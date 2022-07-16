Карнавал «Зенита», хаос «Спартака» и неопределённость. Ожидания от сезона РПЛ 2022/23

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16 июля 2022, 09:30

Самый необычный чемпионат за много лет.

Чемпионская борьба

Легкость, с которой петербуржцы собрали серию из четырех титулов, базировалась на работе Семака и явном преимуществе по ресурсам самого клуба. Но в Санкт-Петербурге хватает критически настроенных аналитиков, которые топят за родную команду, параллельно подмечая игровые минусы. Все они признали, что системных проблем хватало, а класс не всегда выручал. Чего стоят только многочисленные перепады формы Дзюбы за последние четыре года. А ведь Артем был лидером и самым результативным игроком. Ничья против «Химок» как затравка для москвичей и «Краснодара». Команду Семака можно ранить толпой, если претенденты начнут забирать у «Зенита» очки с глазу на глаз, чего не делали ранее. Также на столе фактор Вендела, Барриоса, Дугласа и Клаудиньо. Никто из них не знает, доиграет ли сезон до конца. Если не уйдут летом, то могут уехать зимой. Вендел уже юлит в послематчевых интервью. Слишком много переменных. И хотя «Зенит» — явный фаворит, в футболе и не такие колоссы падали. Но это дело будущего, а сейчас интрига скорее в том, будет ли длительный отрезок, на котором претендент или несколько выдержат темп чемпионов.

Очередь на пьедестал

Не верьте всем, кто заявит о знании в таком вопросе. «Ростов» и «Сочи» могут занять второе и третье места, а что им помешает? У «Динамо» и «Спартака» солидные шансы на тот же результат. Или у ЦСКА с «Локомотивом». Также не забываем о «Краснодаре». Вдруг именно южная команда окажется самой опасной для «Зенита»? Нет сейчас уверенности, что «Динамо» без центра защиты и с новым непонятным тренером сильнее, чем агрессивный «Спартак» юного Абаскаля. О шансах Федотова или Гаранина рассуждать еще сложнее. Также можно допустить, что Карпин в чуть лучшем положении, чем коллеги. Не пришел в новый коллектив, «Ростов» уже построен вокруг Валерия Георгиевича. Но у «Рубина» после попадания в еврокубки была похожая стартовая позиция. И чем все для Слуцкого закончилось? Имена призеров – большая интрига, пускай с червоточиной.

Отсутствие мотивации

Тренеры будут говорить футболистам, что четвертое место лучше девятого. За четвертую строчку нужно сражаться, рискуя здоровьем и отдавая все силы. Но в чем принципиальная разница между четвертым, седьмым и девятым местами? Философская проблема будущего сезона: нет пряника, одни кнуты. Чемпионство остается целью, но между вторым и шестым местом мало разницы, если апелляционные суды отклонят иски клубов. РПЛ оказалась за бортом содружества европейских лиг. Это уже привело к оттоку сильных футболистов, отрезало рынок перспективных новичков. В итоге может привести к непонятным матчам во второй части сезона. Не хотелось бы, чтобы спустя годы всплывали истории о «странных матчах», когда обедневшие дельцы решат на прощание с элитой подзаработать.

Судьбы новых тренеров

Иррациональное усиление. Полезный термин в наше время. Это такой поведенческий шаблон, когда человек или группа лиц, которые уже приняли неправильное решение, продолжают повторять пагубные действия, хотя им все вокруг говорят, что грубо ошиблись и пора это признать. В мире, где найти сильного нового тренера для клуба РПЛ все сложнее, руководители могут цепляться за неправильных тренеров, следуя по пути иррационального усиления. Клубы уже подставили Федотова, Йокановича, Абаскаля и многих других, поскольку чемпионат стартовал, а трансферные кампании зависли. Интересно, сколько отставок тренеров случится до зимы? Судьбы многочисленных новичков на постах будут в центре внимания публики, которая может переместиться с трибун в Сеть из-за закона о FanID.

Бремя меткого снайпера

Агаларов перешел в «Ахмат». Посмотрим, сможет ли молодой нападающий сохранить выдающуюся результативность, скинув 4-5 голов. Опыт предыдущих сезонов показывает, что за середняков порой играли главные снайперы дивизиона. А вот судьба у голеадоров РПЛ по обыкновению незавидная. Это же значит, что возможен неожиданный лидер. Например, всплывет Дзюба в «Сочи» и станет первым. Хотя у Кассьерры шансы тоже высокие. Соболев не так уж плох, а рядом Николсон и внутренняя конкуренция за игровое время в «Спартаке». У Смолова есть конкурент Тюкавин, у Кассьерры – Сергеев, в ЦСКА Чалову и Заболотному должны подвести иностранного конкурента. В этот раз невозможно угадать победителя забега, как и в прошлом сезоне, ведь от Агаларова точно не ждали сезона с 19 голами в РПЛ .

Прогресс молодых россиян

Немолодые и немудрые говорят: «Выгоните всех легионеров – ничего в РПЛ не изменится». А кто умнее, тот в курсе, что за класс иностранцев цеплялись самые талантливые россияне. Все, кроме голкиперов, учились у лидеров прошлого в каждой из команд. Сперцян прошел бы путь взросления в окружении Крыховяка и Кабелла быстрее, чем без них. Конечно, наличие вожаков-иностранцев не гарантия, что человек пойдет по правильному пути. У Ионова были все шансы в «Зените», а Алексей выбрал окольную дорогу. Но сейчас на первом плане новое поколение. Не стоит зарывать таланты Сафонова, Дивеева, Пруцева, Пиняева, Глебова, Умярова, Облякова и Захаряна в землю. Зато теперь от масштабности их игры зависит уровень целой лиги, ведь для радости публике остались южноамериканцы из «Зенита», ветераны вроде Нобоа и Бикфалви и своя молодежь. Явно не худшее поколение в истории, но до мировых стандартов им всем еще расти и расти.

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