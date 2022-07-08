«Волеренга» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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08 июля 2022, 19:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Кристиансунн», который состоится 10 июля 2022 года.

«Волеренга»

В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Богема» опустилась с тринадцатой строчки на четырнадцатую. Команда с начала сезона набрала одиннадцать очков. «Волеренга» за двенадцать матчей забила двенадцать голов и пропустила двадцать два. На своём поле в игре девятого тура «Богема» с разгромным счётом уступила «Русенборгу». Проигрывая по ходу игры, на выезде в матче следующего тура «Волеренга» под конец поединка сумела вырвать ничью у «Олесунна». За пять минут до конца игры Насберг забил гол и помог своей команде избежать поражения. В 1/32 Кубка Норвегии, забив мяч на второй добавленной минуте, «Богема» взяла верх над «Брумунддалом». Игра подарила болельщикам целых семь голов. С минимальным счётом в прошлом туре «Волеренга» на своём поле проиграла команде «Одд».

В следующем этапе Кубка Норвегии «Богема» со счётом 0:1 была повержена «Будё-Глимтом».

«Кристиансунн»

В Высшей лиге чемпионата Норвегии «Кристиансунн» с одним очком после десяти матчей занимает первое место с конца турнирной таблицы. Ни одного матча команда не выиграла с начала сезона. «Синие» пропустили двадцать два мяча, а поразили ворота своих соперников только семь раз. В товарищеском матче «синие» проиграли команде «Стьордалс Блинк». В игре десятого тура «Кристиансунн» дома уступил клубу «Будё-Глимт». Обыграв с разницей в пару мячей, «синие» прошли «Стриндхейм» в 1/32 Кубка Норвегии. В одиннадцатом туре «Русенборг» одержал победу над «Кристиансунном».

Открыв счёт первыми с пенальти на двадцатой минуте матча, «синие» проиграли дома «Лиллестрёму» со счётом 1:3 в двенадцатом туре.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Волеренга» – 1.49

Ничья – 4.50

Победит «Кристиансунн» – 6.00

Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 2.24

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23

Статистика

Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»

Более двух месяцев в четырёх матчах подряд «Волеренга» не выигрывает на своём поле.

В шести играх из десяти последних «Кристиансунн» проиграл своим соперникам.

«Богема» завершила исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» четыре из пяти последних своих домашних матчей.

Прогноз

Из этих двух команд определить фаворита в этой встрече непросто. Обе команды одинаково слабы. И ставка на тотал представляется наиболее благоприятным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.23 на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру». Статистика последних матчей «Волеренги» и очных встреч подсказывает нам, что от этой игры не стоит ожидать обилия голов.