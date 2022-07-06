«Ривер Плейт» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Велес Сарсфилд», который состоится 7 июля 2022 года
«Ривер Плейт»
Команда в первом поединке с «Велес Сарсфилд» играла более убедительно и создала больше моментов для взятия ворот, но соперник смог отбиться. Теперь коллективу предстоит отыграть один мяч и постараться добиться более крупной победы, чтобы выйти в четвертьфинал. «Ривер Плейт» достаточно средне выступает в Суперлиге Аргентины и после шести туров занимает только 12 место с восемью набранными баллами.
4 июля «Ривер Плейт» проиграл на выезде «Уракану» (2:3), а 30 числа уступил «Велес Сарсфилд» в четвертьфинале кубка Либертадорес (0:1).
«Велес Сарсфилд»
«Велес Сарсфилд» добился домашней победы, хотя большую часть игры находился в обороне, что говорит о том, что ответная встреча против «миллионеров» будет еще тяжелее. Коллектив обладает хорошей защитной линией и не будет рисковать в нападении без острой необходимости. В чемпионате Аргентины у клуба также не все радужно: 22 место и одна победа в последних пяти турах. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты и не оставит равнодушным ни одного болельщика.
3 июля «Велес Сарсфилд» проиграл на своем поле «Атлетико Тукуман» (0:1), а 30 числа команда переиграла «Ривер Плейт» на своем поле в рамках кубка Либертадорес (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ривер Плейт» – 1.5
- Ничья – 4.2
- Победит «Велес Сарсфилд» – 6.6
Статистика
- Восемь из десяти последних матчей «Велес Сарсфилд» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе
- Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних домашних матчей с «Велес Сарсфилд»
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Клубы мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в матче с такой повышенной ответственностью большого количества мячей ждать не стоит.