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Спортдиректор «Монако» подтвердил, что клуб не намерен продавать Головина

вчера, 21:26

Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт ответил на вопрос касательно возможности продажи российского полузащитника клуба Александра Головина. Ранее сообщалось, что «Монако» не планирует продавать игрока.

Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать.

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протон
протон
сегодня в 02:35
Если бы не травмы, то он уехал бы на повышение наверняка уже в это межсезонье. Под ним уже есть готовая смена как раз, прямой достойный и более молодой конкурент - Диоп, которого бы в Монако уже с удовольствием спокойно наигрывали, а так скорее всего кто-то из них будет периодически сидеть на банке, что там вряд ли устраивает всех.
Если бы давали устраивающие Монако деньги, чтобы отбить заплаченные и что-то сверху, то они бы его отпустили уже в это лето 100%, даже без баснословных сумм, но видимо таковых пока просто нет.
протон
протон
сегодня в 02:35
Сейчас максимальная возможность показать себя и уехать в топ для Саши если Монако выйдет в ЛЧ, так что пожелаем ему провести сезон без травм
Играть в основе Монако это хороший уровень, но всё равно как-то жалко, что лучшие игроки России не блистают, а как-то серо и без перспектив поигрывают в средних командах.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:28
Конечно не намерен,супер Головин!
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