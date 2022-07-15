«Викинг» — «Кристиансунн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Высшей лиги чемпионата Норвегии «Викинг» — «Кристиансунн», который состоится 17 июля 2022 года.
«Викинг»
«Викинг» занимает в Высшей лиге третью строчку турнирной таблицы. Команда с начала сезона набрала двадцать пять очков. От первого места «викинги» отстают всего лишь на пять очков. За пятнадцать туров «тёмно-синие» забили двадцать шесть голов, пропустили восемнадцать. В десятом туре дома, открыв счёт в матче первыми, «викинги» уступили в один мяч «Сандерфьорду». В 1/32 Кубка Норвегии «тёмно-синие» за пять минут до окончания поединка выиграли «Хаугесунд» из Дивизиона 2. В матче одиннадцатого тура «викинги» неожиданно проиграли в гостях «Хёугесунну». На своём поле «Викинг» в позапрошлом туре сыграл вничью с «Русенборгом».
С минимальным счётом 1:0, забив единственный мяч на девяносто первой минуте матча, «викинги» одержали в гостях победу над «Лиллестрёмом».
«Кристиансунн»
В Высшей лиге чемпионата Норвегии «Кристиансунн» находится на последней строчке. После одиннадцати игр команда не выиграла ни в одном матче. С начала сезона «синие» только семь раз поразили ворота своих соперников, а пропустили двадцать пять в ответ. На своём поле в десятом туре «Кристиансунн» проиграл команде «Будё-Глимт». В 1/32 Кубка Норвегии «синие» прошли клуб «Стриндхейм». Уже на четвёртой минуте матча «Кристиансунн» пропустил первый из трёх мячей от «Русенборга». Игра завершилась не в пользу «синих». В одиннадцатом туре на своём поле «Кристиансунн», открыв счёт первым, уступил «Лиллестрёму».
Уверенно со счётом 3:0 «Волеренга» обыграла «синих» в рамках матча прошлого тура.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Викинг» – 1.31
- Ничья – 6.00
- Победит «Кристиансунн» – 8.60
- Победит «Викинг» с форой -1.5 – 1.80
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.39
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.85
Статистика
- «Викинг» выиграл в четырёх матчах из десяти последних.
- В восьми играх из десяти за последнее время «Кристиансунн» уступил своим соперникам.
- Восемь матчей из десяти последних очных встреч завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».
Прогноз
«Мольде» опережает «викингов» всего лишь на пять очков. В этом поединке есть возможность сократить разрыв. В марте со счётом 4:1 «Викинг» уже обыгрывал команду «Кристиансунн». Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.80 на победу «Викинга» с форой -1.5.