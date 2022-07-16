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Финальная таблица РПЛ 2022/23. Безумный прогноз на сезон, в котором верят только в «Зенит»

16 июля 2022, 12:24
Чего ждать от нового сезона?
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Смертельный номер – попытка предугадать ход чемпионата.

1 место. «Зенит»

Потому что это рациональная ставка и больше некого сюда ставить. Аргументы знакомы – Семак выиграл четыре титула, когда надежд у претендентов было больше, как и денег с сильными легионерами. Конечно, по иронии судьбы петербуржцы могут лишиться как раз самого верного титула из всех, но Сергею Богдановичу проще, чем всем остальным. Если тренер работает толково, а команда не разбегается, то «Зенит» может выиграть титул к зиме, еще и с заметным запасом по очкам и без единого поражения.

2 место. «Динамо»

Йоканович не вызывает пока доверия. Редко бывают сильными тренеры, которые не доводят до ума команды, в которых оказались. У серба один завершенный сложный проект, но связан со второй лигой, а не с высшим дивизионом. «Динамо» Шварца нуждалось в переосмыслении юной силы, но теперь усугубились проблемы в защите. Посмотрим на старт «Динамо», а пока рискнем довериться запасу, созданному Сандро. Захарян и компания могут разочаровать, но по номиналу ближе к успеху, чем остальные.

3 место. «Краснодар»

Проблема прогнозов на будущий сезон отражена вот в этом конкретном выборе. Команды со второго по восьмое места можно спокойно тасовать в хаотичном порядке, и каждый вариант легко обосновать. Вот ставим «Краснодар» на третье место, а он может оказаться лишь десятым. Поставим сюда «Спартак»? Ну да, а потом команда развалится, зимой убегут легионеры, молодежь начнет чудить в панике, тренера уволят, назначат Мостового – вот вам новый «Рубин». И так с каждым претендентом на пьедестал. Но «горожане» весной показали характер, а поскольку у них и стиль есть, то поверим Сторожуку и Галицкому, рискуя ошибиться. Поскольку неизвестно, сколько еще у них времени, в идеале «Краснодар» вообще должен на жилах рваться к первому месту, а завтра клуба может не быть.

4 место. «Спартак»

Парадокс в том, что «Спартак» объективно второй-третий по возможностям. Да, нет адекватной замены для Жиго и опорника мечты, но состав крепкий. Паоло Ваноли не работал ужасно, Руй Витория обыгрывал в еврокубках команды, которые могут огорчить «Зенит», не только «Спартак». Будь в московском клубе все организовано по уму, то их шансы на второе место были бы равны шансам «Динамо» или даже чуть выше. А так рискнем не поверить в большой успех «красно-белых», наперед зная, что даже если он случится, то высмеивать такой прогноз будут те же люди, что сами сейчас не верят в «Спартак».

5 место. ЦСКА

Федотов может вытащить «армейцев» на вторую строчку, как уже сделал с «Сочи». Но допустим, что тренера подведет команда. Без Фернандеса, Бийола, Эджуке и Языджи получается банда, которая вроде бы должна играть более-менее прилично, но не способная добить ни одну из фаз игры. Если бы ЦСКА набрал крутых новичков, тогда поверили бы, что молодые россияне тоже прибавят. А есть Гайч, Карраскаль и Медина, всем легко описать одним словом – ненадежные.

6 место. «Ростов»

Хотелось поставить Карпина на второе место, но потом вспомнили Слуцкого и «Рубин». Верили в высокую позицию Леонида Викторовича, а получили команду ФНЛ. «Ростов», конечно, не такой морально неподготовленный, но оборона шалила, даже когда по составу не уступала соседям в таблице. Карпин наведет порядок, «Ростов» выдаст крутой отрезок. Но зимой рискуют потерять часть лидеров, чтобы хватило денег на жизнь.

7 место. «Локомотив»

Могли играть симпатично, но только с Кухтой, Жемалетдиновым и новым Пабло. А теперь держатся за концепцию, которую придумал Рангник, не учитывая специфику РПЛ. «Локомотив» справедливо критикуют, и хотя там не все так печально с составом, если сохранят Баринова и лучших легионеров, доверия к клубу нет, следовательно, нет веры в прорыв команды.

8 место. «Сочи»

Тренерская команда потеряла Федотова, лучшего защитника и главного снайпера. Скауты связаны по рукам и ногам, второе место точно было пиком. Дальше дорога вниз, но насколько стремительная – покажет время. В составе крепкие ветераны, но возраст их тоже догонит.

9 место. «Крылья Советов»

Наверное, переоцениваем команду, ведь предсказуемо растащили состав. Но сохранили главного тренера. Осинькин будет возиться с молодыми игроками, у «Крыльев Советов» приятный глазу стиль. Но соперники их подучили. Ломаеву хватит работы, а атаки без Зиньковского, Сергеева и Сарвели станут беззубее.

10 место. «Ахмат»

Талалаев сохранит «Ахмату» место в элите. Игра будет привычно лучше, чем результаты. Главная задача – не влезать в болото черных серий. Когда «Ахмат» затягивают поражения, то темперамент мешает вернуться к набранным очкам.

11 место. «Урал»

Помазун тащил, молодые защитники поняли приказы Шалимова, Бикфалви много забивал – выжили. Но «Урал» возвращался, а сейчас надо идти непонятно куда. Цель на сезон вялая, важно избежать вылета, но это тушение вместо прожарки соперников.

12 место. «Химки»

Юран оказался сильнее, чем думали, хотя еще может отправиться в отставку, ведь ничья с «Зенитом» не говорит о стабильности «Химок». Зато характер у команды есть, не спешим их списывать. Как и верить, что снова выступят классно, как год назад.

13 место. «Торпедо»

Бородюк — наставник старой школы. Упрямый «Торпедо» исторически важный клуб, но команда средняя, с заметными ветеранами, без огромного бюджета. И все-таки выживут, особенно если правильно заменят тренера или же Бородюк сам многих удивит.

14 место. «Оренбург»

Клуб умеет выбрать тренера, но на этот раз состав слабее, чем был у Федотова. Борьба будет сложной, но поставим на успешное ее завершение. Вернее, на стыковые матчи, но и это неплохо для новичка дивизиона.

15 место. «Пари НН»

Переименованный «Нижний Новгород» потерял Кержакова, пригласил Галактионова, и теперь тяжело понять, смогут ли опытные бойцы в составе выжить в РПЛ. Поставим на неудачу, игра была примитивной, и когда такие команды изучают – наступает кризис.

16 место. «Факел»

Многие по делу ставят «Факел» на последнее место. Но даже за эту команду будут переживать, у нее есть шанс удивить. Но кому-то нужно вылетать, и поскольку Воронеж не готов к РПЛ, как и многие другие города бывшей ФНЛ, а теперь Первой лиги, то тушим именно «Факел».

Не стесняйтесь делиться своими прогнозами, ведь очевидно, что в этот раз подавляющее большинство ставок могут не сыграть, весело будет высмеять игру в гадалок. Например, ЦСКА может быть вторым, а может стать одиннадцатым, и у многих клубов похожий разброс.

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112910415
112910415
21 июля в 17:41
нельзя ничего угадать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ David Young (раскрыть)
20 июля в 20:30, ред.
... что тождественно глупости, либо полному дилетантству.
Если про субъективизм..., то от Губерниева, да - подобное допускаю..., но не от Багрова.
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
20 июля в 20:24
Условно говоря какой-то аутсайдер группового этапа выиграет Лигу Чемпионов - можно назвать субъективно безумным прогнозом.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
20 июля в 20:11, ред.
У меня вопрос к автору. Как прогноз может быть безумным ? Это всё равно, что сказать: ласковая пиранья или ... честный депутат (
Pendushkin
Pendushkin
17 июля в 14:11
С ЦСКА обольщаться не стоит! Какое 2-е! 11-е это точно! Тренер, как рыба, все время ищет, где глубже. Но чем чаще ныряет, тем мельче плавает. Он не улавливает даже, в какую яму попал...
Izmar
Izmar
17 июля в 09:44
Спартак опять выше 10-го места не поднимется и поменяет еще трех тренеров, двух спортивных директоров, врача и массажиста.
протон
протон
17 июля в 03:12
После первых трёх туров зенит можно поздравлять смело!!!
Дракон1988
Дракон1988
17 июля в 02:18
Может не разбежится?)))

"Если тренер работает толково, а команда не разбегается"
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1322442/semak-sergey-zenit 16.07.2022
mat73
mat73
16 июля в 22:40
Автора на мыло))))
gentlewolf
gentlewolf ответ David Young (раскрыть)
16 июля в 21:34
так грибанов же))
monah-10
monah-10
16 июля в 19:51
Воронеж точно в этом сезоне не вылетит!
RaulitoS
RaulitoS
16 июля в 19:50
Как ни странно, в целом поддерживаю! Разве что ЦСКА и Динамо я бы поменял местами, очень уж верю в Федотова. Да и Пари НН думаю будет внизу, но не вылетит. А в остальном, вангую, плюс-минус так и будет.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 17:45
Каждый мнит себя стратегом,
выпив чарку за обедом.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Вова Грибанов (раскрыть)
16 июля в 17:28
Зенит 6 место!!!! Трагифарс какой-то)))
David Young
David Young ответ Вова Грибанов (раскрыть)
16 июля в 17:24
Судя по всему в Зенит Санкт-Петербург Вы не верите в этом сезоне.
Вова Грибанов
Вова Грибанов
16 июля в 14:40
Полная таблица 1 спартак 2 цска 3 ростов 4 ахмат 5 краснодар 6 зенит 7 локомотив 8 сочи 9 крылья советов 10 динамо 11 оренбург 12 урал 13 нижний новгород 14 торпедо 15 химки 16 факел
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ equipolocal (раскрыть)
16 июля в 14:37
Если заголовок требует пояснения смысла, значит есть нюансы с литературным ящыком.
equipolocal
equipolocal ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 14:30
Верят в прогнозе, а не в сезоне. Предложный падеж.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
16 июля в 14:19
Безумный прогноз на сезон, в котором верят только в «Зенит»
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1322442/semak-sergey-zenit 16.07.2022
Может все таки .... в которЫЙ верят только в Зените. Падежи то вроде не отменяли в русском языке.
rubin kazzzan
rubin kazzzan
16 июля в 14:14
Нижний Новгород не вылетит
edubokom
edubokom
16 июля в 13:41
🤣😂Может быть на 2м месте, а может и на 11м. А факел будет на последнем, но шансы есть....!!! Кто-то видимо просто заскучал
shlomo2
shlomo2
16 июля в 13:25
Спасибо за статью.

Кажется, в битве за выживание будет больше интриги чем в верху таблицы...:). Пожалуй, наибольшая интрига – кто покинет РПЛ напрямую. Если в схеме проведения соревнований ничего не поменяется, то две худшие команды отправятся в Первую лигу.

По оценке аналитиков (и многих Бук контов), главный претендент на вылет Факел. Воронежцы едва смогли решить проблемы со стадионом, чтобы получить лицензию в РПЛ. Трансферного бюджета у Факела нет: комплектование идёт свободными агентами и арендами. Так что надежды только на бойцовский характер и тренерскую работу Олега Василенко. В конце концов, в прошлом сезоне в Нижний Новгород тоже никто не верил.

Я так же не исключаю, что РПЛ напрямую покинет Торпедо или Оренбург. Новички стараются максимально укрепиться, но их трансферные кампании нельзя назвать суперсолидными.

В Нижнем Новгороде вновь сменили вектор развития: вместо Александра Кержакова на пост заступил Михаил Галактионов. Посмотрим, к чему это приведёт. Наконец, не будем забывать про Урал и Химок.

Ну а так что, ждём от нового сезона яркого футбола и непредсказуемых результатов.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
16 июля в 12:38
Спартак в районе 7 места.
Краснодар своим молодняком синдром 2 сезона максимум 9
Крылья и Ростов вполне могут за 5 цепляться
Динамо бы не стал переоценивать .
ЦСКА тройка
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