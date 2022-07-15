Моуриньо недоволен трансферной работой «Ромы». Дибалу видят спасителем ситуации, СМИ приплетают Миранчука

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15 июля 2022, 10:53

Жозе привык к звёздам.

Требования тренера оправданы

Моуриньо работал с топ-составами почти 20 лет — «Челси», «Интер», «Реал», снова «Челси», «Ман Юнайтед» и даже «Тоттенхэм». После такой роскоши, ставшей обыденностью и обязательным требованием на фоне максимальных турнирных задач, получить в свое распоряжение состав, ведущими игроками которого без единственного неприкасаемого Пеллегрини являются списанный из «Челси» Абрахам (не умаляя заслуг прошлого сезона) и переживший два разрыва «крестов» Дзаньоло (который еще и, судя по всему, укатит в «Юве») — явный повод пригрустить. Да, «Особенный» знал куда шел и вряд ли тешил себя фантазиями о грандиозных трансферах «Ромы», но тем не менее, если не грандиозные, то хотя бы на усиление трансферы Моуриньо нужны. Иначе публичное полоскание судей и собственных игроков в исполнении португальца продолжится и в новом сезоне, в котором «волков» ждет Лига Европы.

Летом 2020 года «Рому» выкупил американский бизнесмен-миллиардер Дэн Фридкин, и самым громким трансфером при его правлении стал Тэмми Абрахам из «Челси» за 40 млн евро, также из значимых можно выделить покупку Джанлуки Манчини из «Аталанты» (21 млн) и Жордана Верету из «Фиорентины» (18 млн). Нынешней первостепенной задачей римского клуба явно является попадание в топ-4 Серии А, и подходит ли его текущий состав для этой цели — вопрос риторический. Стоимость состава того же «Наполи», залетевшего в топ-3 — 467 млн евро, «Рому» оценивают в 376 млн. Жозе за год работы выжал максимум из имеющегося (6-е место в чемпионате и победа в Лиге конференций), а возможно, немного и превзошел реалистичные прогнозы.

Теперь ему нужны хотя бы пара игроков с претензией на топ-уровень, и Фридкин способен раскошелиться, если только руководящий состав клуба не загорелся идеей вывезти за счет молодых и амбициозных или годами пыхтеть как Клопп с «Ливерпулем», строя команду по кирпичу без денежных салютов. Вот только Моуриньо не Клопп, и нынешний состав «Ромы» не дотягивает до уровня состава мерсисайдцев на заре Юргена. А ведь португалец пытается поставить своему нынешнему коллективу именно атакующий и зрелищный футбол при всей своей любви к обороне. Да и статус «Ромы», которая до 2019 года стабильно заходила в топ-3 Серии А, говорит сам за себя. Болельщики хотят прорыва, но ждать от лидеров лиги помутнения в стиле «Ювентуса» и при этом собственного запредельного везения — идея одноразовая и не для грамотных управленцев. Причем для грамотных решений и действий у «Ромы», вроде как, всё есть.

К середине июля «джалоросси» потратили лишь 7 млн евро на правого бека Мехмета Челика из «Лилля», попутно забрав свободными агентами 33-летнего Неманью Матича из МЮ и молодого вратаря «Бенфики» Миле Свилара. Возможно, рано паниковать, ведь до конца августа времени еще достаточно, но о громких переходах обычно все знают еще в мае-июне, и эта практика «Рому» обошла стороной. Однако итальянские СМИ в лице Сorriere dello Sport уже трубят, что Моуриньо разочарован работой клуба на трансферном рынке и открыто руководство об этом оповещает. При этом спасителем ситуации называется конкретная персона.

Пауло Дибала

28-летний аргентинец, которого уже давно кличут вечно талантливым и амбициозным, да еще и бесхарактерным, покинул «Ювентус» по истечении срока контракта. Объявлено об этом было в мае, а намеки со стороны руководства «бьянконери» появлялись еще в марте, поэтому подготовиться и проработать подписание Пауло времени у желающих было достаточно. Еще с начала весны главным претендентом на трансфер Дибалы назывался «Интер», но к июлю весомость слухов о нем снизилась. Затем появились «Ман Юнайтед», «Атлетико» и «Арсенал». Добавить можно и еще несколько громких имен, однако камень преткновения здесь кроется в запросах игрока, который, на минутку, являлся самым высокооплачиваемым футболистом в Серии А на 2022 год — 1,13 млн евро в месяц. И причин для снижения требований по большому счету у Дибалы нет. Если убрать поверхностные и уничижительные оценки этого футболиста, получить в свой состав его захотят 90% топ-клубов, однако лишь 10%, судя по всему, захотят платить ему сумму, превышающую его оклад в «Ювентусе». Ну, или хотя бы его повторяющую, а ведь агенты аргентинца явно стартуют в переговорах с максимальных ставок.

И ведь именно Пауло, по мнению ряда инсайдеров, должен снизить ярость Моуриньо. Представить, что «Рома» затянет пояса ради зарплаты этого игрока трудно, хотя все возможно. Однако по мнению этих же источников, скорее римскому клубу понадобится сделка с дьяволом ради убеждения стороны Дибалы в переходе именно в их клуб. Или же многомилионные уступки со стороны самого футболиста, который никак не может найти себе новую команду и пропускает начало предсезонки. При этом веса к пессимизму добавляют и агентские комиссионые, ведь владельцы запрещают тратить на выплаты представителям игроков свыше 10% от зарплаты футболиста. Моуриньо же, по данным СМИ , надеется, что ради Дибалы будет сделано исключение. Со стороны же успешность сделки «Ромы» по подписанию Пауло на фоне всех перечисленных нюансов приобретает тусклый окрас и возможна лишь в результате сооружения солидного паззла. А ведь потенциально это как раз то, что нужно Жозе. По крайней мере с болельщицкого взгляда. И вряд ли нужно Дибале, для которого «Рома» — явный шаг назад.

Слухи с российской приправой

Из позитивного для Моуриньо — судя по всему, в свой состав он получит Иско, покинувшего «Реал». Также пресса называла кандидатуру Андреа Белотти (ушел из «Торино» свободным агентом). Якобы тренер уже пообщался с итальянским форвардом, который теперь ждет предложение о контракте. Мелькал и Хамес Родригес, ныне представляющий «Аль-Райан». Колумбиец хочет вернуться в Европу, и «Рома» видится одним из идеальных вариантов для перехода. На замену ушедшему Мхитаряну Goal нашел для «Ромы» Вилфрида Заха из «Кристал Пэлас» — его стоимость значительно упала, поскольку через год он может стать свободным агентом. Бредни о Криштиану Роналду лучше всего оставить в покое, к тому же они почти исчезли из сводок, ведь цепляющую глаз информацию о «Роме» для российских любителей футбола подкинули, на удивление, не российские инсайдеры, а итальянские.

Всеми известный Джанлука Ди Марцио 12 июля сообщил, что римский клуб ведет переговоры с «Аталантой» о возможном трансфере Алексея Миранчука. Позднее в La Gazzetta dello Sport уточнили, что российский хавбек включен лишь в шорт-лист Моуриньо, а приоритетом римлян является подписание Марио Пашалича. В стане бергамасков же заявили, что предложений по Алексею из «Ромы» им не поступало. Никакой ценности от всех трех новостей нет абсолютно, а Миранчук может появиться в стане «джалоросси» лишь при диком невезении клуба на трансферном рынке, а точнее — от безысходности. Перебираться Алексею нужно из Бергамо не в Рим, а в условную Верону или Салернитану. И уж для Жозе Миранчук в составе определенно ничем не будет отличаться от Шомуродова, который шумновато пришел, но вскоре тихо и скромно присел на лавку.

Самым вероятным и реальным смотрится приход в «Рому» Белотти, Хамеса и Заха, если говорим о более или менее громких сделках. Достаточно ли это для злого Моура? Наверное, не совсем. Риму нужно большое имя, и если не Дибала, то напрячься для проекта легенды Жозе клубу уж точно стоит.