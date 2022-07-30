«Платенсе» – «Барракас Сентраль» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Платенсе» – «Барракас Сентраль», который состоится 31 июля 2022 года
«Платенсе»
«Платенсе» в прошлом туре прервал серию без поражений которая длилась несколько матчей, но вряд ли это будет поводом слишком грустить для коллектива. В его активе уже 17 набранных баллов, что позволяет занимать восьмое место с отставанием от лидера всего в пять пунктов. В предстоящей встрече с очень нестабильным соперником болельщики будут ждать от своей команды только максимального результата.
24 июля «Платенсе» крупно проиграл «Тигре» (0:3), а 19 числа на своем поле одолел «Сентраль Кордоба» (2:0).
«Барракас Сентраль»
«Барракас Сентраль» очень нестабильно выступает в Суперлиге Аргентины, о чем говорят набранные девять баллов в пяти последних турах. Клуб набрал 12 очков и занимает только 20 место в турнирной таблице, хотя рассчитывал быть значительно выше на этой дистанции. В игре с «Платенсе» футболистам придется непросто, но несколько моментов для взятия ворот соперника определенно должны появиться.
27 июля «Барракас Сентраль» обыграл на своем поле «Патронато» (2:1), а 21 числа уступил на выезде «Эстудиантесу» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Платенсе» – 1.8
- Ничья – 3.4
- Победит «Барракас Сентраль» – 4.8
Статистика
- «Платенсе» уступил лишь в одной игре из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча «Барракас Сентраль» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Платенсе» выиграл три последних домашних поединка с «Барракас Сентраль»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Платенсе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.8. Команда имеет хорошую статистику личных встреч с соперником на своем поле и мы предполагаем, что в этот раз она также наберет три балла.