«Викинг» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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15 июля 2022, 20:32

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Викинг» — «Кристиансунн», который состоится 17 июля 2022 года.

«Викинг»

«Викинг» занимает в Высшей лиге третью строчку турнирной таблицы. Команда с начала сезона набрала двадцать пять очков. От первого места «викинги» отстают всего лишь на пять очков. За пятнадцать туров «тёмно-синие» забили двадцать шесть голов, пропустили восемнадцать. В десятом туре дома, открыв счёт в матче первыми, «викинги» уступили в один мяч «Сандерфьорду». В 1/32 Кубка Норвегии «тёмно-синие» за пять минут до окончания поединка выиграли «Хаугесунд» из Дивизиона 2. В матче одиннадцатого тура «викинги» неожиданно проиграли в гостях «Хёугесунну». На своём поле «Викинг» в позапрошлом туре сыграл вничью с «Русенборгом».

С минимальным счётом 1:0, забив единственный мяч на девяносто первой минуте матча, «викинги» одержали в гостях победу над «Лиллестрёмом».

«Кристиансунн»

В Высшей лиге чемпионата Норвегии «Кристиансунн» находится на последней строчке. После одиннадцати игр команда не выиграла ни в одном матче. С начала сезона «синие» только семь раз поразили ворота своих соперников, а пропустили двадцать пять в ответ. На своём поле в десятом туре «Кристиансунн» проиграл команде «Будё-Глимт». В 1/32 Кубка Норвегии «синие» прошли клуб «Стриндхейм». Уже на четвёртой минуте матча «Кристиансунн» пропустил первый из трёх мячей от «Русенборга». Игра завершилась не в пользу «синих». В одиннадцатом туре на своём поле «Кристиансунн», открыв счёт первым, уступил «Лиллестрёму».

Уверенно со счётом 3:0 «Волеренга» обыграла «синих» в рамках матча прошлого тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Викинг» – 1.31

Ничья – 6.00

Победит «Кристиансунн» – 8.60

Победит «Викинг» с форой -1.5 – 1.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.39

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.85

Статистика

«Викинг» выиграл в четырёх матчах из десяти последних.

В восьми играх из десяти за последнее время «Кристиансунн» уступил своим соперникам.

Восемь матчей из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Мольде» опережает «викингов» всего лишь на пять очков. В этом поединке есть возможность сократить разрыв. В марте со счётом 4:1 «Викинг» уже обыгрывал команду «Кристиансунн». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на победу «Викинга» с форой -1.5.