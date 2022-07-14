«Ахмат» – «Спартак»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак», который состоится 16 июля 2022 года
«Ахмат»
«Ахмат» провалил середину прошлого сезона и финишировал ниже место, на которое претендовал. Тем не менее, команда сохранила боевой состав и уже в этом футбольном году имеет хорошие шансы побороться за место в первой пятерке команд. Предстоящая встреча со «Спартаком» вызывает большой интерес жителей Грозного, поэтому матч определенно получится интересным, ярким и напряженным.
27 июня «Ахмат» провел единственный товарищеский поединок, где разгромил «Зенит» Пенза (9:1).
«Спартак»
«Красно-белые» полностью провалили прошлый сезон, однако реабилитировались, завоевав кубок страны. Новый футбольный год команда начнет с новым тренером и постарается не повторять прошлых ошибок, когда она после десяти туров находилась в нижней части турнирной таблицы. Предстоящая игра будет сложная для обоих коллективов, поэтому о недооценке соперника не может идти и речи.
9 июля «Спартак» проиграл в матче за Суперкубок России «Зениту» (0:4), а второго числа в товарищеском матче обыграл «Енисей» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 2.5
- Ничья – 3.6
- Победит «Спартак» – 2.7
Статистика
- «Спартак» не уходит с поля без забитого мяча в чемпионате России уже 10 матчей подряд
- Последние пять из семи матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- 12 из 15 матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ахмата», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Команда из Грозного хорошо выступает на своем поле и мы предполагаем, что хозяева смогут создать «Спартаку» проблемы в этом противостоянии.