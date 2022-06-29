«Чикаго Файр» – «Филадельфия Юнион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 12:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Чикаго Файр» – «Филадельфия Юнион», который состоится 30 июня 2022 года

«Чикаго Файр»

«Чикаго Файр» является последней командой восточной конференции МЛС , и чтобы исправить ситуацию, команде необходимо стабильнее набирать очки. Сейчас в активе клуба 14 набранных баллов и уступает ближайшему сопернику только по дополнительным показателям. В предстоящей игре с «Филадельфия Юнион» у хозяев не будет много голевых моментов, поэтому футболистам стоит максимально ответственно отнестись ко всем возможностям зацепиться за очки.

26 июня «Чикаго Файр» проиграл на выезде «Хьюстон Динамо» (0:2), а 19 числа команда обыграла «ДС Юнайтед» (1:0).

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия Юнион» не проигрывает уже несколько матчей подряд, что позволило ей выйти на первое место в восточной конференции турнирной таблицы. Команда смогла набрать 29 баллов и опережает ближайшего конкурента на два балла, при этом сыграв на одну игру больше. В игре с последней командой турнирной таблицы от гостей ждут исключительно победы, которая поможет коллективу укрепить свою позицию.

27 июня «Филадельфия Юнион» обыграла на своем поле «Нью-Йорк Сити» (2:1), а 19 числа команда сыграла вничью с «Цинцинати» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Чикаго Файр» – 2.5

Ничья – 3.4

Победит «Филадельфия Юнион» – 2.8

Статистика

«Чикаго Файр» выиграл всего один матч из десяти последних во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Филадельфия Юнион» завершились ничейным результатом

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Чикаго Файр» выиграл только одну встречу из пяти последних матчей с «Филадельфия Юнион»

Прогноз

Поставить на победу «Филадельфия Юнион», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.8. Коллектив на данный момент лидирует в чемпионате и сможет достичь победы в поединке с аутсайдером. Прогнозируем победу гостей.