Каладзе и Томмази — мэры, Чилаверт идёт в президенты Парагвая. Футболисты, ставшие политиками

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28 июня 2022, 15:30

Футбольные пути к власти.

Давненько на «Соккер.ру» не обсуждали бывших футболистов, которые ушли в политику, но избрание Дамиано Томмази и президентские амбиции Хосе Луиса Чилаверта дают повод поговорить о самых успешных политиках, оставивших след в мире футбола.

Джордж Веа — президент Либерии

Росший в трущобах Монровии мальчишка самоотверженно пинал мяч на опасных улицах и вряд ли мог представить, каких высот достигнет однажды. Карьера Веа — пример для всех африканцев, причем речь не только об успехах в футболе, хотя о них отдельный разговор. Первым европейским клубом Джорджа стал «Монако», с которым он завоевал Кубок Франции, после было чемпионство с ПСЖ , два Скудетто с «Миланом» и Кубок Англии в составе «Челси». На вершину футбольного мира Веа взобрался в 1995 году, когда стал обладателем «Золотого мяча».

После завершения футбольной карьеры Веа занялся гуманитарной и политической деятельностью, впервые баллотировался на пост президента Либерии в 2005 году и даже выиграл первый тур выборов, но капитулировал во втором раунде. Первым лицом своей страны Джордж Веа стал 12 лет спустя, 25-й президент Либерии вступил в должность в январе 2018-го. Таким образом, уже четыре с половиной года бывший футболист правит страной с населением 5 миллионов человек.

Ромарио — сенатор Бразилии от штата Рио-де-Жанейро

Энергичный «Коротышка» играл за ПСВ и «Барселону», стал чемпионом мира в 1994 году и утверждает, что забил больше 1000 голов за карьеру. Обретенная посредством футбола популярность поспособствовала политическим успехам Ромарио, который с 2010 года занимает выборные должности в своей стране. Сначала он был депутатом нижней палаты Национального конгресса Бразилии, а в 2014 году перешел в Федеральный Сенат Бразилии (верхняя палата конгресса), набрав наибольшее количество голосов за всю историю для кандидатов от штата Рио-де-Жанейро. Ромарио меняет партии, как футбольные клубы, четыре года назад он баллотировался в губернаторы штата Рио-де-Жанейро, но эти выборы проиграл.

Кахабер Каладзе — мэр Тбилиси

На поле он был Кахой Каладзе, вершин футбольной карьеры достиг в «Милане», за который провел десять сезонов и под три сотни матчей. Каладзе — соучастник больших побед эпохи Карло Анчелотти, грузинский защитник дважды побеждал в Лиге чемпионов. В 2010-м Каха попрощался с «Миланом» и отправился доигрывать в «Дженоа», а после завершения итальянских приключений моментально перевоплотился в грузинского политика, чья карьера развивается головокружительными темпами.

В 2012-м Кахабер Карлович стал депутатом парламента Грузии, в том же году он получил портфель министра энергетики. Пять лет спустя Каладзе пошел на выборы мэра Тбилиси и одержал уверенную победу, набрав больше 50% голосов. В 2021 году Каладзе переизбрали, он остается градоначальником грузинской столицы. Еще в бытность футболистом «Милана» Каха полушутя-полусерьезно говорил, что собирается стать президентом Грузии. Сейчас это кажется вполне реальным, ведь популярному политику всего лишь 44 года, а он избран уже на второй срок жителями Тбилиси, где проживает почти треть населения Грузии.

Дамиано Томмази — новоиспеченный мэр Вероны

Городом Ромео и Джульетты отныне будет управлять футболист. Дамиано Томмази начинал футбольную карьеру в «Вероне», но наибольшую известность обрел благодаря своим выступлениям за «Рому», с которой выиграл чемпионат Италии в сезоне 2000/01. Лично мне запал в память матч, в котором Томмази забил свой единственный гол в Лиге чемпионов. Звездная «Рома» Фабио Капелло уверенно разбиралась с «Барселоной», а вышедший на замену вместо Габриэля Батистуты Дамиано добил каталонцев в добавленное ко второму тайму время — 3:0.

Еще по ходу футбольной карьеры Томмази активно занимался благотворительной деятельностью, а вскоре после отправки бутс на пресловутый гвоздь Томмази стал президентом Итальянской ассоциации футболистов-профессионалов и занимал этот пост почти 10 лет. Оказывается, готовился к более серьезной политической карьере: на состоявшихся в прошедшие выходные выборах мэра Вероны независимый кандидат Томмази набрал 54.4% голосов. Теперь он несет ответственность за благополучие города с населением 250 тысяч человек.

Хосе Луис Чилаверт — кандидат в президенты Парагвая

Один из ярчайших южноамериканских вратарей в истории, Чилаверт запомнился не только спасениями на ленточке, но и забитыми мячами с пенальти и штрафных. Забил под 70 голов за карьеру, в том числе 8 раз отличился за сборную Парагвая. Весьма неплохо для парня в перчатках, который рос в абсолютной бедности и до семи лет не знал, что такое обувь. Чилаверт признавался футболистом года в Южной Америке, поиграл в Европе за испанскую «Сарагосу» и французский «Страсбур». Еще в конце 2020 года Хосе Луис объявил о том, что собирается баллотироваться в президенты Парагвая на выборах 2023 года. Две недели назад Чилаверт официально выдвинул свою кандидатуру: