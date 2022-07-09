«Расинг Клуб» – «Индепендьенте»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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09 июля 2022, 11:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Расинг Клуб» – «Индепендьенте», который состоится 10 июля 2022 года

«Расинг Клуб»

Команда играет с переменным успехом, однако немного чаше добивается положительного результата, что позволяет ей занимать шестое место в турнирной таблице. В активе «Расинг Клуб» десять очков, а отставание от лидера составляет всего четыре пункта. Чтобы не отставать от группы лидеров коллективу обязательно регулярно набирать очки, а предстоящая игра с неудачно стартовавшим в этом этапе сопернике дает им хорошую возможность для этого.

4 июля «Расинг Клуб» сыграл вничью с «Сармьенто» (1:1), а 27 числа разгромил на своем поле аутсайдера «Альдосиви» (5:0).

«Индепендьенте»

Коллектив набрал только шесть очков в пяти последних турах Суперлиги Аргентины, и разумеется, такой результат не может способствовать высокой позиции в турнирной таблице. В активе «Индепендьенте» семь набранных баллов и низкое для команды 19 место. Чтобы исправить ситуацию, коллектив необходимо наладить взаимодействие в оборонительной линии, ведь за шесть туров было пропущено уже 10 мячей.

5 июля «Индепендьенте» уступил на своем поле «Платенсе» (1:3), а 27 числа с тем же счетом на выезде команда проиграла «Патронато» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Расинг Клуб» – 1.8

Ничья – 3.6

Победит «Индепендьенте» – 4.7

Статистика

«Расинг Клуб» выиграл только четыре матча из десяти последних во всех турнирах

«Индепендьенте» забивал в восьми из десяти последних выездных поединков

«Расинг Клуб» выиграл три из пяти последних домашних матчей с «Индепендьенте»

Четыре из пяти последних матчей «Индепендьенте» закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Расинг Клуб», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда успешно играет на своем поле с «Индепендьенте» и наверняка сможет создать неразрешимые проблемы перед соперником. Прогнозируем победу хозяев в этом противостоянии.