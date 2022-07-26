Антисборная 2-го тура. Арбитры, грубияны и неудачливые защитники

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сегодня, 09:58

Увидели шесть разгромов, набралось много штрафников.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН»)

Артур Эдуардович решил, что должны запомниться все голкиперы из школы ЦСКА . Пока Акинфеев отдавал голевую передачу, его коллега допустил две результативные ошибки в поединке против «Химок». Нигматуллин замешкался и подарил сопернику мяч, а в конце матча повторил фокус на бис. Может обвинять во втором эпизоде нерасторопного защитника, но Нигматуллин на 13 лет старше того же Худякова, который против «Ростова» подарил Уткину гол неудачным выходом из ворот. Артур дважды должен был выносить мяч куда подальше.

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов»)

Андрей Мостовой при поддержке бразильцев делал на левом фланге атаки «Зенита» все, что хотел. Бейл был статистом, и хотя ему совсем не помогал Гапонов, вину с голландского футболиста снимать не спешите. Слишком просто «Зенит» получил в пятницу солидное преимущество в дебюте встречи. Бейл сначала странно сыграл против Малкома – убежал от оппонента, и атака завершилась первым пенальти, а потом голландец просто наблюдал, как чемпионы разыгрывают третью голевую комбинацию.

Ванья Дркушич («Сочи»)

В этом составе или очевидные циркачи тура, или сильные футболисты, по чьей вине развалилась так или иная фаза игры приличной команды. ЦСКА сломал «Сочи», защита подвела Гаранина. Дркушич в прошлом туре забил в свои ворота – роковая случайность, но во втором поединке он не поймал ни Чалова, ни Медину, ни Карраскаля. Центральный защитник без Родригао должен управлять линией, но не справился с задачей.

Сергей Бородин («Краснодар»)

Один из футболистов, которых ошибочно считают юными. На самом деле Бородин на полгода старше, чем Де Лигт, но проигрывал конкуренцию Сорокину и Кайо в прошлом сезоне. И по делу уступал, как показал поединок против «Спартака», в котором оборона Сафонова допустила 8 ударов соперника в створ, и еще 11 заблокировали, или мячи пролетели мимо. Понятно, почему Зобнин, Промес и Мозес успешны в атаке – их, считай, не встречали.

Равиль Нетфуллин («Торпедо»)

Уроженец Москвы, воспитанник одноименного клуба и школы ЦСКА раньше выступал за «Химки», а теперь оказался в РПЛ в составе «Торпедо». В двадцать девять лет должен был лучше готовиться к встрече с Федором Смоловым. И хотя ветеран из «Динамо» не самый быстрый нападающий РПЛ , он словно встретил любителей против «Торпедо». Дерби не получилось, поскольку любой разрезающий пас Захаряна означал идеальный голевой момент. Ошибался не только Равиль, но он достойно представляет разгром своей команды.

Лео Гогличидзе («Урал»)

Можно начать спор, выходил ли футболист «Оренбурга» один на один после того, как выиграл позицию у Гогличидзе. Это точно фол последней надежды? Но цвет карточки не отменяет факт ошибки. Лео подставил «Урал», удаление на 36-й минуте матча позволило «Оренбургу» после перерыва получить существенное преимущество при атаках. Разыграл большинство автор хет-трика Сычевой, а Гогличидзе смотрел по телевизору, как его решение привело к разгрому.

Полузащитники

Александр Черников («Краснодар»)

Соболева надо было удалять, но это не индульгенция для всех остальных на поле. Сторожук считает, что Черников не прав. Крепкому 22-летнему хавбеку нужно к психологу. Нельзя хватать четыре красные карточки в двадцати пяти играх РПЛ , и всегда винить арбитров. Александр бил Мозеса рукой, пинал нигерийца ногой, хотя хитрый Виктор и схватил соперника. Черников, помимо удалений, в прошлом сезоне вечно хватал желтые карточки. Так играть в профессиональный футбол нельзя. В меньшинстве «Краснодар» разнесли.

Алексис Бека Бека («Локомотив»)

Во-первых, Уткин играл в других зонах, то есть Бека Бека достался более легкий оппонент – Миронов, но молодой талант «Локомотива» вместо умных передач, ударов и перехватов выбрал путь глупых нарушений правил. Сначала он явно наступил сопернику на стопу, чистая желтая карточка. Затем, уже зная, что его могут удалить, отмахнулся от соперника, который коснулся его рукой. Нельзя так делать, оба игрока получили по желтой карточке, но в меньшинстве остался именно «Локомотив».

Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»)

Якуба чудил, но получил травму и был заменен на четырнадцатой минуте матча. «Крылья Советов» играли в полном составе весь поединок, но скушали три мяча, а могли больше. Иванисеня не помог ни в обороне, ни в атаке. Ни разу не отобрал мяч в поединке, где «Зенит» владел им 62% времени. Дмитрий оставался на поле дольше остальных, но лишь смотрел, как Вендел, Барриос и Клаудиньо помогают Малкому и Мостовому атаковать.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Соболев, имея желтую карточку, ударил соперника локтем в чужой штрафной, а затем высокомерно, скорчив гримасу, показал оппоненту рукой жест «не болтай», хотя его никто особо не атаковал. Провокация чистой воды, некрасивое поведение для игрока «Спартака». Добавьте также, что из 3 ударов в створ центральный нападающий выжал 0 голов, и его участия в голевых атаках на подготовительных стадиях уже не имеют значения. Соболев мог уйти с поля первым, судья его простил.

Георгий Мелкадзе («Сочи»)

Когда вратарь или защитник допускает очевидную ошибку, то это повод о них говорить. Но что тогда сказать о форварде, если у него есть чистый выход один на один, мяч удобный, время для принятия решения достаточно, но Георгий бьет в Акинфеева? Это переломный момент поединка, ведь если бы «Сочи» прошел защиту «армейцев», весь матч мог сложиться иначе. Мелкадзе промахнулся и в перерыве его заменили на Жоаозиньо.

Главный тренер

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

У многих, кого разгромили, целый список объективных причин поражений. У «Краснодара» проблемы с составом. Да и удаление сказалось, как в случае с «Уралом». «Сочи» проиграл бывшему тренеру, а «Пари НН» — успешному на старте Юрану. «Торпедо» объективно слабее, чем «Динамо», Бородюк не виноват. А вот Осинькин, располагая интересным составом, вообще не учел особенности игры «Зенита». Самарцы подарили сопернику два гола до двенадцатой минуты матча. Так играть против чемпионов нельзя. Тем более, «Крылья Советов» — приличная команда, умеющая работать иначе.

Свисток тура

Алексей Сухой

В поединке в Краснодаре к арбитру вопросы не только у Галицкого, в ЭСК на них попытаются ответить. Но вот зачем Сухой сорвал невероятно перспективную атаку «Локомотива»? Команда немецкого тренерского дуэта сравняла счет после безумного удара в падении через себя, но могла обыграть «Ростов». Сухой, который уже показал красную карточку футболисту хозяев, решил, что москвичам победа точно не нужна. И хотя добавленное время потратили на неигровые вещи, судья не позволил «Локомотиву» завершить идеальную атаку, сорвал ее свистком. Странное поведение.