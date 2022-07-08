«Волеренга» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Волеренга» — «Кристиансунн», который состоится 10 июля 2022 года.
«Волеренга»
В турнирной таблице чемпионата Норвегии «Богема» опустилась с тринадцатой строчки на четырнадцатую. Команда с начала сезона набрала одиннадцать очков. «Волеренга» за двенадцать матчей забила двенадцать голов и пропустила двадцать два. На своём поле в игре девятого тура «Богема» с разгромным счётом уступила «Русенборгу». Проигрывая по ходу игры, на выезде в матче следующего тура «Волеренга» под конец поединка сумела вырвать ничью у «Олесунна». За пять минут до конца игры Насберг забил гол и помог своей команде избежать поражения. В 1/32 Кубка Норвегии, забив мяч на второй добавленной минуте, «Богема» взяла верх над «Брумунддалом». Игра подарила болельщикам целых семь голов. С минимальным счётом в прошлом туре «Волеренга» на своём поле проиграла команде «Одд».
В следующем этапе Кубка Норвегии «Богема» со счётом 0:1 была повержена «Будё-Глимтом».
«Кристиансунн»
В Высшей лиге чемпионата Норвегии «Кристиансунн» с одним очком после десяти матчей занимает первое место с конца турнирной таблицы. Ни одного матча команда не выиграла с начала сезона. «Синие» пропустили двадцать два мяча, а поразили ворота своих соперников только семь раз. В товарищеском матче «синие» проиграли команде «Стьордалс Блинк». В игре десятого тура «Кристиансунн» дома уступил клубу «Будё-Глимт». Обыграв с разницей в пару мячей, «синие» прошли «Стриндхейм» в 1/32 Кубка Норвегии. В одиннадцатом туре «Русенборг» одержал победу над «Кристиансунном».
Открыв счёт первыми с пенальти на двадцатой минуте матча, «синие» проиграли дома «Лиллестрёму» со счётом 1:3 в двенадцатом туре.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Волеренга» – 1.49
- Ничья – 4.50
- Победит «Кристиансунн» – 6.00
- Победит «Тромсё» с форой -1.5 – 2.24
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.63
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.23
Статистика
- Три из пяти последних очных встреч завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру»
- Более двух месяцев в четырёх матчах подряд «Волеренга» не выигрывает на своём поле.
- В шести играх из десяти последних «Кристиансунн» проиграл своим соперникам.
- «Богема» завершила исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру» четыре из пяти последних своих домашних матчей.
Прогноз
Из этих двух команд определить фаворита в этой встрече непросто. Обе команды одинаково слабы. И ставка на тотал представляется наиболее благоприятным вариантом. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 2.23 на исход «тотал меньше 2.5 голов за игру». Статистика последних матчей «Волеренги» и очных встреч подсказывает нам, что от этой игры не стоит ожидать обилия голов.