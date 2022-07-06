«Ривер Плейт» – «Велес Сарсфилд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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06 июля 2022, 19:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Велес Сарсфилд», который состоится 7 июля 2022 года

«Ривер Плейт»

Команда в первом поединке с «Велес Сарсфилд» играла более убедительно и создала больше моментов для взятия ворот, но соперник смог отбиться. Теперь коллективу предстоит отыграть один мяч и постараться добиться более крупной победы, чтобы выйти в четвертьфинал. «Ривер Плейт» достаточно средне выступает в Суперлиге Аргентины и после шести туров занимает только 12 место с восемью набранными баллами.

4 июля «Ривер Плейт» проиграл на выезде «Уракану» (2:3), а 30 числа уступил «Велес Сарсфилд» в четвертьфинале кубка Либертадорес (0:1).

«Велес Сарсфилд»

«Велес Сарсфилд» добился домашней победы, хотя большую часть игры находился в обороне, что говорит о том, что ответная встреча против «миллионеров» будет еще тяжелее. Коллектив обладает хорошей защитной линией и не будет рисковать в нападении без острой необходимости. В чемпионате Аргентины у клуба также не все радужно: 22 место и одна победа в последних пяти турах. Матч обещает быть интересным и напряженным до последней минуты и не оставит равнодушным ни одного болельщика.

3 июля «Велес Сарсфилд» проиграл на своем поле «Атлетико Тукуман» (0:1), а 30 числа команда переиграла «Ривер Плейт» на своем поле в рамках кубка Либертадорес (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ривер Плейт» – 1.5

Ничья – 4.2

Победит «Велес Сарсфилд» – 6.6

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Велес Сарсфилд» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ривер Плейт» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ривер Плейт» выиграл три из пяти последних домашних матчей с «Велес Сарсфилд»

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Клубы мало забивают друг другу в личных встречах, и мы предполагаем, что в матче с такой повышенной ответственностью большого количества мячей ждать не стоит.