«Ахмат» – «Факел» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Факел», который состоится 24 июля 2022 года

«Ахмат»

Клуб из Грозного провел сложный матч в первом туре, но смог уйти с набранным очком. Теперь от коллектива ждут максимального результата, ведь он на своем поле принимает новичка РПЛ . В «Ахмате» собраны опытные футболисты, которые могу создать проблемы любой команде, однако для этого от них требуется полная концентрация, которой футболистом хватает далеко не всегда. Матч обещает быть напряженным и интересным.

16 июля «Ахмат» на своем поле смог сыграть вничью с московским «Спартаком» (1:1), а 27 июня разгромил в товарищеском матче «Зенит» из Пензы (9:0).

«Факел»

«Факел» уже немного удивил всех болельщиков, добыв выездную ничью в первом туре против не самого простого соперника. Главная задача коллектива – удержаться в РПЛ до следующего сезона, поэтому он будет стараться набирать очки во всех матчах, где это возможно. В предстоящей встрече команде предстоит серьезное испытание, ведь в Грозном играть тяжело практически любой команде.

17 июля «Факел» сыграл вничью с «Краснодаром» в чемпионате (2:2), а девятого числа в товарищеской встрече обыграл «Торпедо» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 1.65

Ничья – 3.9

Победит «Факел» – 5.4

Статистика

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Факел» забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде

«Ахмат» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ахмат», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Футболисты из Грозного будут иметь преимущество по ходу матча и мы предполагаем, что они смогут его преобразовать в три набранных балла.