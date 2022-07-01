«Вестманнаэйяр» — «Брейдаблик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 июля 2022, 00:48

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 10-го тура Лучшей лиги чемпионата Исландии «Вестманнаэйяр» — «Брейдаблик», который состоится 2 июля 2022 года.

«Вестманнаэйяр»

Ни разу не выиграв с начала сезона, «Вестманнаэйяр» занимает последнее место в Лучшей лиге Исландии. На данный момент команда набрала четыре очка в десяти матчах, забила девять голов, а пропустила двадцать. В 1/16 Кубка Исландии в гостях «Вестманнаэйяр» проиграл с разницей в один гол «Филкиру» из Дивизиона 1. В игре восьмого тура на выезде команда уступила с минимальным счётом «Стьярнану». Пропустив первыми в начале игры, в девятом туре «Вестманнаэйяр» с большим счётом проиграл дома «Викингуру».

В прошлом туре команда в матче с «Фрамом» продемонстрировала зрелищный и результативный футбол. Игра завершилась со счётом 3:3.

«Брейдаблик»

«Брейдаблик» с тридцатью очками после одиннадцати поединков возглавляет турнирную таблицу чемпионата Исландии. «Зелёные» с начала сезона поразили ворота соперников тридцать пять раз, пропустили двенадцать. В девятом туре «Валюр» неожиданно взял верх над «Брейдабликом», забив победный гол в ворота «зелёных» на четвёртой добавленной минуте. В следующем туре «Брейдаблик» с разгромным счётом одержал победу над «Акурейри». В игре двенадцатого тура с «Рейкьявиком» на своём поле «зелёные» поразили ворота соперника четыре раза, не пропустив ни одного мяча в ответ.

На девяностой минуте матча «Брейдаблик» забил победный гол в ворота «Акранеса» и прошёл в 1/4 Кубка Исландии. Матч закончился со счётом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестманнаэйяр» – 5.40

Ничья – 4.50

Победит «Брейдаблик» – 1.51

Победит «Брейдаблик» с форой -1.5 – 2.26

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.51

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.39

Статистика

«Вестманнаэйяр» не выигрывает с марта месяца в двенадцати поединках подряд.

В девяти из десяти последних матчей «Брейдаблик» выиграл своих соперников.

Одиннадцать игр подряд с мая по текущий момент «зелёные» завершили исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Вестманнаэйяр» не выигрывает более пяти лет у «Брейдаблика». В пяти последних очных встречах «зелёные» забили двенадцать голов, а пропустили только два мяча. В этом поединке гости возьмут верх. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.26 на победу «Брейдаблика» с форой -1.5. Выиграть с разницей в пару мячей вполне выполнимая задача для «зелёных».