Полупустой ЦСКА против «Урала», Комличенко против бывшей команды. Разбираем сюжеты матчей 1-го тура РПЛ

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15 июля 2022, 18:05

Эффектных вывесок нет

Стартовый тур нового сезона РПЛ не порадует столичными дерби или соперничеством двух столиц. Но в каждом из матчей можно найти причины следить за счетом на табло.

«Химки» — «Зенит»

- «Химки» ни разу не одерживали победу над «Зенитом» за последние 15 лет – 11 побед в активе питерцев, один ничейный матч.

- Семак может доверить место в старте новобранцам команды – Родригао, Матео Кассьерре и Зелимхану Бакаеву, который еще в мае поднимал над головой Кубок России со «Спартаком». Противостояние не настолько принципиальное, можно начать встраивать их в основной состав, чтобы игроки быстрее набрали форму.

ЦСКА — «Урал»

- ЦСКА подходит к сезону в разобранном состоянии – из команды ушли лидеры Марио Фернандес и Алан Дзагоев, улетел во Францию Юсуф Языджи. Москвичи также остались без Чидеры Эуджке и пары исландцев Магнуссон-Сигурдссон. Остроту сможет создать разве что Чалов. В таких условиях «Урал» получает неплохие шансы на победу.

- В последний раз «Урал» обыгрывал красно-синих в кубковом матче 2009 года. Минувшей весной «шмели» могли вновь склонить чашу весов на свою сторону, но не обошлось без скандала. Уральцы вели в счете до последних минут и ошибочно не получили право пробить пенальти после того, как ЦСКА сравнял счет – это добавит накала борьбе в Москве.

«Оренбург» — «Крылья Советов»

- Дебютный матч после возвращения в РПЛ у «Оренбурга» — команда переиграла «Уфу» в стыковых матчах, спокойно провела лето и значительно видоизменила состав. Больше нет Фамейе, который делал разницу в атаке, и Ойеволе, цементировавшего защиту. Зато теперь за оренбуржцев играть будут нападающие Мансинья и Акоста, полузащитник Марин Вильчес.

- Насколько быстро сыграется новый состав команды «Оренбурга» – на что он способен, болельщики впервые увидят 16 июля.

- Самарцам придется привыкать жить без Антона Зиньковского и Владислава Сарвели в атаке – первый уже в «Спартаке», второй перебрался в «Сочи». Выкуп контракта Максима Глушенкова у красно-белых делает потери в атаке не такими фатальными. До уровня основы может дорасти и Сергей Пиняев.

«Ахмат» — «Спартак»

- Возможность для москвичей частично реабилитироваться за разгром в Санкт-Петербурге. Красно-белые не смогли даже приблизиться к «Зениту» по разнице в счете, хоть и имели моменты по игре. С реализацией традиционно проблемы – «Ахмат» не так прост из-за прессинга, поэтому обилия голов не будет. Но «Спартак» может набрать первые очки.

- Абаскаль провел полноценные сборы и первый матч с громкой вывеской – теперь у тренера получится поработать в более спокойной обстановке, а у зрителя – проследить постепенные перемены в игре команды.

- Болельщики «Ахмата» уже в первом матче могут увидеть новобранца команды и лучшего бомбардира минувшего сезона РПЛ – Гамида Агаларова.

«Торпедо» — «Сочи»

- «Сочи» потребуется время, чтобы отойти от модели игры Федотова и привыкнуть к требованиям нового тренерского штаба. Гаранин в «Енисее» поставил смелый атакующий футбол, который позволил добраться до полуфинала Кубка России. Теперь этот стиль пройдет испытание элитным дивизионом.

- Еще придется искать новых исполнителей после ухода Кассьерры и Родригао – сможет ли вновь показать высокий уровень 38-летний Кристиан Нобоа?

- Кутепов познакомится с болельщиками новой команды – в «Торпедо» он наверняка будет появляться на поле чаще. Потенциал игрока сборной России, вероятно, остался – этого достаточно, чтобы феерить за «автозаводцев», которые недавно вышли из Первой лиги.

«Локомотив» — «Пари Нижний Новгород»

- Нижегородцы за недолгую историю противостояний дважды проиграли «Локомотиву» — прошлый сезон команда начала с сенсационных побед над «Сочи» и «Спартаком». На этот раз подопечные Михаила Галактионова попробуют замахнуться на 3 очка в матче с «железнодорожниками», чтобы приобрести статус грозы топов.

- Для москвичей новый розыгрыш РПЛ начинается с очередным немецким тандемом тренеров – на кого сделает ставку эта связка?

«Динамо» — «Ростов»

- Команды связаны между собой недавним трансфером нападающего Николая Комличенко – он проведет в «Ростове» уже второй сезон и наверняка выйдет в старте против бывшей команды.

- «Ростов» оказался неожиданно активен на трансферном рынке – помимо Николая футболки южан надели Евгений Чернов и Даниил Уткин. С таким усилением ростовчане могут вернуться в первую пятерку, а в первом туре их уже ожидает яркая вывеска.

- «Динамо» сменило тренера после неудачного финала Кубка России и скомканного завершения сезона РПЛ . Славиша Йоканович покажет в деле свои наработки.

- Фанаты посмотрят, на что способны бело-голубые без Ивана Ордеца, Себастьяна Шиманьского, Клинтона Н’Жи, Комличенко и Бальбуэны.

«Краснодар» — «Факел»

- В Воронеже смогли решить проблемы с домашним стадионом до наступления дэдлайна – болельщики встретят первую команду РПЛ 30 июля, а пока команда сама впервые с 2001 года выступит на уровне элиты российского футбола.

- В «Краснодар» вернулись Кайо, Кристиан Рамирес и Джон Кордоба – в официальном матче получится понять, насколько они готовы вновь защищать цвета «быков» и в какой форме подходят к сезону.