Антисборная 1-го тура РПЛ. Рыбус, Малком и другие чемпионы без побед

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18 июля 2022, 20:07

Потеряли очки москвичи, «Зенит» и «Краснодар».

Вратарь

Гиорги Шелия («Ахмат»)

Шелия несколько раз грамотно вступал в игру против «Спартака». У него не было шанса поймать мяч после удара Мозеса, слишком сложный удар. Знаем, что Ломаев ошибался на выходе, а Помазун не только спасал «Урал», но и подарил ЦСКА пенальти после перерыва. Но никто из этих вратарей не бил соперника после контракта ногой с агрессией и злостью. Безбородов простил голкипера, но там четкий повод для удаления, хотя и не для пенальти – нарушение произошло после свистка арбитра. «Спартак» подал апелляцию, в РФС объяснили решения рефери, но Шелия попадает сюда за явное неспортивное поведение.

Защитники

Сергей Паршивлюк («Динамо»)

Когда «Ростов» прижимал хозяев к воротам Шунина, то только у Антона оставались шансы, чтобы спасти. В голевом эпизоде Паршивлюк, вынужденно сыгравший в центре защиты, вместе с Кутицким прозевали Комличенко. А ведь тренировались с Николаем, должны знать особенности его работы на стандартах. Шунин дважды спас «Динамо», и в тех эпизодах центральные защитники снова сыграли неуверенно. Предсказуемая невнятность Паршивлюка в центре защиты, но явная неудача.

Егор Сорокин («Краснодар»)

Восемь. Именно столько сэйвов совершил Сафонов, что не спасло его от двух пропущенных мячей и разочарования. «Факел» нанес 16 ударов в гостях в сторону ворот «Краснодара», и эта цифра тоже отражает ход матча, в котором одна команда владела мячом и располагала намного более мастеровитым составом, а другая пользовалась слабостями линии защиты «горожан». Ни Литвинов, ни Сорокин не сумели разобрать соперников. В результате Сафонов спасал, но фаворит пропускал.

Мацей Рыбус («Спартак»)

Сказочный дебют в новой команде в РПЛ – красная карточка. В Суперкубке Рыбус не помог остановить «Зенит», а дальше помешал обыграть в гостях «Ахмат». Сначала заработал чистую желтую карточку, а затем откинул мяч и схватил за шею оппонента – два предупреждения за несколько секунд. Арбитр прав, удаление законное, виноват сам футболист. Чем Рыбус думал? Поляку ведь много лет, должен после желтой карточки держать себя в руках.

Полузащитники

Малком («Зенит»)

За восемьдесят две минуты на поле у Малкома один удар мимо ворот и ни одного созданного момента после умной передачи на партнера. Всего дважды обвел соперников, и этого мало для самого дорого футболиста в составе и одной из главных звезд РПЛ . Понятно, почему покупатели не спешат предлагать бразильцу контракт. Мешает большая зарплата, но одновременно речь о нестабильном игроке без ярко выраженных лидерских качеств. Большой талант, но даже в прошлом сезоне чаще огорчал середняков, чем спасал в сложных матчах. В этот раз не смог забить удобному для «Зенита» сопернику.

Даниел Мишкич («Урал»)

Когда у соперника за тайм больше двадцати ударов, причем во многих случаях ЦСКА допустили в штрафную площадь, то грех не отметить вклад в такой однобокий футбол со стороны центральных полузащитников «Урала». Оборона реагировала на Карраскаля, Чалова и Медину уже после того, как хавбеки упускали «армейцев». Мишкич лишь наблюдал, как Обляков забивает первый мяч, а Карраскаль выскакивает на свидание с вратарем. Матч, после которого у Шалимова масса претензий ко всем, кто защищался.

Арсен Захарян («Динамо»)

Огромный талант, но за 93 минуты против «Ростова» у Арсена один пас под удар. И все. Больше ничего. Ударов не было, даже неточных. Захарян играл изначально в центре поля, но стать полноценной заменой для Шиманьски с его передачами из правого полуфланга атакующий футболист не сумел. Делаем скидку на стиль «Динамо» в матче – «Ростов» вдвое чаще владел мячом, но Арсен индивидуально сильный игрок. Мог ведь сыграть самостоятельно, как Смолов перед голом. В первом туре с новым тренером у Захаряна ничего не получилось.

Квинси Промес («Спартак»)

Соболев, который вышел на замену в составе «Спартака» в меньшинстве, нанес три удара. Опытный Промес, сыгравший весь поединок, отметился одним выстрелом мимо ворот. Квинси заработал желтую карточку, пару раз откидывал мяч под удары напарникам, но без Мозеса «Спартак» ждало обидное поражение. Голландец не вел себя в Грозном, как лидер команды, поэтому в ответе за невнятную игру «красно-белых». Спрашивать надо с лучших, и в этом случае Промес был незаметным, его неплохо закрывали.

Нападающие

Тимур Сулейманов («Пари НН»)

Молодой и физически крепкий форвард должен уметь вести борьбу на втором этаже. А Тимур не выучил самое простое правило – нельзя размахивать локтями в борьбе, поскольку врачи говорят об опасности ударов по голове, попадания в висок, поэтому рефери выдают желтые карточки каждый раз, когда видят удар в шею или голову соперника острым локтем. Сулейманов дважды заработал желтые карточки после агрессивной игры, «Пари НН» остался в меньшинстве. Хорошо для команды, что отыгрались, но Тимур подставил коллектив.

Иван Сергеев («Зенит»)

Два точных удара за матч сумел нанести «Зенит». У Сергеева больше часа на поле против аутсайдера, но один выстрел за все это время. Сергеев наблюдал, как «Химки», которые вдвое реже владели мячом, умудрились создавать более осмысленные и опасные моменты, чем чемпион. Выход Кассьерры не помог Семаку сломать соперника психологически, но неудача колумбийца не значит, что Сергеева можно реабилитировать. Дзюбы и Азмуна больше нет, Альберто не поможет. Иван должен соответствовать статусу игрока основы «Зенита».

Джон Кордоба («Краснодар»)

Вернулся, чтобы не забить третий пенальти в РПЛ подряд. Кордобе хватает уверенности, чтобы отбирать у Сперцяна и компании мяч, ведь весь «Краснодар» ужасен при реализации приговоров. Джон не забил третий пенальти в чемпионате из четырех. Ужасный показатель, а еще хуже, что с игры форвард попал в створ лишь раз. Дополнительно колумбиец не замечал напарников. У его коллег есть результативные действия, а форвард отбегал без пользы для результата.

Главные тренеры

Гильермо Абаскаль («Спартак») и Славиша Йоканович («Динамо»)

«Локомотив» не порадовал фанатов, но хуже сыграли команды Абаскаля и Йокановича. «Динамо» дома позволило «Ростову» работать по-хозяйски. Теоретически у москвичей был шанс повести 2:0 на старте второго тайма, но ничья после гола Комличенко оказалась более справедливым результатом. Карпин, в целом, и на победу мог рассчитывать. Как отметил Йоканович – ему непонятно, почему трансфер Николая в «Ростов» осуществили до матча с «Динамо». Абаскаль сам остается непонятым, его «Спартак» шел на два поражения подряд. Мозес выручил красивым голом, но «красно-белые» снова включались отрезками. Как и при Ваноли, часто москвичи играли без ворот, а без помощи Селихова точно бы проиграли. Новые тренеры готовились к первому матчу месяцами, но оступились.