Спортдиректор «Монако» подтвердил, что клуб не намерен продавать Головина

Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт ответил на вопрос касательно возможности продажи российского полузащитника клуба Александра Головина. Ранее сообщалось, что «Монако» не планирует продавать игрока.
Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать.
Если бы давали устраивающие Монако деньги, чтобы отбить заплаченные и что-то сверху, то они бы его отпустили уже в это лето 100%, даже без баснословных сумм, но видимо таковых пока просто нет.
Если бы давали устраивающие Монако деньги, чтобы отбить заплаченные и что-то сверху, то они бы его отпустили уже в это лето 100%, даже без баснословных сумм, но видимо таковых пока просто нет.
Играть в основе Монако это хороший уровень, но всё равно как-то жалко, что лучшие игроки России не блистают, а как-то серо и без перспектив поигрывают в средних командах.
Играть в основе Монако это хороший уровень, но всё равно как-то жалко, что лучшие игроки России не блистают, а как-то серо и без перспектив поигрывают в средних командах.