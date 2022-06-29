«Велес Сарсфилд» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» – «Ривер Плейт», который состоится 30 июня 2022 года
«Велес Сарсфилд»
У команды не заладился старт второго этапа чемпионата Аргентины и ее потолком стало текущее 20 место с пятью набранными баллами. «Велес Сарсфилд» не может пока настроиться на стабильный футбол, однако подготовиться к матчу кубка Либертадорес коллективу вполне по силам. Домашний поединок против «Ривер Плейт» очень важен, ведь здесь гораздо легче обзавестись преимуществом, которое поможет в ответной встрече.
25 июня «Велес Сарсфилд» разошелся миром с «Дефенса и Хустисия» (1:1), а 21 числа команда обыграла на своем поле «Росарио Сентраль» (2:0).
«Ривер Плейт»
«Ривер Плейт» проиграл всего одну встречу из пяти последних матчей в Суперлиге Аргентины, в последних двух турах вообще набирал максимальное количество очков. Сейчас клуб идет на седьмом месте с восемью набранными баллами и прикладывает все усилия, чтобы подняться еще выше. Поединок с «Велес Сарсфилд» в кубке Либертадорес является одной из самых ярких в эту ночь, поэтому все зрители, которые выберут этот матч для просмотра, наверняка останутся довольны.
26 июня «Ривер Плейт» обыграл на своем поле «Ланус» (2:1), а 20 числа на выезде разгромил «Унион» (1:5).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Велес Сарсфилд» – 3.75
- Ничья – 3.25
- Победит «Ривер Плейт» – 2.1
Статистика
- «Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков
- Семь из десяти матчей между клубами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Велес Сарсфилд» выиграл только одну встречу из пяти последних с «Ривер Плейт» на своем стадионе
- «Велес Сарсфилд» потерпел только два поражения в последних десяти поединках
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что обе команды постараются агрессивно начать этот поединок и довольно быстро будет открыть счет. Прогнозируем результативный исход этого противостояния.