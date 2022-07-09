«Тальерес Кордоба» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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09 июля 2022, 17:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Барракас Сентраль», который состоится 10 июля 2022 года

«Тальерес Кордоба»

«Тальерес Кордоба» выиграл только один матч в новом этапе Суперлиги Аргентины, что вряд ли может понравиться руководству и болельщикам. Команда идет на 25 месте с пятью баллам, и чтобы улучшить позицию в турнирной таблице, тренерскому штабу необходимо внести изменения в тренировочный процесс, а также поработать над реализацией моментов у ворот соперника, которая оставляет желать лучшего (4 забитых мяча).

7 июля «Тальерес Кордоба» обыграл «Колон» в кубке Либертадорес (2:0), а второго числа сыграл вничью с «Тигре» (1:1) в Суперлиге Аргентины.

«Барракас Сентраль»

Коллектив одержал всего одну победу в пяти последних матчах и не может похвалиться высоким местом в турнирной таблице. «Барракас Сентраль» идет на 22 месте с шестью баллами и в ближайших встречах будет вынужден отыгрывать упущенное преимущество на старте сезона. В выездной игре с «Тальерес Кордоба» команда вряд ли сможет доминировать на поле, но шансы зацепиться за очки у футболистов определенно будут.

3 июля «Барракас Сентраль» обыграл «Сан-Лоренсо» (2:1), а 25 числа разошелся миром с «Банфилдом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тальерес Кордоба» – 1.7

Ничья – 3.75

Победит «Барракас Сентраль» – 5.2

Статистика

«Тальерес Кордоба» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Барракас Сентраль» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива не могут найти свою игру и стабильно теряют очки. В такой ситуации матч с прямым конкурентом в турнирной таблице очень важен и хозяева сделают все, чтобы забрать три очка себе.