». Сейчас есть две версии происходящего. Первая – прозаичная, семья чеха не хочет, чтобы выступал в России. Список легионеров, чьи родные не желают жить на краю Европы, растет. Не хотят – уезжают, аргументы родственников понятные, как и позиция поляков или чехов в целом.

Но есть также намек, что конкретный отъезд, в отличие от действий Юри Альберто, связан с проблемами у общего ребенка Кухты и дочери владельца «Млады Болеслав» — Барбары. Ян попрощался и подчеркнул, что причина личная. Все явно намекают на здоровье малыша, этично не ляпнуть лишнего. В свете такой потери удивил комментарий ветерана Сёмина, что клубам нужны «защитительные контракты» для легионеров.

Откуда в РПЛ могли наперед знать, как изменится мир? Цорн не читает чужие мысли. А вот широкие права ФИФА в вопросе санкций стоило почитать. Все федерации под таким подписались, чтобы потом никто не взял в рабство футболистов против их воли, и это правильно. Швейцарцы действуют по суровому закону, о чем говорит тот же Колосков, знакомый с регламентами организации. А клубы РПЛ вынуждены подчиняться, ведь им еще надо как-то вернуться в турниры под эгидой УЕФА .

Кухта пока не может играть за рубежом, поэтому выбрал «Спарту», и для пражского клуба это усиление. В «Локомотиве» Ян оказался из состава чемпионов – «Славия» опередила «Викторию» и «Спарту». Финансово «железнодорожники» ничего не теряют, пражские клубы готовы вернуть деньги за футболиста. Не стоит кричать об ограблении, но «Локомотив» потерял нападающего основы. Лисаковича отдали в «Рубин», Антон Миранчук давненько не играл в центре атаки, клубу нужен форвард.

Лучший плеймейкер выбыл до весны

Жемалетдинов лишь в двадцать пять лет превратился в звезду РПЛ . Забил 9 мячей, отдал 6 голевых передач. Его голы и передачи приносили победы, футболист стал одним из лидеров. Весной акцент в атаке сместился на Изидора, но знаем особенность выпускников французской школы футбола – не всегда держат марку, как тот же Дембеле. Новый вингер не такой крутой, и хотя теперь Изидор может вообще оказаться в центре атаки, пасы Рифата ему точно в этом году не помогут.

У Жемалетдинова повреждение ахиллова сухожилия, пропустит до девяти месяцев. Обидно получить настолько серьезную травму в межсезонье. Для «Локомотива» это большой удар, ведь Рифат был самым результативным хавбеком не только команды, но и во всем чемпионате. У Цорна проблемы, как и у тренерского штаба. Очевидно, что Баринов может уйти, но пока не определился с местом назначения. Перестройка заденет центр поля. В «Зенит» Баринова вроде бы не берут, разве что Вендел с Барриосом повторят фокус Альберто в июле, но Дмитрия также звали в Турцию.

В новых обстоятельствах «Локомотив» может оставить Камано. Франсуа пытались продать с зимы, а теперь пригодится в обойме. Петров стал первым там, куда пошлют, Максима видели на разных позициях в центре поля и в атаке, но вряд ли можно положиться на парня, который в двадцать один год первые сыграл свыше 500 минут в РПЛ . Также травма Жемалетдинова открывает вопрос Миранчука. С Антоном думали попрощаться, если бы нашли удачного покупателя, ведь у «Локомотива» солидные кредитные обязательства, без продаж не выкарабкаться. Теперь от близнеца нужна ударная игра, как в прошлом.

Застряли между прорывом и провалом

В команде больше нет Рыбуса, Ротенберга, Смолова, не говоря о ветеранах прошлого. Бывалому Миранчуку лишь 26 лет, только Гильерме в заявке старше тридцати лет. У Комппера слишком молодой состав, чтобы требовать стабильности. Собрали в заявке 18-летнего голкипера Худякова – перспективный игрок, хотя может оказаться за широкой спиной мастера Гильерме. Есть неоднозначный Мампасси, но у него паспорт, ему всего девятнадцать лет – тренер в него верит.

Бабкин, Карпукас, Бека-Бека, Петров и Изидор подходят для молодежных сборных. Марадишвили и Тикнизян лишь чуть старше. Очевидно, что команде, где 23-летний Магкеев должен играть в защите и середине поля, как и нестарый Баринов – Дмитрию всего двадцать пять, может не хватить опыта. Команда Сёмина стала чемпионом, когда рядом с молодыми Миранчуками были ветераны Фарфан, Фернандеш, Игнатьев, Игорь Денисов и Михалик.

Чемпионский «Зенит» совсем не юный, а попытка молодого «Динамо» составить ему конкуренцию не увенчалась успехом. Понятно, что стратегически «Локомотив» ничего преступного не делает – правильно, что доверяли Бека-Бека, Кухте или Изидору. Молодежь дает запас времени, особенно когда уже после первых туров могут отправить в отставку главного тренера. Комппер понимает, что ему не дадут много времени, хотя и оценили его амбициозность.

Немец остался в РПЛ , не уехал, как его коллеги. Вот только на такого наставника не клюнут футболисты уровня Кухты. И россиян класса Жемалетдинова сейчас проще заманить в другие клубы, чем в «Локомотив», который непонятно как будет финансироваться спустя пару лет. Когда любой клуб в РПЛ декларирует курс на резкое омоложение, то правильно читать между строк – финансирование будет другим, отсюда все разговоры и последние действия.

У «Локомотива» не нашлось 500 тысяч евро, чтобы оставить у себя Рыбуса для подстраховки нестабильного Тикнизяна. А теперь пора найти деньги на сильных игроков атаки. Керк, Изидор и Миранчук могут сформировать тройку впереди, а весной понадеются на удачное возвращение Жемалетдинова, но к тому времени можно «сыграть в „Спартак“» — опуститься на десятое место, причем без кубкового бонуса, как у москвичей.

Нельзя сказать, что «Локомотив» был плох, давали бой, невзирая на обстоятельства. Но желания мало для длинного сезона, особенно когда не собираешься много тратить, теряешь двух важных игроков впереди, а Едвай, Бека-Бека, Керк или Изидор в любой момент могут приостановить контракты, причем им даже не нужны объяснения – уникальность этой истории.