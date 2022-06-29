«Велес Сарсфилд» – «Ривер Плейт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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29 июня 2022, 15:57

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Велес Сарсфилд» – «Ривер Плейт», который состоится 30 июня 2022 года

«Велес Сарсфилд»

У команды не заладился старт второго этапа чемпионата Аргентины и ее потолком стало текущее 20 место с пятью набранными баллами. «Велес Сарсфилд» не может пока настроиться на стабильный футбол, однако подготовиться к матчу кубка Либертадорес коллективу вполне по силам. Домашний поединок против «Ривер Плейт» очень важен, ведь здесь гораздо легче обзавестись преимуществом, которое поможет в ответной встрече.

25 июня «Велес Сарсфилд» разошелся миром с «Дефенса и Хустисия» (1:1), а 21 числа команда обыграла на своем поле «Росарио Сентраль» (2:0).

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» проиграл всего одну встречу из пяти последних матчей в Суперлиге Аргентины, в последних двух турах вообще набирал максимальное количество очков. Сейчас клуб идет на седьмом месте с восемью набранными баллами и прикладывает все усилия, чтобы подняться еще выше. Поединок с «Велес Сарсфилд» в кубке Либертадорес является одной из самых ярких в эту ночь, поэтому все зрители, которые выберут этот матч для просмотра, наверняка останутся довольны.

26 июня «Ривер Плейт» обыграл на своем поле «Ланус» (2:1), а 20 числа на выезде разгромил «Унион» (1:5).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Велес Сарсфилд» – 3.75

Ничья – 3.25

Победит «Ривер Плейт» – 2.1

Статистика

«Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних выездных поединков

Семь из десяти матчей между клубами за последнее время закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Велес Сарсфилд» выиграл только одну встречу из пяти последних с «Ривер Плейт» на своем стадионе

«Велес Сарсфилд» потерпел только два поражения в последних десяти поединках

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что обе команды постараются агрессивно начать этот поединок и довольно быстро будет открыть счет. Прогнозируем результативный исход этого противостояния.