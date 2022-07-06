«Палмейрас» – «Серро Портеньо»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Палмейрас» – «Серро Портеньо», который состоится 7 июля 2022 года
«Палмейрас»
Коллектив очень серьезно подготовился к первой встрече с представителем Парагвая и добился отличного результата. Теперь в ответном матче главное не расслабляться и довести противостояние до логического завершения. В чемпионате Бразилии «Палмейрас» лидирует в турнирной таблице с 29 очками и только на два пункта опережает ближайшего преследователя. Матч обещает быть интересным, несмотря на отсутствие большой интриги в нем.
3 июля «Палмейрас» на своем поле уступил «Атлетико Паранаэнсе» (2:0), а 30 числа крупно переиграл «Серро Портеньо» (3:0).
«Серро Портеньо»
«Серро Портеньо» на своем поле крупно проиграл первый матч лидеру бразильской Серии А, поэтому ответный матч станет скорее всего формальностью, тем не менее футболисты постараются не «ударить в грязь лицом» и достойно сыграть поединок. В чемпионате Парагвая коллектив уверенно идет на втором месте с отрывом в семь очков. Однако клуб уступает лидеру также семь баллов в чемпионате на семь пунктов, что достаточно сложно будет отыграть.
3 июля «Серро Портеньо» обыграл «Такуари» (1:0), а 30 числа уступил в кубке Либертадорес «Палмейрасу» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Палмейрас» – 2.17
- Ничья – 3.2
- Победит «Серро Портеньо» – 3.55
Статистика
- «Палмейрас» уступил в двух поединках из десяти последних во всех турнирах
- «Серро Портеньо» выиграл четыре матча из десяти последних на выезде
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Палмейрас» выиграл только два из семи последних встреч с «Серро Портеньо»
Прогноз
Поставить на победу «Палмейраса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команда имеет большое преимущество после первой встречи и не будет испытывать большого давления за результат. В такой ситуации предполагаем, что хозяева смогут одержать еще одну победу над «Серро Портеньо».