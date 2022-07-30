«Платенсе» – «Барракас Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1659176253

сегодня, 13:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Платенсе» – «Барракас Сентраль», который состоится 31 июля 2022 года

«Платенсе»

«Платенсе» в прошлом туре прервал серию без поражений которая длилась несколько матчей, но вряд ли это будет поводом слишком грустить для коллектива. В его активе уже 17 набранных баллов, что позволяет занимать восьмое место с отставанием от лидера всего в пять пунктов. В предстоящей встрече с очень нестабильным соперником болельщики будут ждать от своей команды только максимального результата.

24 июля «Платенсе» крупно проиграл «Тигре» (0:3), а 19 числа на своем поле одолел «Сентраль Кордоба» (2:0).

«Барракас Сентраль»

«Барракас Сентраль» очень нестабильно выступает в Суперлиге Аргентины, о чем говорят набранные девять баллов в пяти последних турах. Клуб набрал 12 очков и занимает только 20 место в турнирной таблице, хотя рассчитывал быть значительно выше на этой дистанции. В игре с «Платенсе» футболистам придется непросто, но несколько моментов для взятия ворот соперника определенно должны появиться.

27 июля «Барракас Сентраль» обыграл на своем поле «Патронато» (2:1), а 21 числа уступил на выезде «Эстудиантесу» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Платенсе» – 1.8

Ничья – 3.4

Победит «Барракас Сентраль» – 4.8

Статистика

«Платенсе» уступил лишь в одной игре из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча «Барракас Сентраль» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Платенсе» выиграл три последних домашних поединка с «Барракас Сентраль»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Платенсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда имеет хорошую статистику личных встреч с соперником на своем поле и мы предполагаем, что в этот раз она также наберет три балла.