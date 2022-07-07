«Сан-Лоренсо» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 июля 2022, 08:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Сан-Лоренсо» – «Бока Хуниорс», который состоится 9 июля 2022 года

«Сан-Лоренсо»

После множества ничьих в чемпионате «Сан-Лоренсо» дошел и до поражения. В последнем туре команда не смогла набрать очков и была вынуждена опуститься на 15 место с семью баллами, что не может удовлетворять болельщиков, которые ждут от команды позиции в лидирующей группе. В предстоящем поединке с не самым стабильным «Бока Хуниорс» у хозяев будут появляться возможности, чтобы зацепиться за победу.

3 июля «Сан-Лоренсо» проиграл на выезде «Барракас Сентраль» (1:2), а 26 числа разошелся миром с «Тигре» (1:1).

«Бока Хуниорс»

Последние матчи показывают, что у «Бока Хуниорс» не все так радужно внутри коллектива. Команда разгромно проиграла матч чемпионата, а на днях вылетела из кубка Либертадорес уже на стадии 1/8 финала. В турнирной таблице коллектив занимает только 11 место с девятью баллами и нуждается в перезагрузке, чтобы стать более стабильной боевой единицей. Игра с «Сан-Лоренсо» однозначно не будет простой, поэтому противостояние обещает быть интересным.

6 июля «Бока Хуниорс» проиграл по пенальти «Коринтиансу» (0:1) в кубке Либертадорес, а 2 числа крупно уступил на своем поле «Банфилду» в чемпионате (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сан-Лоренсо» – 3.7

Ничья – 3.2

Победит «Бока Хуниорс» – 2.12

Статистика

«Бока Хуниорс» не может выиграть уже четыре матча подряд во всех турнирах

Четыре последних домашних матча «Сан-Лоренсо» заканчивались ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Сан-Лоренсо» не обыгрывает «Бока Хуниорс» на своем поле уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.2. Оба коллектива не могут до конца найти свою игру и поэтому добиваются побед не так часто, как им этого бы хотелось. Предполагаем, что и в этот раз они не выявят победителя.