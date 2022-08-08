«Заменить Мозеса невозможно». Абаскаль потерял важнейшего футболиста

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сегодня, 21:39

У каждого богатого клуба в РПЛ есть такой человек.

Виктор Мозес («Спартак»)

Жаль, что нигериец выбыл на срок до шести месяцев. Значит, что раньше весны не сыграет. А ведь именно Мозес – символ того, что у Абаскаля получалось. Нигерийцу нашли блуждающую роль между флангом и центром, нетипичная «десятка», гибридный футбол, как явно любит новый главный тренер «Спартака». Почему не Промес стал краеугольным камнем? Голландец всегда немного сам по себе, и раньше так играл. А Соболев только учится стабильно быть системным игроком, а не просто центральным нападающим. Именно Мозес был символом перестройки Абаскаля. Теперь или «Спартак» пойдет на рынок за «десяткой», или будут подстраивать Игнатова под схему «4-3-1-2». Третий вариант — чаще увидим «4-3-3» с Зиньковским. Но это уже другой подход, в котором Антону надо учиться играть второго форварда, а Промесу выполнять функции «десятки».

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Почему не кто-то из игроков атаки? А посмотрите на стиль, Федотов часто отдавал мяч, просто не каждый «Урал» мог им владеть чаще. Первым номером ЦСКА играть неудобно, фланги в стиле «Сочи» точно не выстроили. Мухин в последних матчах хорош, но будут новички в центре поля – снова перемены, перестройка от тренера. Остается оборона, где рядом с Дивеевым две загадки – старательный Зайнутдинов и вечный Набабкин. Но Сулейманов неделю назад показал, что можно сделать с защитой ЦСКА . Незыблемая позиция только у Акинфеева. Без Игоря Владимировича «армейцы» точно будут хуже. Тороп талантливый, но у него нет того статуса, харизмы и опыта.

Кристиан Нобоа («Сочи»)

Доказал тренеру в последних матчах, что в 37 лет именно Нобоа – главный на поле у «Сочи». Не стоит его долго держать на лавке, чтобы не обиделся и не уехал в другой клуб, ведь спрос, невзирая на возраст, был. Нобоа точно является примером футболиста, который образует систему. Хаос, который Федотов привил «Сочи», строится на его мастерстве. Сейчас Терехов окажется в штрафной площади или отдаст голевую передачу с позиции «десятки», но старт процессов запустили путешествия Нобоа между линиями. Результативный, видит поле, создает моменты – звезда РПЛ . Даже легенда, если вспомнить, насколько много матчей провел.

Даниил Глебов («Ростов»)

На старте сезона хвалят Уткина за хороший дебют. Отдает голевые передачи на Комличенко. Но эта связка еще пройдет испытание временем, а эксперименты Карпина с перемещениями Глебова по всему полю показывают, на ком держится игра «Ростова» глобально. Даниил может считать Валерий Георгиевича своим отцом в футболе, совместная работа сделала Глебова намного сильнее. «Ростов», если игрок продолжит прогрессировать, вынужденно с ним расстанется, но это будет потеря. Как когда-то Еременко, Глебов управляет игрой южан, хотя и по-своему, глубже по схеме, чем Роман, и в силовой манере.

Федор Смолов («Динамо»)

Захарян не является пока системным игроком. Таковым скорее был Шиманьски. Без поляка теперь перенастраивают середину поля, и работает через раз. Можно упомянуть Фомина в качестве ключевого. Но ни этот хавбек, ни Бальбуэна не являются парнями, без которых именно «Динамо» Йокановича сломается. А вот Смолов настолько очевидно подошел системе нового главного тренера, что отсутствие форварда сразу скажется на качестве футбола. Так бывает, что игрок, которого раньше критиковали, с новым тренером смотрится иначе. Гляньте, как у Карпина выглядит Комличенко. А к Смолову нашел подход сербский наставник. Федор или уводит за собой соперников, оставляя ударные позиции напарникам, вроде Грулева, или сам завершает атаки. Причем Тюкавин его полноценно пока не заменит.

Вильмар Барриос («Зенит»)

Здесь должен быть Вендел? Когда говорим о разнице в классе между «Зенитом» и остальными, то да – ее формирует уровень таких игроков, как бразилец Маркус, или его товарищ Клаудиньо. Но если смотрим в поисках Мозеса из «Зенита», то это скорее Барриос. Объем черновой работы, которую выполняет колумбиец на старте сезона, помог Семаку избежать двух гостевых поражений. Причем во втором случае долго играли в меньшинстве. После ухода Оздоева основного опорника просто некому заменить по позиции. Благодаря его двужильности Вендел и Клаудиньо играются в центральных хавбеков. Но без Барриоса может посыпаться самая ненадежная линия у Семака – оборона.

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Без Сперцяна тоже станет сложнее. Но все-таки держится «Краснодар» именно на голкипере, его драйве и мастерстве. Вратарь при таком колоссальном количестве ошибок защитников умудрился взять 24 удара, это рекорд сезона в РПЛ после четырех туров. Давайте представим, что Матвей сыграл хуже. «Краснодар» проиграл бы «Факелу». Также мог сыграть вничью против «Урала» и «Локомотива», если бы пропускал больше. В таком случае у Сторожука было бы два пункта, а это показатель «Локомотива» — зона стыковых матчей. Сафонов спасает ужасную оборону своей команды, отразил удары Изидора и Игнатьева на выходных.

Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Как можно заметить, клубы в списке расставлены по положению в таблице. «Локомотив» ниже всех, поскольку немецкие тренеры без травмированного Жемалетдинова не выстроили игру. Рифат создавал моменты, мог забить сам, был лидером, соединяющим молодость и опыт. Теперь проигрывают без ключевого плеймейкера, поскольку после ухода опытных легионеров и травмы Жемалетдинова пропал баланс. Может, пора «Локомотиву» взять противоречивого, но крепкого по меркам РПЛ Дзюбу? Совсем нет лидеров на поле, поэтому пошли разговоры о борьбе за выживание.

Без Рифата «Локомотив» поплыл. В «Спартаке» верят, что им чуть проще справиться с одной потерей, ведь Абаскаль – тренер системы, а не имен. Например, без Джикии и Жиго на поле не стали пропускать по пять за вечер. Без чистого опорника не видим катастрофу в середине поля. На многих позициях есть подмена. Но в начале сезона можем назвать системных игроков, влияющих на всю команду, независимо от позиции. Мозес был ключевым звеном, а поскольку у него за плечами опыт игры за «Челси» и «Интер», то наперед знаем – полноценно заменить Виктора не получится.

Будут пытаться, но копия не может быть лучше оригинала. А резервист по умолчанию слабее игрока основы. В противном случае, если на лавке держат идеального игрока, тренер зря ест свой хлеб. В условиях, когда глубиной состава мало кто может похвастаться, любая потеря фундаментального для схемы или подхода игрока непредсказуемая. Даже «Зенит» достаточно недосчитаться на определенном отрезке сезона Вендела и Барриоса – увидите команду, потерявшую баланс.