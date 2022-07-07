«РБ Брагантино» – «Аваи»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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07 июля 2022, 09:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бразилии «РБ Брагантино» – «Аваи», который состоится 9 июля 2022 года

«РБ Брагантино»

Команда находится не в лучшей форме, о чем говорит всего одна победа в пяти последних турах. «РБ Брагантино» не может добиться высокой позиции на данный момент и вынужден был приютиться на 14 месте с 18 баллами. Тем не менее, плотность турнирной таблицы достаточно высокая и несколько успешных поединков могут кардинально улучшить ситуацию. Предстоящая игра с «Аваи» может стать первым шагом к приятной серии побед команды.

5 июля «РБ Брагантино» уступил на своем поле «Ботафого» (0:1), а 25 числа проиграл на выезде «Атлетико Паранаэнсе» (2:4).

«Аваи»

«Аваи» добивался побед, но в нескольких последних турах бразильской Серии А у команды наметился очевидный спад. Сейчас перед стартом очередного поединка клуб занимает 11 место с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один балл. Чтобы исправить ситуацию, коллективу в первую очередь нужны стабильные результаты, которые придут за счет увеличения трудоспособности на тренировках и слаженного взаимодействия на поле.

3 июля «Аваи» на своем поле уступил «Куяба» (1:2), а 26 июня смог отобрать очки у лидера чемпионата «Палмейраса» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Брагантино» – 1.7

Ничья – 3.85

Победит «Аваи» – 5.3

Статистика

«РБ Брагантино» сумел выиграть только две встречи из десяти последних

«Аваи» уступил в четырех выездных матчах из пяти за последнее время

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«РБ Брагантино» выиграл три из пяти домашних поединков с «Аваи»

Прогноз

Поставить на победу «РБ Брагантино», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Хозяева не часто радуют победами своих болельщиков, но сейчас им выпал хороший шанс на своем поле добыть важные три балла и возможно продвинуться по турнирной таблице.