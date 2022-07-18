Символическая сборная 1-го тура РПЛ. Шедевр Глушенкова и герои ударного ЦСКА

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18 июля 2022, 10:29

Красивые голы и ничьи открыли новый сезон.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – эмоции тура

Удачный тур для многих голкиперов. Шунин отразил три удара, Селихов пять, а Сафонов целых восемь. «Факел» не увидел в лице «Краснодара» фаворита. Новичок РПЛ много раз проверил голкипера сборной. Матвей дважды пропускал, но без его сэйвов «горожанам» пришлось начать сезон с поражения. Чего стоит только безумное спасение после удара с близкого расстояния, после которого Сафонов не сдержал эмоции. Настоящий лев тура!

Защитники

Дарко Тодорович («Ахмат»)

Знаете, сколько у Промеса ударов в матче против «Ахмата»? Один мимо ворот. Зиньковский, когда перешел на левый фланг, тоже не обыгрывал Тодоровича на постоянной основе. Именно Дарко заработал красную Рыбусу и отдал голевую передачу на Тимофеева, когда хозяева открывали счет в концовке первого тайма. Богосавац слева тоже был заметным, но его коллега сыграл еще лучше, особенно в защите – 5 перехватов, 5 выносов мяча, 3 успешных отбора.

Александр Филин («Химки»)

У ворот Лантратова, который рассчитывал попасть в «Зенит», не было много моментов. По ударам «Химки» опередили чемпиона – и в целом, и по точным попыткам. «Зенит» мог проиграть, как справедливо утверждают представители хозяев поля. А Филин подтвердит, что далеко не все у Сергеева, Малкома и Кассьерры получилось. Во многом благодаря игре тройки центральных защитников «Химок». Разок пропустили, Клаудиньо и Вендел свое дело знают, но дальше Филин следил за чемпионами куда внимательнее.

Бактиёр Зайнутдинов ( ЦСКА ) – универсал тура

Акинфеев лишь дважды вступил в игру против команды с Бикфалви в атаке, хотя в центре его обороны играли Набабкин, Дивеев и Зайнутдинов. Казахстанский футболист заработал желтую карточку – в одном из эпизодов проявил агрессию, но в остальных случаях не только страховал зоны Облякова, позволяя Ивану часто атаковать, но и не позволил соперникам разгуляться впереди. Лучший игрок матча ЦСКА и «Урала» по отборам. Вероятнее всего, Федотову подвезут профильных защитников, но пока эксперимент удачный.

Иван Обляков ( ЦСКА )

Десятый номер «армейцев» воплотил в жизнь колоссальное преимущество своей команды до перерыва. После 21 удара ЦСКА забил лишь благодаря дальнему хлесткому выстрелу Облякова низом. Иван круто смещался с левого фланга ближе к центру, на его счету четыре созданных момента, футболист нанес пять ударов по воротам. Понятно, что закрывать Ивана на фланге не стоит, ЦСКА собирается подписать бразильца Мойсеса, а Облякова отпустить в атаку.

Полузащитники

Роман Ежов («Крылья Советов») – элегантность тура

И забил эстетски, и пасы отдавал тонкие. В первом туре мощнейший футбол показали две команды – ЦСКА и «Крылья Советов». «Сочи» победил уверенно, но отрезками выпадали из игры. В остальных пяти матчах подписали мировые. Возможно, «Оренбург» добрался бы до стартовой ничьей, не будь у самарцев Глушенкова, Пиняева и Ежова. Роман находился в тени Сарвели, Сергеева и Зиньковского, но все ушли, теперь правый вингер создает голы и забивает. Гол плюс пас – отличный старт для Романа.

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Кроме «армейцев» и самарцев, в этом туре победили также подопечные Гаранина. «Сочи» разобрался с «Торпедо» в концовке первого тайма, голы Цаллагова и Сарвели обеспечили преимущество, поэтому автогол после перерыва немного напугал, заставил обороняться, делать замены, перестраиваться, но не привел к потере двух пунктов из трех. Цаллагов открыл счет – нечасто забивает, грамотно работал в отборе и аккуратно работал с мячом.

Константин Кучаев ( ЦСКА ) – прессинг тура

Если искать в этом туре центрального полузащитника, который впечатлил без мяча, то это однозначно Кучаев. Собрал шесть перехватов – больше, чем у всех остальных «армейцев» вместе взятых. Константин классно работал по месту левого центрального хавбека, обеспечивал Облякова пространством для смещений, не забыл об атаке – бил и создавал моменты. Посмотрим на связку Кучаева с чилийским новичком Мендесом, ведь Виктор на подходе.

Нападающие

Вильсон Изидор («Локомотив»)

Куда «железнодорожники» без своего французского снайпера? Миранчук и Керк могут разыгрывать комбинации с пятками, но когда нужно направить мяч в сетку, то нужно обращаться лишь к Изидору. Без Кухты и Жемалетдинова игра «Локомотива» теряет вектор, но пока на поле есть молодой снайпер, то «Пари НН» не сможет забрать у «Локомотива» три очка. Аутсайдер сравнял счет, но Изидор сделал всё что мог – 7 ударов, 2 созданных момента. Умный и необычный форвард.

Максим Глушенков («Крылья Советов») – игрок и гол тура

Бывший «спартаковец» заявил, что при случае согласится на переход в ЦСКА , но болельщики «Крыльев Советов» пока могут не переживать. Максим отдается игре, не подвел Осинькина. Глушенков сделал дубль, отдал голевую передачу, попал в штангу ворот. Максима справедливо именовать главным героем тура. Он вел за собой «Крылья Советов», невзирая на сопротивление «Оренбурга». Мозес в Грозном тоже красиво забил, но удар Глушенкова еще круче – невероятно точный и мощный дальний выстрел.

Хорхе Карраскаль ( ЦСКА ) – ударник недели

Как и Изидор, использовался в роли свободного художника. Привязка к конкретной позиции была формальной, Карраскалю разрешали оказываться на ударных позициях – испортил идеальный момент. Но компенсировал промах идеальным исполнением пенальти, которое сам и заработал после ошибки Помазуна. Колумбиец нанес безумные 9 ударов по воротам «Урала», и хотя надо работать над меткостью, свободные зоны выбирает идеально.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

Юран прилично отработал против «Зенита», но когда команда, где есть проблемы в центре обороны и атаки, а также пока нет опытного центрального хавбека и привычного годами правого латераля, наносит 30 ударов по воротам «Урала», то главный тренер полностью заслуживает признание. Владимир Валентинович сумел убедить Зайнутдинова, что тот справится с задачами в центре обороны, Кучаева настроил на прессинг на большой скорости, Облякова сделал скрытым плеймейкером, а Чалова грамотно оттягивал в середину поля. ЦСКА сыграл мощно, пусть не смущает счет 2:0, при лучшей реализации могли забить не меньше, чем «Крылья Советов».

Тенденция старта. Атака сильнее, чем оборона