Прорвались в РПЛ со второй попытки. Федотова ждёт встреча с ещё одним бывшим клубом

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15 июля 2022, 19:12

Хоть и не сразу, но вернулись в элиту.

Как это было в прошлый раз

В прошлой серии мы рассказывали про возвращение «Торпедо» в элиту отечественного футбола. Однако путь «Оренбурга» в РПЛ был не менее тернист. Сезон 2019/20 клуб встретил в ранге добротного коллектива, который занял 7-е место в предыдущем розыгрыше Премьер-Лиги. Однако летом клуб покинул ряд игроков, среди которых Силвие Бегич и Алексей Сутормин (ушли в «Рубин»), Денис Попович отбыл в «Цюрих», голкипер Евгений Фролов уехал в «Сочи», Адесойе Ойеволе перешел в «Тамбов», а Дмитрий Андреев завершил карьеру.

Однако без новичков клуб не остался, из «Динамо» были арендованы Данил Липовой, Федор Черных и Владимир Москвичев. У «Крыльев Советов» взяли Георгия Зотова, также речь про аренду. Главным тренером команды был нынешний наставник ЦСКА Владимир Федотов.

Предсезонка прошла бодро — победа над «Копенгагеном» (2:0) и ничья с загребским «Динамо» (2:2). Однако сезон российского первенства начался жёстко: 4 поражения с общей разницей 3-8. Первая победа произошла только в 8-м туре, одолели «Уфу» (2:1), а после «Рубин» с тем же счетом. В игре команды наметился подъем, уступили «Локомотиву» в лихом матче (2:3), а потом обыграли «Спартак» в Москве (2:1) и «Динамо» в Оренбурге (2:0). Однако эта вспышка долго не продлилась, команда боролась, но не выдавала желаемого результата, а на зимний перерыв и вовсе ушли, проиграв «Тамбову» (0:3).

К весеннему отрезку чемпионата «Оренбург» занимал 14-е место при 19 очках, в одном пункте от зоны вылета. Возобновили чемпионат ничьей против «Крыльев» (1:1), после чего победили «Арсенал» (2:0). Но потом два чувствительных поражения от «Сочи» (1:5) и «Спартака» (1:3). А затем футбол вновь ушел на паузу из-за коронавирусных ограничений. Летом первенство возобновили, но для «Оренбурга» все сложилось просто ужасно: за 8 туров лишь одна победа — в заключительном туре над «Динамо», однако это не спасло команду от вылета в ФНЛ с последнего места.

Как клуб возвращался

«Оренбург» мог вернуться в Премьер-Лигу еще по итогам сезона ФНЛ 2020/21, заняв 2-е место в ФНЛ . Однако клуб не прошел лицензирование из-за несоответствия стадиона регламенту РПЛ . Во многом это было мотивировано малой вместимостью арены, 7 500 мест вместо минимальных 10 000. Однако клуб не сдался и по итогам следующего сезона смог квалифицироваться в элиту. Но все было не так просто.

В новый сезон ФНЛ «Оренбург» вошел очень бодро: 2 победы дома по 4:0 над «Волгарем» и «Металлургом». В первых десяти матчах нового сезона команда одержала 7 побед и потерпела лишь 2 поражения. В целом, на дистанции «Оренбург держался ровно, однако в сентябре уступил „Торпедо“ (1:2), в октябре — „Алании“ (0:1), а в ноябре „Факелу“ (0:1). К зимнему перерыву стало ясно, что „Оренбург“ не опустил руки и намерен побороться за РПЛ , хоть это и не удалось в прошлый раз. Команда лидировала в лиге с 53 очками при отрыве от 4-го места в 10 пунктов, а на стадионе велась реконструкция трибун. Что примечательно, „Торпедо“, который в итоге выиграл ФНЛ , шел к тому моменту на 3-й позиции при 47 очках.

Весной команда продолжила семимильными шагами рваться в Российскую Премьер-Лигу, одолев по весне помимо остальных „Торпедо“ (1:0) и „Текстильщик“ (5:2). После веселой победы над клубом из Иваново „Оренбург“ лидировал в ФНЛ , оставалось три тура до конца сезона. Однако убеждение, что до прямого выхода рукой подать, оказалось ошибочным. У „Торпедо“ на тот момент было лишь 65 очков, „автозаводцы“ шли на второй строчке, не намереваясь останавливаться на достигнутом.

В заключительных трех турах „Оренбург“ взял лишь 2 очка, москвичи же завоевали 7 пунктов. По итогу после ничьей с „Кубанью“ в заключительном туре „автозаводцы“ отправились в РПЛ в ранге победителя ФНЛ , а вторую строчку взял „Факел“, который тоже зря времени не терял. Воронежцы обогнали „Оренбург“ при равенстве количества побед, ничьих и поражений, при идентичной разнице мячей и количестве очков. Однако оба матча против „Факела“ „Оренбург“ проиграл, что и стало решающим фактором при распределении мест.

В стыковых играх оренбуржцы оказались сильнее „Уфы“, дома команда наиграла на боевую ничью (2:2), а в ответной игре клуб из республики Башкортостан уступил со счетом 1:2.

Что с „Оренбургом“ происходит в новом сезоне?

Клуб был принят в члены РПЛ , после чего, не теряя времени, стал усиливаться для участив в Премьер-Лиге. Команда усилилась аргентинским нападающим Брайаном Мансильей и полузащитником сборной Коста-Рики Джимми Марином Вильчесом. Но не обошлось без потерь: нападающему Владимиру Обухову продлили дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Через полгода футболист сможет вернуться на поле, в клубе от футболиста не собираются отказываться. А еще состав пополнил полузащитник „Зенита“ Кирилл Капленко, права на которого были выкуплены, предыдущие три сезона он провел в „Оренбурге“ на правах аренды.