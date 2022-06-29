«Чикаго Файр» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Чикаго Файр» – «Филадельфия Юнион», который состоится 30 июня 2022 года
«Чикаго Файр»
«Чикаго Файр» является последней командой восточной конференции МЛС, и чтобы исправить ситуацию, команде необходимо стабильнее набирать очки. Сейчас в активе клуба 14 набранных баллов и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Филадельфия Юнион» у хозяев не будет много голевых моментов, поэтому футболистам стоит максимально ответственно отнестись ко всем возможностям зацепиться за очки.
26 июня «Чикаго Файр» проиграл на выезде «Хьюстон Динамо» (0:2), а 19 числа команда обыграла «ДС Юнайтед» (1:0).
«Филадельфия Юнион»
«Филадельфия Юнион» не проигрывает уже несколько матчей подряд, что позволило ей выйти на первое место в восточной конференции турнирной таблицы. Команда смогла набрать 29 баллов и опережает ближайшего конкурента на два балла, при этом сыграв на одну игру больше. В игре с последней командой турнирной таблицы от гостей ждут исключительно победы, которая поможет коллективу укрепить свою позицию.
27 июня «Филадельфия Юнион» обыграла на своем поле «Нью-Йорк Сити» (2:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Цинцинати» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Чикаго Файр» – 2.5
- Ничья – 3.4
- Победит «Филадельфия Юнион» – 2.8
Статистика
- «Чикаго Файр» выиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Филадельфия Юнион» завершились ничейным результатом
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Чикаго Файр» выиграл только одну встречу из пяти последних матчей с «Филадельфия Юнион»
Прогноз
Поставить на победу «Филадельфия Юнион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Коллектив на данный момент лидирует в чемпионате и сможет достичь победы в поединке с аутсайдером. Прогнозируем победу гостей.