«Ахмат» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Факел», который состоится 24 июля 2022 года
«Ахмат»
Клуб из Грозного провел сложный матч в первом туре, но смог уйти с набранным очком. Теперь от коллектива ждут максимального результата, ведь он на своем поле принимает новичка РПЛ. В «Ахмате» собраны опытные футболисты, которые могу создать проблемы любой команде, однако для этого от них требуется полная концентрация, которой футболистом хватает далеко не всегда. Матч обещает быть напряженным и интересным.
16 июля «Ахмат» на своем поле смог сыграть вничью с московским «Спартаком» (1:1), а 27 июня разгромил в товарищеском матче «Зенит» из Пензы (9:0).
«Факел»
«Факел» уже немного удивил всех болельщиков, добыв выездную ничью в первом туре против не самого простого соперника. Главная задача коллектива – удержаться в РПЛ до следующего сезона, поэтому он будет стараться набирать очки во всех матчах, где это возможно. В предстоящей встрече команде предстоит серьезное испытание, ведь в Грозном играть тяжело практически любой команде.
17 июля «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» в чемпионате (2:2), а девятого числа в товарищеской встрече обыграл «Торпедо» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ахмат» – 1.65
- Ничья – 3.9
- Победит «Факел» – 5.4
Статистика
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Факел» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде
- «Ахмат» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах
Прогноз
Сделать ставку на победу «Ахмат», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Футболисты из Грозного будут иметь преимущество по ходу матча и мы предполагаем, что они смогут его преобразовать в три набранных балла.