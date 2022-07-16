Финальная таблица РПЛ 2022/23. Безумный прогноз на сезон, в котором верят только в «Зенит»

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16 июля 2022, 12:24

Смертельный номер – попытка предугадать ход чемпионата.

1 место. «Зенит»

Потому что это рациональная ставка и больше некого сюда ставить. Аргументы знакомы – Семак выиграл четыре титула, когда надежд у претендентов было больше, как и денег с сильными легионерами. Конечно, по иронии судьбы петербуржцы могут лишиться как раз самого верного титула из всех, но Сергею Богдановичу проще, чем всем остальным. Если тренер работает толково, а команда не разбегается, то «Зенит» может выиграть титул к зиме, еще и с заметным запасом по очкам и без единого поражения.

2 место. «Динамо»

Йоканович не вызывает пока доверия. Редко бывают сильными тренеры, которые не доводят до ума команды, в которых оказались. У серба один завершенный сложный проект, но связан со второй лигой, а не с высшим дивизионом. «Динамо» Шварца нуждалось в переосмыслении юной силы, но теперь усугубились проблемы в защите. Посмотрим на старт «Динамо», а пока рискнем довериться запасу, созданному Сандро. Захарян и компания могут разочаровать, но по номиналу ближе к успеху, чем остальные.

3 место. «Краснодар»

Проблема прогнозов на будущий сезон отражена вот в этом конкретном выборе. Команды со второго по восьмое места можно спокойно тасовать в хаотичном порядке, и каждый вариант легко обосновать. Вот ставим «Краснодар» на третье место, а он может оказаться лишь десятым. Поставим сюда «Спартак»? Ну да, а потом команда развалится, зимой убегут легионеры, молодежь начнет чудить в панике, тренера уволят, назначат Мостового – вот вам новый «Рубин». И так с каждым претендентом на пьедестал. Но «горожане» весной показали характер, а поскольку у них и стиль есть, то поверим Сторожуку и Галицкому, рискуя ошибиться. Поскольку неизвестно, сколько еще у них времени, в идеале «Краснодар» вообще должен на жилах рваться к первому месту, а завтра клуба может не быть.

4 место. «Спартак»

Парадокс в том, что «Спартак» объективно второй-третий по возможностям. Да, нет адекватной замены для Жиго и опорника мечты, но состав крепкий. Паоло Ваноли не работал ужасно, Руй Витория обыгрывал в еврокубках команды, которые могут огорчить «Зенит», не только «Спартак». Будь в московском клубе все организовано по уму, то их шансы на второе место были бы равны шансам «Динамо» или даже чуть выше. А так рискнем не поверить в большой успех «красно-белых», наперед зная, что даже если он случится, то высмеивать такой прогноз будут те же люди, что сами сейчас не верят в «Спартак».

5 место. ЦСКА

Федотов может вытащить «армейцев» на вторую строчку, как уже сделал с «Сочи». Но допустим, что тренера подведет команда. Без Фернандеса, Бийола, Эджуке и Языджи получается банда, которая вроде бы должна играть более-менее прилично, но не способная добить ни одну из фаз игры. Если бы ЦСКА набрал крутых новичков, тогда поверили бы, что молодые россияне тоже прибавят. А есть Гайч, Карраскаль и Медина, всем легко описать одним словом – ненадежные.

6 место. «Ростов»

Хотелось поставить Карпина на второе место, но потом вспомнили Слуцкого и «Рубин». Верили в высокую позицию Леонида Викторовича, а получили команду ФНЛ . «Ростов», конечно, не такой морально неподготовленный, но оборона шалила, даже когда по составу не уступала соседям в таблице. Карпин наведет порядок, «Ростов» выдаст крутой отрезок. Но зимой рискуют потерять часть лидеров, чтобы хватило денег на жизнь.

7 место. «Локомотив»

Могли играть симпатично, но только с Кухтой, Жемалетдиновым и новым Пабло. А теперь держатся за концепцию, которую придумал Рангник, не учитывая специфику РПЛ . «Локомотив» справедливо критикуют, и хотя там не все так печально с составом, если сохранят Баринова и лучших легионеров, доверия к клубу нет, следовательно, нет веры в прорыв команды.

8 место. «Сочи»

Тренерская команда потеряла Федотова, лучшего защитника и главного снайпера. Скауты связаны по рукам и ногам, второе место точно было пиком. Дальше дорога вниз, но насколько стремительная – покажет время. В составе крепкие ветераны, но возраст их тоже догонит.

9 место. «Крылья Советов»

Наверное, переоцениваем команду, ведь предсказуемо растащили состав. Но сохранили главного тренера. Осинькин будет возиться с молодыми игроками, у «Крыльев Советов» приятный глазу стиль. Но соперники их подучили. Ломаеву хватит работы, а атаки без Зиньковского, Сергеева и Сарвели станут беззубее.

10 место. «Ахмат»

Талалаев сохранит «Ахмату» место в элите. Игра будет привычно лучше, чем результаты. Главная задача – не влезать в болото черных серий. Когда «Ахмат» затягивают поражения, то темперамент мешает вернуться к набранным очкам.

11 место. «Урал»

Помазун тащил, молодые защитники поняли приказы Шалимова, Бикфалви много забивал – выжили. Но «Урал» возвращался, а сейчас надо идти непонятно куда. Цель на сезон вялая, важно избежать вылета, но это тушение вместо прожарки соперников.

12 место. «Химки»

Юран оказался сильнее, чем думали, хотя еще может отправиться в отставку, ведь ничья с «Зенитом» не говорит о стабильности «Химок». Зато характер у команды есть, не спешим их списывать. Как и верить, что снова выступят классно, как год назад.

13 место. «Торпедо»

Бородюк — наставник старой школы. Упрямый «Торпедо» исторически важный клуб, но команда средняя, с заметными ветеранами, без огромного бюджета. И все-таки выживут, особенно если правильно заменят тренера или же Бородюк сам многих удивит.

14 место. «Оренбург»

Клуб умеет выбрать тренера, но на этот раз состав слабее, чем был у Федотова. Борьба будет сложной, но поставим на успешное ее завершение. Вернее, на стыковые матчи, но и это неплохо для новичка дивизиона.

15 место. «Пари НН»

Переименованный «Нижний Новгород» потерял Кержакова, пригласил Галактионова, и теперь тяжело понять, смогут ли опытные бойцы в составе выжить в РПЛ . Поставим на неудачу, игра была примитивной, и когда такие команды изучают – наступает кризис.

16 место. «Факел»

Многие по делу ставят «Факел» на последнее место. Но даже за эту команду будут переживать, у нее есть шанс удивить. Но кому-то нужно вылетать, и поскольку Воронеж не готов к РПЛ , как и многие другие города бывшей ФНЛ , а теперь Первой лиги, то тушим именно «Факел».