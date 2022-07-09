«Тальерес Кордоба» – «Барракас Сентраль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Тальерес Кордоба» – «Барракас Сентраль», который состоится 10 июля 2022 года
«Тальерес Кордоба»
«Тальерес Кордоба» выиграл только один матч в новом этапе Суперлиги Аргентины, что вряд ли может понравиться руководству и болельщикам. Команда идет на 25 месте с пятью баллам, и чтобы улучшить позицию в турнирной таблице, тренерскому штабу необходимо внести изменения в тренировочный процесс, а также поработать над реализацией моментов у ворот соперника, которая оставляет желать лучшего (4 забитых мяча).
7 июля «Тальерес Кордоба» обыграл «Колон» в кубке Либертадорес (2:0), а второго числа сыграл вничью с «Тигре» (1:1) в Суперлиге Аргентины.
«Барракас Сентраль»
Коллектив одержал всего одну победу в пяти последних матчах и не может похвалиться высоким местом в турнирной таблице. «Барракас Сентраль» идет на 22 месте с шестью баллами и в ближайших встречах будет вынужден отыгрывать упущенное преимущество на старте сезона. В выездной игре с «Тальерес Кордоба» команда вряд ли сможет доминировать на поле, но шансы зацепиться за очки у футболистов определенно будут.
3 июля «Барракас Сентраль» обыграл «Сан-Лоренсо» (2:1), а 25 числа разошелся миром с «Банфилдом» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тальерес Кордоба» – 1.7
- Ничья – 3.75
- Победит «Барракас Сентраль» – 5.2
Статистика
- «Тальерес Кордоба» проиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Барракас Сентраль» на выезде завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Тальерес Кордоба», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Оба коллектива не могут найти свою игру и стабильно теряют очки. В такой ситуации матч с прямым конкурентом в турнирной таблице очень важен и хозяева сделают все, чтобы забрать три очка себе.