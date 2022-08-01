Символическая сборная 3-го тура. Шоу «Факела», герои «Зенита» и «Спартака»

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сегодня, 13:39

Кроме разгромов, были камбэки!

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар») – привычный герой

Хорошо, что есть Сафонов, в результативном туре сложно выделить вратарей, особенно когда лишь двое не пропускали. Одоевский и Песьяков почти не виделись с мячом, «Локомотив» и «Химки» не преуспели в атаке. Да и полевые игроки страховали вратарей. Сафонову повезло меньше. Пропустил от Каштанова – Бородин подарил сопернику невероятный удар с лёта, мяч попал в сетку от перекладины, такое не берется. Но выход один на один в дебюте встречи Сафонов разгадал, а затем еще семь ударов.

Защитники

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Пример того, как Абаскаль объясняет футболисту его роль в «Спартаке». Тренер часто менял тактику, учитывая соперников. Хлусевич временно играл левого центрального защитника, чистого левого латераля, а против «Оренбурга» сыграл сразу на двух флангах, зачем мелочиться? Даниил отдал голевую передачу, позволил Мартинсу жить в атаке, когда играл справа, и активно дрался за каждый мяч. Разок грубо, но наградили желтой карточкой. Удаления там не было, сыграл в мяч и поджал вторую ногу.

Максим Осипенко («Ростов»)

Сейчас в РПЛ так мало сильных центральных защитников, что Родригао или Осипенко, хотя пару лет назад их никто не знал в большом футболе, достается немало комплиментов. Карпин переиграл Юрана в один мяч, но тут важнее, что у «Химок» один удар в створ за игру. Прохин удалился после второй желтой карточки, Глебов представил гибрид опорника и центрального защитника, Осипенко был собой – снял верхний этаж и внизу никому не позволил разгуляться.

Ильнур Альшин («Факел») – открытие тура

Хвалим Дугласа Сантоса, но у «Зенита» накопилось во втором тайме такое преимущество над «Локомотивом» в итоге, что даже если бы трудолюбивый защитник ушел с поля, то результат матча не изменился бы. А вот без Альшина не видать Воронежу праздника. Ильнур с «десяткой» на спине активно отработал левым флангом. «Динамо» позволяло ему атаковать, помог в создании гола Акбашеву, а потом принес ничью на 86-й минуте.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Мартинс из «Спартака» был хорош, пока не устал – грамотно открывался у чужих ворот. Вендел сыграл классно, даже у своих ворот разок спас «Зенит». Но Кристиан Нобоа сделал победный дубль против «Ахмата», доказал главному тренеру, что тот ошибочно оставлял его на скамейке. Эквадорец идеально реализовал пенальти, а затем красиво забросил мяч в дальний верхний угол.

Роман Акбашев («Факел») – организатор камбэка

Роман вернул клуб из Воронежа в игру после провала до перерыва, ведь горели 0:2 против «Динамо». Москвичи подумали, что можно дальше не играть, планировали забить еще, сыграв медленно у своих ворот. Но даже после автогола настрой «Факела» не изменился. Команда Василенко, которую неистово поддерживали фанаты, нашла возможность сравнять счет. Акбашев был хорош в ярком поединке, у него 5 ударов и 2 ключевые передачи. Именно Роман сравнял счет на 47-й минуте и не выключался из игры дальше.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Настоящий лидер атак «горожан». Сперцян удобно подал мяч на Бородина. Дальше у Эдуарда было два подхода к «точке», причем свой пенальти Ионов заработал после паса «десятки». «Краснодар» ужасно исполняет одиннадцатиметровые, но в матче, где «Урал» мог рассчитывать на большее, армянский полузащитник не подвел. Награда за эффективность – стал автором или соавтором всех ударов «Краснодара» в створ ворот Помазуна.

Клаудиньо («Зенит») – плеймейкер тура

Теперь у «Зенита» внушительная серия в матчах против москвичей. Помог Клаудиньо, создал 12 моментов у ворот Худякова. Бразилец на классе выбирает позицию, забил второй мяч, который окончательно похоронил интригу. Клаудиньо круто смотрелся по всему полю. «Локомотив» поначалу не проигрывал однозначно и разгромно, а бразилец выполнял много работы на своей половине поля. Впечатляющая активность, 95 касаний за игру.

Нападающие

Тимур Сулейманов («Пари НН») – джокер недели

Признал глупость удаления в первом туре, забил Акинфееву дважды, первые голы для ЦСКА в сезоне. Сулейманов вышел лишь на второй тайм, когда Галактионов пытался отыскать моменты у чужих ворот. ЦСКА мог забить третий мяч, тогда дубль Тимура ничего бы не изменил. А так два гола получил, забил красиво, мог отличиться трижды и стать главным героем целого тура, но и дубля достаточно для счастья команды и ее форварда.

Федор Смолов («Динамо») – ветеран старта

Лучший возрастной футболист старта сезона. На классе и опыте приносит пользу. Весной фанаты «Динамо» встретили его возвращение без энтузиазма, но если бы сейчас в центре обороны было два аналога Смолова, то могли набрать 9 пунктов из 9. Федор сделал второй дубль подряд. Хладнокровно реализовал пенальти, которое заработал Фомин, а потом технично забросил мяч в дальний от себя угол. Кстати, удары Смолова – единственные точные для «Динамо» в игре.

Квинси Промес («Спартак») – неугомонность тура

Редко футболист причастен сразу к четырем голам своей команды. У Промеса две голевые передачи. Также гол с игры – хавбек умно открылся у дальней штанги, куда мяч прошел мимо всех его напарников. Маленькая помарка голландца связана с тем, что проиграл дуэль вратарю «Оренбурга» с «точки». Но дальше форварду «Спартака» повезло, первым добил мяч в сетку. Промес, как Клаудиньо – всюду был, но такое ощущение, что играл с запасом.

Главные тренеры

Михаил Галактионов («Пари НН») и Олег Василенко («Факел»)

Семак одержал дежурную победу. Абаскаль все сделал по уму, но «Спартак» должен быть сильнее, чем «Оренбург». А вот Галактионов и Василенко сначала однозначно проигрывали, оба в два мяча, а потом их правки и внушения сработали, сравнивали счет. «Факел» пошел дальше, ведь пропустил и забил по новому кругу. Аутсайдеры не испугались москвичей, ответили ударом на удар. Галактионов и Василенко заслужили комплименты.

День сурка

Навесы Уткина на Комличенко

Футболисты «Химок» уверены, что Комличенко нарушал правила в борьбе с защитником перед голом. Рукой чужой спины коснулся, но у арбитров были повторы, у них есть не только правила, которые футболисты обычно не читают, а и четкие инструкции ФИФА . Рефери решили, что борьба была в границах допустимого. У Комличенко теперь три мяча после передач Уткина. Голы разные, но связка работает в каждом матче.

Шоу тура

Матчи в Воронеже и Нижнем Новгороде

15 ударов в сторону ворот Шунина, 22 удара в сторону ворот Акинфеева. Два бывших голкипера сборной пропустили в сумме пять мячей. Могли больше, но и так весело. Зрители увидели два идеальных примера неправильной реакции фаворита на легкое начало матча. А дальше был размен ударами, эмоции, карточки, пенальти, дубль Сулейманова, развязка в шумном Воронеже тоже в конце матча. Такой футбол нужен зрителям, было весело всем, кроме Йокановича и Федотова.