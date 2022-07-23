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Нобоа: «Не знаю, почему тренер не видит меня в основе „Сочи“»

вчера, 18:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Полузащитник Кристиан Нобоа не понимает, почему не попадает в стартовый состав «Сочи». В матче 1-го тура РПЛ против «Торпедо» (3:1) Нобоа вышел на замену после перерыва. В игре 2-го тура против ЦСКА (0:3) эквадорец вышел на 71-й минуте.

Что удалось сделать за матч? Сегодня можно было и получше сыграть матч, но так получилось.

Я не готов играть с первых минут? Это надо спросить тренера. Я 4 недели был с командой. Я не знаю, почему тренер не видит меня в основе.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 22:25
Не понимает он. Не хватало ещё, чтобы подарок Федотову испортил. Вот в следующем туре будешь в основе.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:08
Сливает наверное .
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:50
почему не видит? да он лишний вес твой видит даже не вооружённым глазом видно жирком ты оброс
makkie
makkie
вчера в 19:44
Вот и первые конфликты в Сочи.
Но, как говорят, Нобоа приехал на сборы с 8 кг лишнего веса. Похоже, пока не сгонит и не вернёт себе былую форму, основа ему не светит.
w6r8w82wf7wa
w6r8w82wf7wa
вчера в 19:33
Тренер видит себя в пердиве.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:19
Вот и я о том же. Странно все.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 19:06
Полезный игрок сидит на скамейке
Гость
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