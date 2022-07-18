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Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Шедевр Глушенкова и герои ударного ЦСКА

18 июля 2022, 10:29
Глушенков
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Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
Кучаев Константин
Кучаев Константин
Полузащитник
Обляков Иван
Обляков Иван
Полузащитник
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Красивые голы и ничьи открыли новый сезон.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – эмоции тура

Удачный тур для многих голкиперов. Шунин отразил три удара, Селихов пять, а Сафонов целых восемь. «Факел» не увидел в лице «Краснодара» фаворита. Новичок РПЛ много раз проверил голкипера сборной. Матвей дважды пропускал, но без его сэйвов «горожанам» пришлось начать сезон с поражения. Чего стоит только безумное спасение после удара с близкого расстояния, после которого Сафонов не сдержал эмоции. Настоящий лев тура!

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Знаете, сколько у Промеса ударов в матче против «Ахмата»? Один мимо ворот. Зиньковский, когда перешел на левый фланг, тоже не обыгрывал Тодоровича на постоянной основе. Именно Дарко заработал красную Рыбусу и отдал голевую передачу на Тимофеева, когда хозяева открывали счет в концовке первого тайма. Богосавац слева тоже был заметным, но его коллега сыграл еще лучше, особенно в защите – 5 перехватов, 5 выносов мяча, 3 успешных отбора.

Александр Филин («Химки»)

У ворот Лантратова, который рассчитывал попасть в «Зенит», не было много моментов. По ударам «Химки» опередили чемпиона – и в целом, и по точным попыткам. «Зенит» мог проиграть, как справедливо утверждают представители хозяев поля. А Филин подтвердит, что далеко не все у Сергеева, Малкома и Кассьерры получилось. Во многом благодаря игре тройки центральных защитников «Химок». Разок пропустили, Клаудиньо и Вендел свое дело знают, но дальше Филин следил за чемпионами куда внимательнее.

Бактиёр Зайнутдинов (ЦСКА) – универсал тура

Акинфеев лишь дважды вступил в игру против команды с Бикфалви в атаке, хотя в центре его обороны играли Набабкин, Дивеев и Зайнутдинов. Казахстанский футболист заработал желтую карточку – в одном из эпизодов проявил агрессию, но в остальных случаях не только страховал зоны Облякова, позволяя Ивану часто атаковать, но и не позволил соперникам разгуляться впереди. Лучший игрок матча ЦСКА и «Урала» по отборам. Вероятнее всего, Федотову подвезут профильных защитников, но пока эксперимент удачный.

Иван Обляков (ЦСКА)

Десятый номер «армейцев» воплотил в жизнь колоссальное преимущество своей команды до перерыва. После 21 удара ЦСКА забил лишь благодаря дальнему хлесткому выстрелу Облякова низом. Иван круто смещался с левого фланга ближе к центру, на его счету четыре созданных момента, футболист нанес пять ударов по воротам. Понятно, что закрывать Ивана на фланге не стоит, ЦСКА собирается подписать бразильца Мойсеса, а Облякова отпустить в атаку.

Полузащитники

Роман Ежов («Крылья Советов») – элегантность тура

И забил эстетски, и пасы отдавал тонкие. В первом туре мощнейший футбол показали две команды – ЦСКА и «Крылья Советов». «Сочи» победил уверенно, но отрезками выпадали из игры. В остальных пяти матчах подписали мировые. Возможно, «Оренбург» добрался бы до стартовой ничьей, не будь у самарцев Глушенкова, Пиняева и Ежова. Роман находился в тени Сарвели, Сергеева и Зиньковского, но все ушли, теперь правый вингер создает голы и забивает. Гол плюс пас – отличный старт для Романа.

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Кроме «армейцев» и самарцев, в этом туре победили также подопечные Гаранина. «Сочи» разобрался с «Торпедо» в концовке первого тайма, голы Цаллагова и Сарвели обеспечили преимущество, поэтому автогол после перерыва немного напугал, заставил обороняться, делать замены, перестраиваться, но не привел к потере двух пунктов из трех. Цаллагов открыл счет – нечасто забивает, грамотно работал в отборе и аккуратно работал с мячом.

Константин Кучаев (ЦСКА) – прессинг тура

Если искать в этом туре центрального полузащитника, который впечатлил без мяча, то это однозначно Кучаев. Собрал шесть перехватов – больше, чем у всех остальных «армейцев» вместе взятых. Константин классно работал по месту левого центрального хавбека, обеспечивал Облякова пространством для смещений, не забыл об атаке – бил и создавал моменты. Посмотрим на связку Кучаева с чилийским новичком Мендесом, ведь Виктор на подходе.

Нападающие

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Куда «железнодорожники» без своего французского снайпера? Миранчук и Керк могут разыгрывать комбинации с пятками, но когда нужно направить мяч в сетку, то нужно обращаться лишь к Изидору. Без Кухты и Жемалетдинова игра «Локомотива» теряет вектор, но пока на поле есть молодой снайпер, то «Пари НН» не сможет забрать у «Локомотива» три очка. Аутсайдер сравнял счет, но Изидор сделал всё что мог – 7 ударов, 2 созданных момента. Умный и необычный форвард.

Максим Глушенков («Крылья Советов») – игрок и гол тура

Бывший «спартаковец» заявил, что при случае согласится на переход в ЦСКА, но болельщики «Крыльев Советов» пока могут не переживать. Максим отдается игре, не подвел Осинькина. Глушенков сделал дубль, отдал голевую передачу, попал в штангу ворот. Максима справедливо именовать главным героем тура. Он вел за собой «Крылья Советов», невзирая на сопротивление «Оренбурга». Мозес в Грозном тоже красиво забил, но удар Глушенкова еще круче – невероятно точный и мощный дальний выстрел.

Хорхе Карраскаль (ЦСКА) – ударник недели

Как и Изидор, использовался в роли свободного художника. Привязка к конкретной позиции была формальной, Карраскалю разрешали оказываться на ударных позициях – испортил идеальный момент. Но компенсировал промах идеальным исполнением пенальти, которое сам и заработал после ошибки Помазуна. Колумбиец нанес безумные 9 ударов по воротам «Урала», и хотя надо работать над меткостью, свободные зоны выбирает идеально.

Главный тренер

Владимир Федотов (ЦСКА)

Юран прилично отработал против «Зенита», но когда команда, где есть проблемы в центре обороны и атаки, а также пока нет опытного центрального хавбека и привычного годами правого латераля, наносит 30 ударов по воротам «Урала», то главный тренер полностью заслуживает признание. Владимир Валентинович сумел убедить Зайнутдинова, что тот справится с задачами в центре обороны, Кучаева настроил на прессинг на большой скорости, Облякова сделал скрытым плеймейкером, а Чалова грамотно оттягивал в середину поля. ЦСКА сыграл мощно, пусть не смущает счет 2:0, при лучшей реализации могли забить не меньше, чем «Крылья Советов».

Тенденция старта. Атака сильнее, чем оборона

Не удивляет, но добавляет зрелищности. У многих команд в обороне проблемы – «Спартак» потерял Жиго, «Динамо» сразу двух основных центральных защитников, и дефицит сказался на игре. У «Краснодара» и «Локомотива» бардак перед носом у вратарей, у ЦСКА снова в обороне играет хавбек, хотя в этом туре Акинфееву это не навредило. Зато Игорь стал единственным из шестнадцати голкиперов, кто не пропустил. Причем «Ростов», «Динамо», «Ахмат» и «Химки» могли забить больше мячей. В принципе, как и «Крылья Советов» с «Факелом». Атака победила оборону, но сил на три очка хватило только у трех команд.

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DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
19 июля в 04:11
Сафонов - игрок всего тура.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
18 июля в 15:14
Ну в плане исполнения согласен что Глушенков.
Хотя что ЦСКА единственный не пропустил это праздник
rubin kazzzan
rubin kazzzan
18 июля в 14:37
Воронежцы молодцы!!! Будут так играть-много кому носики утрут!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
18 июля в 11:56, ред.
Не соглашусь. Глушенков провел матч отлично, но нужно учитывать кто был соперником. В этой связи мне думается, что с учетом именно соперника лучшими были ребята из Факела, которые в Краснодаре знатно повозили быков и Мирзов, который в игре с Зенитом показал как надо играть в футбол. При всем уважении к Оренбургу все-таки Краснодар и Зенит посильнее будут как соперники.

Это мое личное мнение, никому не навязываю. Спасибо за внимание.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
18 июля в 11:50
Уж слишком превозносят ЦСКА все. Это первый тур всего лишь.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
18 июля в 11:09
5 игроков ЦСКА в сборной, такого случая не припомню. Славное начало.
shlomo2
shlomo2
18 июля в 10:42
Спасибо за статью.

На мой взгляд, лучший игрок первого тура Максим Глушенков. Здесь других мнений быть не может. Максим провёл выдающийся матч в Оренбурге. Казалось, что каждое касание мяча Глушенковым автоматически превращалось в создание опасного момента. Форвард самарского клуба по итогам встречи записал на свой счёт три результативных балла. Сейчас Глушенков является ключевой опцией для Осинькина в линии нападения, и у главного тренера самарцев есть все основания надеяться, что нынешний сезон может стать для двадцатидвухлетнего нападающего прорывным на уровне РПЛ.

Болельщики Спартака уже начинают “кусать локти”... какими же нужно быть вредителями клуба, чтобы отдать пацана толком не дав шанса, потеряв при этом Понсе и Ларссона за лето, оставшись с Соболевым и Николсоном + молодыми сырыми пацанами без опыта в РПЛ...
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