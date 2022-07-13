«Хам-Кам» — «Будё-Глимт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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13 июля 2022, 20:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Хам-Кам» — «Будё-Глимт», который состоится 16 июля 2022 года.

«Хам-Кам»

«Бело-зелёные» занимает десятое место в чемпионате Норвегии. «Хам-Кам» набрал семнадцать очков с начала сезона. Команда за тринадцать игр забила восемнадцать голов, пропустила пятнадцать. В матче десятого тура «бело-зелёные», открыв счёт уже на шестой минуте, одержали в гостях победу над командой «Йерв». В 1/32 Кубка Норвегии «Хам-Кам», пропустив первым, уверенно обыграл команду «Эльверум» из Третьего дивизиона. В следующем туре чемпионата в напряжённой борьбе «бело-зелёные» взяли верх над «Сарпсборгом 08» на своём поле. В позапрошлом туре «Хам-Кам» раскатал нулевую ничью с «Мольде».

На выезде «бело-зелёные», проигрывая по ходу матча «Хёугесунну», разошлись миром со счётом 1:1.

«Будё-Глимт»

«Глимт» поднялся уже до четвёртой строчки в турнирной таблице Высшей лиги Норвегии. Команда на текущий момент набрала двадцать два очка. За тринадцать матчей «Будё-Глимт» поразил двадцать восемь раз ворота соперников, пропустил на десять меньше. В одиннадцатом туре «Глимт» обыграл на своём поле команду «Олесунн». С минимальным счётом выиграл в 1/16 Кубка Норвегии «Волеренгу». В двенадцатом туре «Будё-Глимт» с «Оддом» выдали драматическую игру, пощекотав нервы своим фанам. На седьмой добавленной минуте «Глимт» сравнял счёт в мачте, но спустя пару минут Руд, забив пенальти, принёс победу «Одду». В 1/8 квалификационного раунда Лиги чемпионов «Будё-Глимт» уверенно выиграл в сухую фарерский клуб «Клаксвик».

В тринадцатом туре «Глимт» с разгромным счётом 4:1 взял верх над «Сарпсборгом 08» на своём поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хам-Кам» – 4.00

Ничья – 3.75

Победит «Будё-Глимт» – 1.80

Победит «Будё-Глимт» с форой -1.5 – 2.81

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.58

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.26

Статистика

«Хам-Кам» проиграл только в одном матче из десяти последних.

За последнее время «Будё-Глимт» проиграл в семи поединках из десяти.

Четыре из пяти последних матчей «бело-зелёных» завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Последний раз команды встречались почти девять лет назад. Статистика очных встреч указывает на преимущество «Глимта». С 2005 года «Хам-Кам» не выигрывает у них. «Мольде» опережает на восемь очков «Глимт», который попытается сократить с ними отрыв, набрав три очка в поединке с «бело-зелёными». Компания Pinnacle на победу клуба «Будё-Глимт» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.81.