Нобоа: «Не знаю, почему тренер не видит меня в основе „Сочи“»

Полузащитник не понимает, почему не попадает в стартовый состав «Сочи». В матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1) Нобоа вышел на замену после перерыва. В игре 2-го тура против ЦСКА (0:3) эквадорец вышел на 71-й минуте.

Что удалось сделать за матч? Сегодня можно было и получше сыграть матч, но так получилось.

Я не готов играть с первых минут? Это надо спросить тренера. Я 4 недели был с командой. Я не знаю, почему тренер не видит меня в основе.