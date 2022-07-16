Карнавал «Зенита», хаос «Спартака» и неопределённость. Ожидания от сезона РПЛ 2022/23

Самый необычный чемпионат за много лет.
Чемпионская борьба
Легкость, с которой петербуржцы собрали серию из четырех титулов, базировалась на работе Семака и явном преимуществе по ресурсам самого клуба. Но в Санкт-Петербурге хватает критически настроенных аналитиков, которые топят за родную команду, параллельно подмечая игровые минусы. Все они признали, что системных проблем хватало, а класс не всегда выручал. Чего стоят только многочисленные перепады формы Дзюбы за последние четыре года. А ведь Артем был лидером и самым результативным игроком. Ничья против «Химок» как затравка для москвичей и «Краснодара». Команду Семака можно ранить толпой, если претенденты начнут забирать у «Зенита» очки с глазу на глаз, чего не делали ранее. Также на столе фактор Вендела, Барриоса, Дугласа и Клаудиньо. Никто из них не знает, доиграет ли сезон до конца. Если не уйдут летом, то могут уехать зимой. Вендел уже юлит в послематчевых интервью. Слишком много переменных. И хотя «Зенит» — явный фаворит, в футболе и не такие колоссы падали. Но это дело будущего, а сейчас интрига скорее в том, будет ли длительный отрезок, на котором претендент или несколько выдержат темп чемпионов.
Очередь на пьедестал
Не верьте всем, кто заявит о знании в таком вопросе. «Ростов» и «Сочи» могут занять второе и третье места, а что им помешает? У «Динамо» и «Спартака» солидные шансы на тот же результат. Или у ЦСКА с «Локомотивом». Также не забываем о «Краснодаре». Вдруг именно южная команда окажется самой опасной для «Зенита»? Нет сейчас уверенности, что «Динамо» без центра защиты и с новым непонятным тренером сильнее, чем агрессивный «Спартак» юного Абаскаля. О шансах Федотова или Гаранина рассуждать еще сложнее. Также можно допустить, что Карпин в чуть лучшем положении, чем коллеги. Не пришел в новый коллектив, «Ростов» уже построен вокруг Валерия Георгиевича. Но у «Рубина» после попадания в еврокубки была похожая стартовая позиция. И чем все для Слуцкого закончилось? Имена призеров – большая интрига, пускай с червоточиной.
Отсутствие мотивации
Тренеры будут говорить футболистам, что четвертое место лучше девятого. За четвертую строчку нужно сражаться, рискуя здоровьем и отдавая все силы. Но в чем принципиальная разница между четвертым, седьмым и девятым местами? Философская проблема будущего сезона: нет пряника, одни кнуты. Чемпионство остается целью, но между вторым и шестым местом мало разницы, если апелляционные суды отклонят иски клубов. РПЛ оказалась за бортом содружества европейских лиг. Это уже привело к оттоку сильных футболистов, отрезало рынок перспективных новичков. В итоге может привести к непонятным матчам во второй части сезона. Не хотелось бы, чтобы спустя годы всплывали истории о «странных матчах», когда обедневшие дельцы решат на прощание с элитой подзаработать.
Судьбы новых тренеров
Иррациональное усиление. Полезный термин в наше время. Это такой поведенческий шаблон, когда человек или группа лиц, которые уже приняли неправильное решение, продолжают повторять пагубные действия, хотя им все вокруг говорят, что грубо ошиблись и пора это признать. В мире, где найти сильного нового тренера для клуба РПЛ все сложнее, руководители могут цепляться за неправильных тренеров, следуя по пути иррационального усиления. Клубы уже подставили Федотова, Йокановича, Абаскаля и многих других, поскольку чемпионат стартовал, а трансферные кампании зависли. Интересно, сколько отставок тренеров случится до зимы? Судьбы многочисленных новичков на постах будут в центре внимания публики, которая может переместиться с трибун в Сеть из-за закона о FanID.
Бремя меткого снайпера
Агаларов перешел в «Ахмат». Посмотрим, сможет ли молодой нападающий сохранить выдающуюся результативность, скинув 4-5 голов. Опыт предыдущих сезонов показывает, что за середняков порой играли главные снайперы дивизиона. А вот судьба у голеадоров РПЛ по обыкновению незавидная. Это же значит, что возможен неожиданный лидер. Например, всплывет Дзюба в «Сочи» и станет первым. Хотя у Кассьерры шансы тоже высокие. Соболев не так уж плох, а рядом Николсон и внутренняя конкуренция за игровое время в «Спартаке». У Смолова есть конкурент Тюкавин, у Кассьерры – Сергеев, в ЦСКА Чалову и Заболотному должны подвести иностранного конкурента. В этот раз невозможно угадать победителя забега, как и в прошлом сезоне, ведь от Агаларова точно не ждали сезона с 19 голами в РПЛ.
Прогресс молодых россиян
Немолодые и немудрые говорят: «Выгоните всех легионеров – ничего в РПЛ не изменится». А кто умнее, тот в курсе, что за класс иностранцев цеплялись самые талантливые россияне. Все, кроме голкиперов, учились у лидеров прошлого в каждой из команд. Сперцян прошел бы путь взросления в окружении Крыховяка и Кабелла быстрее, чем без них. Конечно, наличие вожаков-иностранцев не гарантия, что человек пойдет по правильному пути. У Ионова были все шансы в «Зените», а Алексей выбрал окольную дорогу. Но сейчас на первом плане новое поколение. Не стоит зарывать таланты Сафонова, Дивеева, Пруцева, Пиняева, Глебова, Умярова, Облякова и Захаряна в землю. Зато теперь от масштабности их игры зависит уровень целой лиги, ведь для радости публике остались южноамериканцы из «Зенита», ветераны вроде Нобоа и Бикфалви и своя молодежь. Явно не худшее поколение в истории, но до мировых стандартов им всем еще расти и расти.
Поиски худшего фаворита
Если не выгорит с системным и неожиданным кризисом «Зенита», который сенсационно подарит чемпионскую борьбу – не путать с гарантией смены царя РПЛ, то останется именно «гонка» за звание худшего из фаворитов. Неудача «Краснодара» не будет воспринята публикой так уж бурно. Но вот если навернется ЦСКА или снова покатится вниз «Спартак» — народ пошумит. «Локомотив» и «Динамо» тоже не гарантировали спокойный сезон, особенно если влияние Кубка в новом формате повлияет на загруженность команд. Теперь у каждого клуба РПЛ будет по шесть гарантированных матчей осенью, а это нагрузки, к которым не все привыкли. Пугает неопределенность – деньги могут закончиться у всех, даже у «Локомотива» и «Спартака», на который не хотят работать иностранные менеджеры. Но радует тотальная непредсказуемость. Не исключено, что сезон получится самым безумным и алогичным за многие годы, поскольку «Урал» может обыграть «Спартак», а ЦСКА по делу уступить «Ростову».