«Ахмат» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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14 июля 2022, 14:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак», который состоится 16 июля 2022 года

«Ахмат»

«Ахмат» провалил середину прошлого сезона и финишировал ниже место, на которое претендовал. Тем не менее, команда сохранила боевой состав и уже в этом футбольном году имеет хорошие шансы побороться за место в первой пятерке команд. Предстоящая встреча со «Спартаком» вызывает большой интерес жителей Грозного, поэтому матч определенно получится интересным, ярким и напряженным.

27 июня «Ахмат» провел единственный товарищеский поединок, где разгромил «Зенит» Пенза (9:1).

«Спартак»

«Красно-белые» полностью провалили прошлый сезон, однако реабилитировались, завоевав кубок страны. Новый футбольный год команда начнет с новым тренером и постарается не повторять прошлых ошибок, когда она после десяти туров находилась в нижней части турнирной таблицы. Предстоящая игра будет сложная для обоих коллективов, поэтому о недооценке соперника не может идти и речи.

9 июля «Спартак» проиграл в матче за Суперкубок России «Зениту» (0:4), а второго числа в товарищеском матче обыграл «Енисей» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 2.5

Ничья – 3.6

Победит «Спартак» – 2.7

Статистика

«Спартак» не уходит с поля без забитого мяча в чемпионате России уже 10 матчей подряд

Последние пять из семи матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

12 из 15 матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда из Грозного хорошо выступает на своем поле и мы предполагаем, что хозяева смогут создать «Спартаку» проблемы в этом противостоянии.